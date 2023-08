Sony aumenta el precio de las suscripciones anuales de PlayStation Plus en todo el mundo: así quedan las tarifas

Desde hace poco más de un año que el nuevo PlayStation Plus está disponible en España con varias opciones para diferentes tipos de usuarios. Ya sea que seas miembro de este servicio, que entre sus ventajas brinda juegos mensuales gratuitos, o estés considerando adherirte puede que te interese saber que los planes anuales están a punto de sufrir un aumento de precio.

El incremento, anunciado este miércoles por Sony, entrará en vigor para los nuevos usuarios de planes de 12 meses de PlayStation Plus a partir del 6 de septiembre. De esta forma, Essential pasará de 59,99 euros a 71,99 euros, Extra de 99,99 euros a 125,99 euros y Premium de 119,99 euros a 151,99 euros. Como podemos ver, estamos hablando de un incremento de aproximadamente el 20%.

¿Qué pasa si ya estoy suscrito a PlayStation Plus?

Si ya tienes una suscripción anual activa de PlayStation Plus, la actualización de precios no impactará en tu factura hasta el próximo ciclo de renovación o después del 6 de noviembre. No obstante, si haces algún cambio en tu suscripción, por ejemplo, subir a Premium o bajar a Essential, tendrás que pagar el aumento. En cualquier caso, los planes mensuales y de tres meses no se verán afectados.

Cabe señalar que se trata de una medida global. El aumento de precios de los planes anuales de PlayStation Plus llegará a todos los países en los que funciona el servicio. La razón de este incremento, explica Sony, es "continuar brindando juegos de alta calidad y beneficios de valor agregado”. Precisamente, el anuncio ha llegado acompañado de los juegos que estarán disponibles en septiembre.

Los usuarios de PlayStation Plus tendrán acceso el mes que viene a ‘Saints Row’, ‘Black Desert: Traveler Edition’ y ‘Generation Zero’ para jugar en sus consolas, a través de PS Remote Play o del nuevo PlayStation Portal. Recordemos que, a diferencia de la propuestas de Microsoft Game Pass, Sony no brinda la posibilidad de jugar directamente desde la nube, aunque creen que este será “un componente significativo” en 2025.

Imágenes: PlayStation

En Xataka: La PlayStation Portal no es ni una consola en la nube ni una consola portátil: es una oportunidad desaprovechada