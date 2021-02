Sonic es el protagonista de un nuevo set de LEGO que homenajea la mítica Green Hill Zone

LEGO ha anunciado un nuevo set protagonizado por Sonic, la legendaria mascota de Sega, tal y como lo vimos en su reciente y estupenda aventura 'Sonic Mania', de 2017. La primera fase del juego, la no menos mítica Green Hill Zone, es la inspiración de este paquete que incluye un Sonic ridículamente cuqui según las proporciones y el estilo de piezas de LEGO, un gigantesco Death Egg Robot de Robotnik, un montón de animalillos para salvar y, cómo no, anillos y un loop.

El set fue concebido por la británica Viv Grannell, de 24 años, a través del programa LEGO Ideas, que permite a los fans sugerir diseños conceptuales que entran en fase de votación. Si un set recibe 10.000 votos, LEGO puede considerar la fabricación del mismo. En la página del proyecto hay más imágenes conceptuales creadas por Grannell, que pueden diferir ligeramente del resultado final.

Ya en desarrollo

En la nota de prensa que Sega ha hecho pública anunciando el éxito del proyecto, se comenta que el set ha entrado en fase de desarrollo, así que posiblemente tardaremos aún en verlo comercializado. Grannell afirma que "me he sentido parte del mundo de Sonic durante casi toda mi vida y encaja tan a la perfección con el sistema de LEGO que he pasado un año entero recabando el apoyo necesario para hacerlo realidad"

Hay un precedente que, sin duda, los fans de los videojuegos y las piezas de LEGO recuerdan: hace apenas un año se puso a la venta una singularísima colaboración con Nintendo, que tuvo como fruto una serie de sets de Mario que van más allá de los meros juegos de construcción. Estos sets permiten montar niveles de 'Super Mario Bros.' de cierta sofisticación e interaccionan con el jugador con luces y sonido. Ahora a cruzar los dedos para que el set de Sonic tenga características, si no iguales, al menos sí comparables.