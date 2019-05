El 'Solitario' se une al World Video Game Hall of Fame y es reconocido como uno de los videojuegos más importantes de la historia

Durante casi tres décadas, el 'Solitario' de Windows ha servido como una herramienta perfecta para matar el aburrimiento, precisamente, en esos momentos de soledad en los que se busca un poco de distracción. Pues tras haber quedado como finalista hace dos años, este 2019 el 'Solitario' por fin está siendo honrado como un nuevo miembro del Salón de la Fama de los Videojuegos.

El 'Solitario' de Microsoft apareció por primera vez en Windows 3.0 en 1990, y desde entonces ha sido una de las aplicaciones más usadas en la historia del sistema operativo. Según Microsoft, el 'Solitario' ha sido traducido a 65 idiomas y cada año se juegan más de 35.000 millones de partidas al año en más de 200 países de todo el mundo.

Le acompañan 'Colossal Cave Adventure', 'Mortal Kombat' y 'Super Mario Kart'

El Strong National Museum of Play de Nueva York dio a conocer los cuatro nuevos miembros de su prestigioso 'World Video Game Hall of Fame', el cual cuenta a día de hoy con grandes leyendas como 'John Madden Football', 'Tomb Raider', 'Final Fantasy VII', 'Sonic the Hedgehog', 'Grand Theft Auto III', 'The Legend of Zelda', 'The Oregon Trail', 'The Sims', 'Space Invaders', 'DOOM', 'Pac-Man', 'Pong', 'Super Mario Bros.', 'Tetris' y 'World of Warcraft'.

Los doce finalistas para esta edición 2019 fueron: 'Candy Crush Saga', 'Centipede', 'Dance Dance Revolution', 'Half-Life', 'Myst', 'NBA 2K', 'Sid Meier's Civilization', 'Super Smash Bros. Melee', 'Microsoft Windows Solitaire', 'Colossal Cave Adventure', 'Mortal Kombat' y 'Super Mario Kart', siendo estos últimos cuatro los elegidos para formar parte del Salón de la Fama.

Según el museo, los cuatro nuevos miembros "afectaron significativamente la industria de los videojuegos, la cultura popular y la sociedad en general", y a pesar de que los cuatro son muy distintos entre sí, cada uno ha sido relevante a su manera en su segmento.

En el caso de 'Mortal Kombat' y 'Super Mario Kart', a día de hoy siguen siendo franquicias sumamente importantes y con presencia en las consolas de la generación actual. Sólo basta recodar el reciente lanzamiento de 'Mortal Kombat 11', que tan buenos comentarios ha recibido; y el caso de 'Mario Kart', que está por estrenarse en smartphones tras su paso en la Nintendo Switch.

Tal vez el menos conocido es 'Colossal Cave Adventure', y es que estamos hablando de un videojuego creado en 1976 para MS-DOS sin gráficos y basado únicamente en texto. Se trataba de una aventura interactiva de fantasía, donde teníamos que elegir los pasos a seguir para resolver acertijos y encontrar tesoros, y que sirvió de inspiración para otros títulos como 'Adventureland' y 'Zork'.