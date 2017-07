Shaun Escayg, director creativo de Uncharted: "No hay más planes con Nathan Drake, pero nunca se sabe"

Justo la noche de antes, Naughty Dog había anunciado que 'Uncharted: EL Legado Perdido' estaba listo. Por tanto, no nos sorprendió ver tan sonriente a Shaun Escayg, director creativo del nuevo título de la saga Uncharted.

Él y su equipo han pasado el último año dedicados plenamente a desarrollar una idea que empezó como proyecto pequeño y que acabó convirtiéndose en un juego completo e independiente dentro de Uncharted.

Así que la primera pregunta era obligada. ¿Por qué no se llama 'Uncharted 5'?

Sobre 'Uncharted: El Legado Perdido'

Shaun Escayg: Es un juego independiente, es un organismo con identidad propia. Cuando terminamos la historia de Nathan Drake en Uncharted, estuvimos un tiempo pensando qué hacer después. Empezamos con pequeños pasos, y, de hecho, queríamos que fuera algo más pequeño, pero cuando empezamos a explorar todas las líneas de historia diferentes y nos centramos en la de Chloe Frazer, sentimos que no sabíamos mucho sobre ella. Decidimos conocerla más a fondo, lo que nos llevó a crear un arco narrativo de cuatro actos, y contar cuatro actos bien requiere tiempo. A raíz de eso, nuestra idea acabó transformándose en un juego completo.

Además de eso, creo que es el resultado de mezclar todo lo que nos gustó de los anteriores Uncharted. Hemos recuperado la escalibilidad, esa sensación de que puede pasar cualquier cosa (sense of wonder), descubrimientos (que es por lo que perseguimos el concepto de mundo abierto), la aventura de mucha acción, puzzles… todo ello en unos arcos narrativos muy ricos y cuidados.

Xataka: Además de los personajes, ¿que elementos tiene que tener un juego para ser Uncharted?

Shaun Escayg: Para mí el descubrimiento es muy importante: estar en un sitio y no saber dónde ir después. Encontrar nuevas cosas que no me esperaba en un juego, o si juego de una manera diferente que me encuentre con resultados diferentes. Y eso me encanta de Uncharted. Esa sensación de verticalidad, escalabilidad, de ir a un sitio muy pequeño y descubro algo increíble que nadie ha visto antes.

'Uncharted: El Legado Perdido' es un juego independiente e incluye el mapa explorable más extenso de los Uncharted

Xataka: ¿Y cómo es ese proceso de desarrollo para que todo acabe encajando?

Shaun Escayg: (Risas). Empezamos con objetivos genéricos como los que te he comentado. Por ejemplo, queremos recuperar la escalabilidad, o los puzzles. Y luego nos preguntamos cómo podemos hacerlo mejor que en los juegos anteriores. Además de eso, tenemos un equipo de artistas increíbles en Naughty Dog. Cada vez que trabajo con ellos acabo impresionado, impresionado por lo que han sido capaces de hacer en un año, tan bueno, tan interesante, tan distinto a los otros juegos…

Una vez esbozadas la historia y el diseño, nos sentamos juntos con Kurt Margenau, director del juego, con ellos y conmigo, seguimos dándole vueltas a más ideas, analizamos qué es divertido, qué no. Si es divertido, ¿va en la misma dirección que el argumento del juego? Si no, ¿necesitamos cambiarlo? ¿En qué momento le damos más protagonismo o menos a la narrativa?

La misión: superar lo hecho en 'Uncharted 4' en un año

El equipo de desarrollo comenzó a fraguar este nuevo Uncharted en julio de 2016. Después de haberlo probado durante casi una hora, la pregunta nos salió sola:

Xataka: ¿Habéis hecho todo esto en un año?

Shaun Escayg: Sí, y es todo gracias a un trabajo de equipo. Una vez que el equipo de Naughty Dog está detrás de un proyecto, no hay nada que no puedan hacer. Por eso, para mí, lo más difícil siempre es presentarles un nuevo proyecto. Ir a una reunión con ellos y decirles “ey, tengo una idea, ¿os gusta? ¡Hagámosla en un año!”. Y nosotros somos nuestros mayores y peores críticos. Así que cuando ellos empiezan a desmenuzar tu idea o a encontrar pegas, yo me voy a casa pensando que tengo que trabajar más duro. Pero eso es lo que hace posible que salgan cosas geniales. De hecho, cuando dijeron que sí a este proyecto, nuestra sensación fue la de “Ok, está hecho y va a ser increíble”.

Xataka: Contar con una nueva pareja de protagonistas, ¿da más libertad creativa o lo hace una responsabilidad mayor?

Shaun Escayg: Fue un poco de ambas cosas. Siempre tenemos una gran responsabilidad hacia el equipo, los fans… siempre tratamos de superar las expectativas, de hacerlo mejor que la vez anterior. En este caso, de hacerlo mejor que en Uncharted 4. Ok, tenemos menos tiempo, pero queremos hacerlo. Sí, hay mucha presión, tanto interna como externa, pero eso es lo que nos empuja a perseguir lo mejor. Y, si lo piensas, es un poco la temática del juego. La grandeza viene después de pelear, de la perseverancia. Muchas de esas cosas están reflejadas en la manera de ser de Chloe. ¿Logrará lo que se propone? ¿O se dará por vencida antes? Así que creo que, subsconcientemente, le hemos transmitido eso al juego.

Pero fue genial, nos encantan los retos.

"Una vez que está detrás el equipo de Naughty Dog, no hay nada que no se pueda hacer"

¿Volverá Nathan Drake?

Xataka: Entre nosotros y ahora que no nos escucha nadie. ¿Veremos el regreso de Nathan Drake?

Shaun Escayg: Es difícil de decir. No tenemos planes para que Nathan Drake vuelva. Creo que hicimos un muy buen trabajo terminando su historia y creo que hay hueco para muchos más personajes en este mundo Uncharted y para sus historias. Y es emocionante solo ver que tenemos tan buen material del que partir. Quién sabe lo que pueda pasar.

Xataka: ¿Cuánto de Drake hay en Chloe Frazer?

Shaun Escayg: Creo que son muy diferentes. Nathan Drake es el héroe. Siempre ha sido el héroe. Es el típico que dice “vamos a salvar el mundo hoy”. Pero Chloe es lo contrario a eso. Ella es más bien, “tú puedes ser el héroe, yo prefiero salir corriendo en cuanto pueda”. Creo que por eso el tono de cada personaje es diferente y Chloe se ha diseñado como un personaje totalmente nuevo. Incluso las mecánicas han sido creadas para apoyar esa alma de ladrona de Chloe: puedes robar, moverte sigilosamente… De hecho, Nathan Drake habría ido derecho al combate. Pero Chloe puede decidir que no quiere luchar, que quiere ir sigilosamente y esconderse. Y, por supuesto, Chloe es un personaje gracioso. Claudia Lee Black es una actriz increíble y le ha insuflado vida a este personaje. Ha hecho que Chloe sea quien es. Y le ha dado esa chispa, ese punto afilado, inteligente, etc.

Y luego tienes a Laura Bailey interpretando a Nadine Ross y ella es contraria al sinsentido, dura de pelar, etc. y cuando se mezcla con Chloe es algo que nunca hemos visto en Uncharted.

Xataka: ¿Crees que Uncharted: El Legado Perdido es una buena manera de introducirse al mundo Uncharted? ¿O dirías que es mejor empezar por alguno de los anteriores?

Shaun Escayg: Creo que es una buena opción en cualquier caso porque este es un juego aparte en términos de concepto e historia. Hay algunas trazas en el juego con las que tendrás más contexto si has jugado a los títulos anteriores. Cosas como las relaciones entre algunos personajes, quién es quién, su pasado, etc. Así que, si eres un fan, te alegrarás al descubrir esos detalles.

Pero, al mismo tiempo, no son elementos cruciales para la historia. Si eres nuevo no te va a pasar que no entiendas cosas porque está todo bien explicado. Creo que es una buena introducción al mundo Uncharted y seguro que sirve de puente para jugar a los anteriores.

Xataka: ¿Ves a Cassi Drake siguiendo los pasos de su padre Nathan?

Shaun Escayg: No veo por qué no. No me lo ha planteado nunca, pero es una gran pregunta.

Podemos ir en cualquier dirección y eso es lo emocionante de "perder el legado" de Nathan Drake

Xataka: Entonces, ¿el futuro de la saga está en Chloe y Nadine?

Shaun Escayg: No tenemos planes definidos todavía. De hecho acabamos de terminar este juego, pero sí te puedo decir que veo un gran futuro para el mundo Uncharted. Hay tantas historias ahí, como lo que acabamos de comentar, que Cassie pueda seguir los pasos de su padre. O contar otra historia sobre Nadine y Chloe. O quizá centrarnos en un joven Sullivan. Podemos ir en cualquier dirección y eso es lo emocionante de “perder el legado” de Nathan Drake (risas). El mundo es rico, hay muchos personajes y podemos ir donde sea.

En VidaExtra | Hemos jugado a 'Uncharted: El Legado Perdido', un digno spin-off de las aventuras de Nathan Drake