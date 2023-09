'El Señor de los Anillos' tiene nuevo videojuego y apunta a su aventura más "humilde" en el mejor sentido de la palabra

Desde luego, el primer teaser de 'Tales of the Shire' no rebosa acción y épica al más puro estilo de la Tierra Media. En él podemos ver a alguien (presumiblemente un hobbit) coloreando las páginas de un libro, donde se ven ilustraciones e instantáneas de la vida cotidiana: algún retrato de hobbits, objetos, lugares, aves... nada que haga esperar una aventura más grande que la vida misma.

De hecho, en la descripción del juego que han facilitado Wētā Workshop y Private Division se habla de "la acogedora vida Hobbit" y de "un nuevo y conmovedor juego de El Señor de los Anillos". Así que es complicado predecir qué nos espera en este nuevo juego: ¿un 'Stardew Valley' en la Tierra Media? ¿Reviviremos alguna de las historias de Tolkien? De momento, la única pista que da el teaser es la señal de El Dragón Verde, la posada de La Comarca que visitaba Gandalf.

Hace ya un año que Wētā Workshop y Private Division (especializada en la distribución de juegos indies como 'OlliOlli World') anunciaron que preparaban un juego ambientado en los mundos de Tolkien. En términos de derechos, que siempre es un problema cuando hablamos de 'El Señor de los Anillos', ya entonces se hablaba de que se habían licenciado los libros, pero no las historias principales. Es decir, que podían reinterpretar el lore que subyace en las historias que cuentan.

El juego llegará a consolas y PC en 2024, y supondrá el salto de Wētā Workshop a juegos más convencionales, después de experimentar con títulos destinados a la realidad virtual. Hasta entonces, solo queda imaginar cómo nos sentiremos deambulando por Hobbiton. La perfecta forma de olvidar el desastre que supuso 'Gollum'.

Cabecera: Wētā Workshop

