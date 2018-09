El famoso juego del "Dinosaurio de Chrome" cumple cuatro años y Google nos revela nueve datos curiosos de él

Todos los que usamos Chrome, ya sea en móvil o escritorio, conocemos bien el famoso 'huevo de pascual' del juego del dinosaurio que aparece cuando no tenemos conexión a internet. Bueno, pues el juego se llama oficialmente 'Chrome Dino Run' y está cumpliendo cuatro años. Para celebrarlo, Google entrevistó a sus desarrolladores quienes hablaron del origen del juego así como de algunas curiosidades.

Para quienes hayan estado en una cueva los últimos cuatro años y no sepan qué es el 'dinosaurio de Chrome', sólo basta decir que se trata de un sencillo juego en formato 'runner infinito' que aparece en el navegador cuando nos intentamos conectar a una web y no hay conexión. El juego consiste en saltar y esquivar objetos mientras que el T-Rex pixeleado no deja de correr.

Los controles son básicos ya que sólo necesitamos saltar y agacharnos, esto con el objetivo de sobrevivir durante el mayor tiempo posible e imponer un nuevo récord. Una divertida forma de entretenimiento mientras vuelve la conexión a internet.

Dino Run