PS Plus vs. Xbox Gold: quién ha dado mejores juegos gratis con la suscripción en 2017

Dicen que año nuevo, vida nueva. Y pese a que esperamos grandes sorpresas y alegrías de cara a 2018, lo único que tenemos asegurado es que, tras los excesos navideños llega la temida cuesta de enero. Eso sí, en cuestión de videojuegos tenemos claro que los suscriptores de los servicios Live Gold para las consolas Xbox tienen acceso a una nueva remesa de juegos desde el primer día del año, y poco después le llegará el turno a los miembros de PlayStation Plus. Ahora bien, no todos los juegos son recibidos con igual entusiasmo por los jugadores.

A finales de cada mes, los usuarios de las consolas de Microsoft y Sony esperan la llegada de los Juegos con Gold y Los juegos de PS Plus. Y, pese a que las comparaciones a veces son odiosas, en 2017 hemos tenido meses en los que las propuestas de Xbox han sido muy superiores y otras en las que los sistemas PlayStation han salido más beneficiados. Ahora, con las cartas sobre la mesa, ha llegado el momento de dejar claro cuál servicio ha beneficiado más a sus fieles suscriptores.

¿El pulso decisivo entre las consolas de Microsoft y Sony?

De hecho, este nuevo pulso entre Xbox y Playstation es especialmente trascendental: en la industria del videojuego, la venta de consolas es algo esencial, pero el tiempo está demostrado que la fidelización del usuario lo es todavía más. Dicho de otro modo: que haya más sobremesas vendidas condiciona la disposición de las desarrolladoras, sí, pero contar con una comunidad de jugadores más activa y propensa a invertir tiempo jugando y descargar -o acceder- a contenidos digitales es lo que marca las pautas del presente y el futuro.

Algo que queda patente en Steam, la plataforma de juego para escritorios de Valve, o los dispositivos móviles, sobre todo viendo las astronómicas cifras de beneficios que barajan ambos sistemas. ¿El resultado? Compañías como Take Two, Electronic Arts o Activision replantean por completo sus estructuras para abordar el concepto de los videojuegos como servicio, ampliando los contenidos y la vida útil de cada título a través de compras in-game.

Y la clave de esto reside en los sistemas de fidelización de Sony y Microsoft, sobre todo si tenemos en cuenta que son la llave de acceso al juego online a través de su cuota mensual, siendo el acceso a los juegos que garantiza cada suscripción (recordemos que sólo los títulos de Xbox 360 se pueden considerar regalos) el principal reclamo de las mismas.

Parámetros muy a tener en cuenta antes de entrar a valorar

Hay diferentes maneras de evaluar el valor de cada juego: desde su puntuación en Metacritic al precio en formato digital que tenían en el momento en el que fueron ofrecidos dentro de cada suscripción. Sin embargo, lo segundo no suele ser representativo de la calidad y, admitamoslo, de un tiempo a esta parte Metacritic parece estar convirtiéndose en una herramienta de protesta por parte de los jugadores.

Y no es el único factor a considerar: el número de juegos varía en las propuestas de Playstation y varios de los juegos son compartidos por varios sistemas en ambos servicios. ¿La solución? hemos optado por algo tremendamente simple: una valoración en base a las propuestas estrellas de cada mes. Eso sí, aquellos de menor calidad -o de relleno- se tendrán en cuenta.

De este modo haremos un repaso del impacto de cada selección, separando el trigo de la paja deteniendonos en la carta más alta del mes y en aquellos juegos más prescindibles. Así cada juego contará para mejor o para peor.

Veamos pues cómo han sido los incentivos de este año.

Enero: Lucha, supervivencia y propuestas de Tim Schaffer para todos

2017 arrancó en Xbox One con una sorpresa y una apuesta segura: por un lado estrenó el juego 'World of Van Helsing: Deathrap', aunque está claro que el título fuerte del mes fue la segunda temporada de 'Killer Instinct'. Sin olvidarnos de una auténtica joya plataformera como es 'Rayman Origins'. Como curiosidad, el estudio del siempre genial Tim Schafer se coló en las propuestas de ambas consolas gracias a 'The Cave'.

El inicio de las consolas PlayStation marcaría la tendencia de los primeros meses del año, centrándose en propuestas de corte independiente en las que se notaba el salto de calidad entre aquellas que contaban con la firma de un autor de peso y las menos conocidas. La mayor alegría fue la versión remasterizada del 'Día del Tentáculo', el regreso de la obra de culto Tim Schafer que restó peso al muy recomendable 'This War of Mine: The Little Ones'.

Xbox Live Gold PlayStation Plus 'World of Van Helsing: Deathrap' para Xbox One

Killer Instinct (Temporada 2) para Xbox One

The Cave para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Rayman Origins para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Day of The Tentacle Remastered para PS4 (Cross buy con PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones para PS4

Blazerush para PS3

The Swindle para PS3 (Cross Buy con PS4 y PS Vita)

Azkend 2 para PS Vita

Titan Souls para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Pese a que los jugadores de las consolas de actual generación recibieron juegos interesantes, la selección de Microsoft es mucho más llamativa gracias al peso de los retrocompatibles y su propuesta de lucha. Y es que a pesar de que 'el Día del Tentáculo' es un imprescindible atemporal, a Sony le faltó un segundo gran título en enero.

GANADOR

Febrero: el tándem entre Project Cars y el legado de LucasArts se imponen

En un año clave para los juegos de conducción Microsoft puso sobre la mesa una de las mejores propuestas: 'Project Cars' no solo es una cita obligada para los amantes del motor en consolas, sino que era la antesala perfecta para recibir su esperada secuela.

Por su parte, Sony siguió apostando por títulos de corte independiente, resaltando la tercera y última -hasta la fecha- entrega de 'LittleBigPlanet', ahora a cargo de Sumo Digital. Puede que gracias al Cross Buy los jugadores de PS4 recibieran un juego más que los de Xbox One, pero la cantidad no lo es todo.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Project Cars para Xbox One

Lovers in a Dangerous Spacetime para Xbox One

Monkey Island 2: Special Edition para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Star Wars: The Force Unleashed para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) LittleBigPlanet 3 para PS4

Not a Hero para PS4

Starwhal para PS3 (Cross Buy con PS4) Anna: Extended Edition para PS3

Ninja Senki DX para PS Vita (Cross Buy con PS4)

TorqueL para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Si febrero es el mes más corto, este se pasó todavía más rápido en las consolas de Microsoft: además de la contundente propuesta automovilística de Bandai Namco, las sobremesas Xbox recibieron dos imprescindibles de la extinta LucasArts regresaban desde 360: el legendario 'Monkey Island 2: Special Edition' y 'Star Wars: El Poder de la Fuerza'. Poca broma.

GANADOR

Marzo, el mes más indie de PlayStation Plus

Antes de su lanzamiento, 'Evolve' creó una enorme expectación, aunque el contraste de contenidos en versiones hizo que su sistema fuese replanteado varias veces, dando el salto al free-to-play en PC. Eso sí, en Xbox One la comunidad de jugadores dejaría de estar fragmentada: todos los usuarios de Gold recibirían la 'Evolve Ultimate Edition'. Un detalle más que interesante si tenemos en cuenta que la edición estándar del juego actualmente está a 40 euros en PSN.

Sony continuó apostando fuerte por propuestas indie en PS4, algunas especialmente interesantes como el plataformero Tearaway Unfolded y otras en calidad de estreno como 'Disc Jam'. Desafortunadamente, ni su mejor propuesta del mes ('Earth Defense Force 2025' para PS3) conseguía enderezar un mes poco sugerente para los suscriptores al servicio.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Evolve Ultimate Edition para Xbox One

Layers of Fear para Xbox One

Borderlands 2 para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Heavy Weapon para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Tearaway Unfolded para PS4

Disc Jam para PS4

Lumo para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late para PS3

Earth Defense Force 2025 para PS3

Severed para PS Vita

Puede que Microsoft estuviera más pendiente de la presentación de Xbox One X que de fomentar su catálogo jugable, sobre todo teniendo en cuenta que este mes saldría la exitosa Nintendo Switch y Sony continuaba desplegando fuertes novedades como 'Nier Autómata', 'NiOh' o 'Horizon: Zero Dawn'. Pero hay que admitir que su selección jugable mensual sabía recompensar a sus suscriptores.

GANADOR

Abril: el mes en el que Microsoft puso toda la carne en el asador

Quizás el debut de 'Ryse: Son of Rome' puede que no terminara de convencer a unos fans deseosos de ver el potencial de la nueva generación de consolas, pero era incuestionable que se trataba de uno de los títulos más relevantes del catálogo de lanzamiento de la consola. Uno que todos los suscriptores de Xbox Live Gold podrían disfrutar sin coste añadido en abril.

Por su parte, Sony seguía dando presencia a los estudios más modestos en sus consolas, con una interesante excepción: 'Drawn to Death', el nuevo proyecto del creador de 'God of War' y 'Twisted Metal' apostaría por el shooter competitivo. Desafortunadamente aquél genero ya estaba especialmente copado para estas fechas.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Ryse: Son of Rome para Xbox One

The Walking Dead - Temporada 2 para Xbox One

Darksiders para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Assassin's Creed Revelations para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Drawn to Death para PS4

Lovers in a Dangerous Spacetime para PS4

Invizimals: The Lost Kingdom para PS3

Alien Rage para PS3

10 Second Ninja X para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Curses ‘n Chaos para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Sin duda, abril fue el mejor mes para tener una suscripción de Xbox Gold: además de Rise se ofreció la segunda temporada completa de 'The Walking Dead' junto con dos propuestas contundentes de acción recuperadas de la pasada generación: 'Darksiders' y 'Assassin's Creed Revelations', ideales para caldear el ambiente de cara al regreso consolero de ambas licencias.

GANADOR

Mayo

Para los fans de Star Wars, el mes de mayo es una fecha muy especial: no solo se conmemora el primer estreno de 'La Guerra galaxias', sino que reúne a los warsies el día cuatro bajo la consigna May the 4th be with you. Y en Xbox se celebró por todo lo alto con dos títulos imprescindibles de la saga: 'Star Wars: El Poder de la Fuerza II' y 'Lego Star Wars: The Complete Saga'

Los jugadores de PS4 también tuvieron su dosis de acción espacial con 'Alienation' , aunque el mayor incentivo del mes fue la temporada completa de 'Tales from the Borderlands', la adaptación a las aventuras gráficas del Shooter de Gearbox.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut para Xbox One

Lara Croft and the Temple of Osiris para Xbox One

Star Wars: The Force Unleashed II para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Lego Star Wars: The Complete Saga para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Alienation para PS4

Tales from the Borderlands Complete Season (Episodes 1-5) para PS4

Blood Knights para PS3

Port Royale 3: Pirates and Merchants para PS3

Laser Disco Defenders para PS Vita

Type: Rider para PS Vita (Cross Buy con PS4)

El resto del catálogo seguía favoreciendo a la Xbox One: 'Giana Sisters: Twisted Dreams' nos devolvía a los clásicos plataformeros mientras que 'Lara Croft and the Temple of Osiris' continuaba con la aventura de la arqueóloga por antonomasia de los videojuegos apostando por segunda vez por escenarios en perspectiva isométrica. Mención aparte Type: Rider para PS Vita (con Cross Buy con PS4), el cual sigue -desde la distancia- la línea de 'Limbo'.

GANADOR

Junio vistió las consolas de Microsoft y Sony de gala para el E3

Llegamos al ecuador del año y comienza a notarse un cambio de roles en ambos servicios: los contenidos de PlayStation Plus recibieron un importante impulso al incluir títulos recientes e interesantes como el sanguinario 'Killing Floor 2' o la imprescindible aventura gráfica 'Life is Strange', reforzando muy bien los contenidos de PS3 con 'WRC 5' y 'Abyss Odyssey'

Por su parte, Microsoft recuperó dos imprescindibles de la pasada generación:' Dragon Age: Origins' y 'Assassin’s Creed III' llegaban a todas las Xbox haciendo que 'Watch_Dogs' brillase todavía más dentro de la selección propuesta.

Xbox Live Gold PlayStation Plus SpeedRunners para Xbox One

Watch_Dogs para Xbox One

Assassin’s Creed III para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Dragon Age: Origins para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Phantom Dust paquete de DLCs multijugador para Xbox One Killing Floor 2 para PS4

Life is Strange para PS4

Abyss Odyssey para PS3

WRC 5: World Rally Championship para PS3

Neon Chrome para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Spy Chameleon para PS Vita

Tanto Sony como Microsoft ofrecieron un estupendo mes de junio a los jugadores de la actual y pasada generación, incluyendo interesantes bonificaciones como un set de contenidos extra para los jugadores de 'Phantom Dust' en Xbox y una colorida propuesta Made In Spain en Vida con Spy Chameleon. Estaba claro que el E3 2017 estaba a punto de comenzar y -como es normal- tanto Xbox como PlayStation quisieron agasajar a sus fans.

Empate

En julio cambian las tornas: PlayStation Plus acelera y Gold se relaja

Tas una primera mitad de 2017 con bastante margen de mejora, Sony se puso las pilas apostando por juegos de calibre: Until Dawn', una de las primeras exclusivas de PS4 estaba incluida en su selección junto con un 'Game of Thrones: A Telltale Series' que llegaba en el momento perfecto para poner el broche a la última temporada de la serie.

Por otro lado, Xbox One dió protagonismo a dos propuestas plataformeras independientes y coloridas: 'Grow Up' y 'Runbow' no tenían el mismo peso que lo visto en meses anteriores, aunque los retrocompatibles de Xbox 360 consiguieron salvar el mes frente a unos jugadores que se habían acostumbrado a las sorpresas y las alegrías.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Grow Up para Xbox One

Runbow para Xbox One

Kane & Lynch 2 para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Until Dawn para PS4

Game of Thrones: A Telltale Series para PS4

¡Has sido tú! para PS4 vía PlayLink

Tokyo Jungle para PS3

Darkstalkers Resurrection para PS3

Don’t Die Mr Robot para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Element4l para PS Vita

Además, Sony continuó ofreciendo estupendas propuestas para los poseedores de PS4, aunque añadió una inesperada propuesta: ¡Has sido tú!, el juego de su sello de Realidad Aumentada que combinaba el hardware de móviles y PS4 comenzaría a ofrecerse en exclusiva y hasta finales de año. Y es un juego excepcionalmente bueno.

Ganador

Sony da el golpe en la mesa en agosto

Si dijimos que abril sirvió para que Microsoft pusiera toda la carne en el asador, agosto sirvió de trampolín para replantear por completo la oferta de suscripción de Sony: el explosivo 'Just Cause 3' no solo fue una sorpresa celebrada, sino que se convirtió en la propuesta más fuerte en lo que iba del año.

Por su parte, Microsoft apostó por 'Slime Rancher' un divertido indie que se estrenaba ese mismo mes tras un largo periodo en Early Access, y un más que desafiante Trials Fusion. Ahora bien, el juego más relevante fue 'Bayonetta', uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Slime Rancher para Xbox One

Trials Fusion para Xbox One

Bayonetta para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Red Faction: Armageddon para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Just Cause 3 para PS4

Assassin’s Creed: Freedom Cry para PS4

¡Has sido tú! ¡Has sido tú! para PS4 vía PlayLink

Super Motherload para PS3

Snake Ball para PS3

Downwell para PS Vita

Level 22 para PS Vita

Sony vió la oportunidad de adelantar a Microsoft y no la desaprovechó sumando 'Assassin’s Creed: Freedom Cry' a su catálogo, aunque marcando una curiosa pauta: un gran anuncio de un título reciente seguido de juegos no tan llamativos. Eso sí, ¡que juegos! la llegada de Rico Rodriguez devolvió la ilusión a los suscriptores de PS Plus tras una subida de precio, pero ahí no acabarían las sorpresas.

Ganador

Septiembre pisa fuerte y viene con Realidad Virtual

El regreso de las vacaciones le sentó fenomenal a PlayStation Plus y Xbox Live Gold, sirviendo para que los jugadores de la actual y pasada generación reforzaran sus bibliotecas digitales con algunas de las citas obligadas de sus consolas, destacando la Racing Game of the Year Edition de 'Forza Motorsport 5' en Xbox One e 'inFAMOUS: Second Son' para PS4.

Pero el resto de títulos no se han quedado demasiado atrás: 'Battlefield 3' para Xbox 360 (el cual es retrocompatible con Xbox One), 'Child of Light' para PS4, Oxenfree para Xbox One y hasta el pintoresco 'Hatoful Boyfriend' para PS Vita y PS4.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition para Xbox One

Oxenfree para Xbox One

Hydro Thunder Hurricane para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Battlefield 3 para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) inFAMOUS: Second Son para PS4

Child of Light para PS4

RIGS: Mechanised Combat League para PS4 sólo a través de PSVR

¡Has sido tú! ¡Has sido tú! para PS4 vía PlayLink

Truck Racer para PS3

Handball 2016 para PS3

We Are Doomed para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Hatoful Boyfriend para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Lo que hará que este mes sea recordado es la inclusión de títulos de PlayStation VR entre las propuestas del Plus, encargándose 'RIGS: Mechanised Combat League' de hacer los honores. Eso sí, los juegos de la Realidad Virtual de PlayStation se ofrecerían de manera bimensual.

Empate

Snake sentencia el mes de octubre

PlayStation Plus sorprendió a sus jugadores por tercer mes consecutivo con 'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain' el último juego de la saga desarrollado por Hideo Kojima y el título más ambicioso de Konami de la actual generación. Además, 'Amnesia: Collection' terminaba por redondear el mes.

Por su parte, los juegos con Gold para Xbox 360 volvían a restarle protagonismo a los de Xbox One, ofreciendo juegos clásicos y propuestas independientes que definieron el mes más flojo para los suscriptores del servicio de Microsoft durante 2017.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Gone Home: Console Edition para Xbox One

The Turing Test para Xbox One

Rayman 3 HD para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Medal of Honor: Airborne para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain para PS4

Amnesia: Collection para PS4

RIGS: Mechanised Combat League para PS4 sólo a través de PSVR

¡Has sido tú! para PS4 vía PlayLink

Monster Jam Battlegrounds para PS3

Hustle Kings para PS3

Hue para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Sky Force Anniversary para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Los suscriptores de PlayStation Plus tuvieron una segunda oportunidad de descargar 'RIGS: Mechanised Combat League' y ¡Has sido tú!, aunque estaba claro que el impacto de Solid Snake y la triple propuesta de 'Amnesia' consiguió el protagonismo buscado.

Ganador

En noviembre la prioridad es el Black Friday

Con las rebajas de otoño asomando y los grandes lanzamientos de septiembre y octubre en caliente, hay que admitir que los incentivos de noviembre no fueron especialmente atractivos en ninguno de los dos servicios.

Entre lo destacable encontramos 'Tales from the Borderlands Complete Season (Episodes 1-5)' en Xbox One, el cual se se ofreció un par de meses antes en PS4, o el curioso 'Bound' en PS4. Eso sí, este mes la propuesta de PS3 consiguió reforzar lo visto en PS Plus con un clásico irresistible para los amantes de los shmups: 'R-Type Dimensions'.

Xbox Live Gold PlayStation Plus Trackmania Turbo para Xbox One

Tales from the Borderlands Complete Season (Episodes 1-5) para Xbox One

NiGHTS into dreams para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Deadfall Adventures para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Worms Battlegrounds para PS4

Bound para PS4 (compatible con PS VR)

Until Dawn: Rush of Blood para PS4 sólo a través de PSVR

¡Has sido tú! para PS4 vía PlayLink

R-Type Dimensions para PS3

Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic para PS3

Dungeon Punks para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Broken Sword 5: La Maldición de la Serpiente [Ep. 1 & 2] para PS Vita

Y pese a que el regreso de 'NiGHTS into dreams' y la fórmula clásica de 'Deadfall Adventures' vuelven a equilibrar lo ofrecido por parte de Microsoft, la inclusión de 'Broken Sword 5: La Maldición de la Serpiente' (sólo para PS Vita) y el estreno de 'Until Dawn: Rush of Blood' para PSVR merecen tanto una mención como un reconocimiento aparte.

Ganador

En diciembre hubo sorpresas muy comedidas

Las aventuras gráficas de Telltale Games han aparecido en la mayoría de incentivos mensuales de este año, y diciembre no fue una excepción: 'Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition' fue el regalo de navidad en Xbox One para los fans del género y del icónico film . Por otro lado, 'Darksiders II: Deathinitive Edition' hizo lo propio en PS4.

Pese a que la selección de Microsoft ha sido mucho más solida que la de Sony: 'Kung Fu Panda: Confrontación de Leyendas Legendarias' no es un buen juego pese a que hereda buena parte de las mecánicas de 'Super Smash Bros' y las propuestas de PS VR y Playlink son las mismas del mes pasado. Sin embargo, 'Syberia Collection' consigue es un estupendo broche de año para los usuarios de PS3

Xbox One Gold PlayStation Plus Warhammer: End Times – Vermintide para Xbox One

Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition para Xbox One

Child of Eden para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One)

Marlow Briggs and the Mask of the Death para Xbox 360 (retrocompatible con Xbox One) Darksiders II: Deathinitive Edition para PS4

Kung Fu Panda: Confrontación de Leyendas Legendarias para PS4

Until Dawn: Rush of Blood para PS4 sólo a través de PSVR

¡Has sido tú! para PS4 vía PlayLink

Xblaze Lost: Memories para PS3

Syberia Collection para PS3

Forma 8 para PS Vita (Cross Buy con PS4)

Wanted Corp. para PS Vita

Desafortunadamente, Diciembre ha sido el mes más flojo de cara a los juegos de Xbox 360 con un 'Child of Eden' y un 'Marlow Briggs and the Mask of the Death' que no están al nivel de propuestas de meses anteriores. Y los dos títulos de PS Vita tampoco aprovechan para encandilar a los suscriptores de PS Plus. Definitivamente, Diciembre ha sido un mes de contrastes muy acentuados por parte de ambos.

Empate

Conclusiones y veredicto final

Pese a que Microsoft comenzó imponiéndose durante la primera mitad del año con propuestas más contundentes tanto de la actual como de la pasada generación, hay que reconocer que Sony consiguió remontar durante la segunda mitad de 2017 poniendo sobre la mesa los juegos más potentes del año.

Curiosamente, este cambio de tornas coincidió con dos factores determinantes: por un lado el incremento de la mensualidad de PlayStation Plus, la cual pasó a hacerse efectiva en agosto, encareciendo un 15% el servicio. Por otro la llegada de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox One que ofrece una colección instantánea de más de 100 títulos , la cual ha acaparado los mejores estrenos jugables: Gears of War 4, ReCore, Ninja Gaiden, Dead Rising 3, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain…

De entrada hay que admitir que aquellos que hayan estado suscritos este año han amortizado estupendamente sus 12 meses de membresía con títulos interesantes, pero llega el momento de ser justos:

Ganador mejores juegos 2017: Games With Gold

Pese al peso de las propuestas estrella del último tramo de 2017 por parte de Sony, Microsoft ha sido más regular y ha conseguido imponerse en la mayoría de los meses, coronando su servicio online este año. Lo cual queda reforzado de cara a aquellos aquellos poseedores de Xbox One que tengan además una suscripción de Xbox Game Pass han recibido la mejor oferta jugable. Dicho de otro modo: al tratarse de dos servicios mensuales y de fidelización, es justo recompensar la constancia.

La estrategia de la marca PlayStation fue apostar por ofrecer un título fuerte que eclipsara juegos no tan atractivos o sencillamente decepcionantes. Sin ir más lejos, El ‘Kung Fu Panda’ que se ofrece actualmente ofrece un online y unos fallos que no pueden pasarse por alto. Más juegos no es sinónimo de más calidad.

En cuanto a las propuestas de Last Gen: la calidad ha sido más o menos estable en Xbox con una selección acertada que muchas veces ha llegado a ensombrecer los juegos de Xbox One, mientras que Sony ha sido mucho más irregular en este sentido, y tiene su porqué: Sony continúa reforzando los catálogos de unas PS Vita y Ps3 que se encuentran en sus últimos momentos, al tiempo que empezado a apostar por PS VR y su división PlayLink para Móviles. Más humildemente de lo que los jugadores desearían, todo hay que decirlo. Y ya se sabe: el que mucho abarca, poco aprieta.

Ahí es cuando Xbox ha sabido sacar más partido a la retrocompatibilidad: la posibilidad de recuperar joyas de Xbox 360 en su actual sobremesa durante meses como mayo, junio o septiembre ha sido lo que ha afianzado su selección por encima de los juegos de la propia Xbox One.

Por lo pronto, el mes de enero nos hacen pensar que tanto los Juegos con Gold como los ofrecidos en Playstation plus mantendrán esa filosofía en 2018: los jugadores de PS4 recibirán 'Deus Ex: Mankind Divided', uno de los imprescindibles del año pasado vuelve a ser el mejor juego de todo el mes, frente a una propuesta segura aunque no tan atractiva en Xbox One. Eso sí, 'The Adventures of Van Helsing' es un juego de estreno: habrá que probarlo antes de juzgarlo por su portada.

