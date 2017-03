Project Scorpio será capaz de grabar contenido 4K y su fuente de alimentación será interna

Se va acercando la fecha para conocer a Project Scorpio, creo que todo el mundo está informado de que Microsoft va a renovar su consola de sobremesa y como viene siendo habitual, algunos detalles se van escapando antes de su presentación oficial. Hoy os traemos dos puntos bastante llamativos, que nos hablan de la potencia y configuración del sistema.

Es justo decir que son rumores, pero nos fiamos de las exclusivas de un sitio como Windows Central, así que vamos adelante con ello: lo primero es que Project Scorpio tendrá la capacidad de grabar contenido 4K, lo segundo, que la fuente de alimentación será interna.

La nueva Xbox tiene una premisa clara, ser el dispositivo más potente de esta generación de consolas, y parece que nadie duda de que vaya a ser así. El hecho de que vaya a trabajar con el formato 4K a la hora de representar los juegos es algo que dábamos por hecho, teniendo en cuenta que en PS4 Pro es una tónica habitual. Pero no solo va a reproducir, también grabar.

Registrar el contenido que estamos ejecutando en formato 4K será posible gracias a la potencia de la consola. Se habla de resolución 4K a 60 imágenes por segundo, tanto en la grabación como en el streaming.

También estarán presentes los formatos de decodificación con los que va a trabajar a la hora de hacer streaming en servicios como Netflix: HEVC y VP9.

Sobre la ‘power supply unit’ (PSU), hay que decir que ya tenemos esta posibilidad en el fantástico rediseño que fue Xbox One S. Al estar dentro de la consola Scorpio, nos están ofreciendo el 100% del hardware de un ordenador muy potente en un espacio muy reducido. Puestos a pedir, espero que se parezca bastante a Xbox One S.

Hay cosas que se comentan sobre la potencia de la consola, y casi se dan por hecho, como su capacidad para generar seis TFLOPs, una cantidad significativamente mayor a PS4 Pro, pero que sigue creando dudas a la hora de gestionar contenido 4K puro. Puede que gran parte del secreto esté en la utilización de un procesador Ryzen de AMD.

Microsoft presentará Project Scorpio de forma oficial el próximo 11 de junio.

Mark your calendar: The 2017 E3 Xbox Media Briefing will be Sunday, June 11th at 2p. (Only 116 days to go) pic.twitter.com/c1aE9LqG5f