¡Tenemos fecha de presentación para Project Scorpio! El 11 de junio conoceremos a la Xbox más potente hasta la fecha

Microsoft nos había confirmado que la llegada de Project Scorpio sería en 2017, pero no teníamos una fecha asegurada, lo que provocó que los rumores hablaban de un anuncio durante el primer trimestre con su lanzamiento hacía finales del año, cuando la PS4 Pro ya tendría un año de haberse lanzado. Hoy finalmente tenemos una fecha en el horizonte.

A pesar de aún faltan varios meses para el próximo E3 2017, hoy Microsoft ha decidido anunciar que su conferencia en el evento de videojuegos será el próximo domingo 11 de junio en punto de las 14.00 hora local (16.00 en México y 23.00 en España). Conferencia en la que conoceremos todos los detalles de la próxima consola de la compañía, la conocida hasta el momento como Project Scorpio.

El anuncio de la conferencia ha llegado por parte de Major Nelson, quien a través de su cuenta en Twitter ha confirmado los detalles del Xbox Media Briefing en E3 2017. Lo curioso es que por primera vez la conferencia será en domingo en la tarde, cuando habitualmente se realizan los lunes en la mañana.

Mark your calendar: The 2017 E3 Xbox Media Briefing will be Sunday, June 11th at 2p. (Only 116 days to go) pic.twitter.com/c1aE9LqG5f