Nintendo anuncia el cierre del online de Nintendo 3DS y Wii U

Era cuestión de tiempo que esto pasase. Tras anunciar el cierre de las tiendas digitales de Nintendo 3DS y Wii U el año pasado, hoy Nintendo ha decidido rematar el asunto anunciando el cese de los servicios online de dichas consolas.

Según expone Nintendo en un comunicado publicado en su página web, “a principios de abril de 2024, el juego en línea y otras funciones que requieran la comunicación en línea dejarán de estar disponibles para los programas de Nintendo 3DS y Wii U. Esto incluye también el juego cooperativo en línea, las clasificaciones en internet y la distribución de datos”.

A partir de entonces, será offline o no será

Una consola Nintendo Wii U | Imagen: Wikimedia Commons - Takimata con licencia CC BY-SA 3.0.

La nueva medida afecta a los servicios online de Nintendo 3DS, los “programas exclusivos” de New Nintendo 3DS y Wii U. Nintendo no ha dado una fecha exacta para el cierre, simplemente ha dicho que principios de abril de 2024 y adelantan que anunciarán la fecha y hora específicas más adelante. No obstante, aseguran que “si tuviera lugar una situación que dificultara continuar con los servicios en línea para los programas de Nintendo 3DS y Wii U, es posible que dichos servicios dejaran de estar disponibles antes de lo planeado”.

¿Qué quedará a partir de entonces? El modo offline para aquellos juegos que lo tengan, evidentemente. Las consolas seguirán siendo funcionales, pero tras el cierre de la tienda y el fin del modo online, lo cierto es que obtener juegos y aprovecharlos al máximo se vuelve más complicado. Siempre quedará el mercado de segunda mano y los juegos single-player.

Desde Nintendo afirman que el cierre de los servicios online afectará a todos los programas de Nintendo 3DS y Wii U, pero exponen que hay “contadas excepciones” de programas de “otros distribuidores” que quizá sigan funcionando. Sin embargo, Nintendo no ha dado más información al respecto. Lo único que puede hacer el usuario es dirigirse a los distribuidores para obtener más información si así lo desean.

Una de esas excepciones es el Banco de Pokémon, que sirve para pasar los Pokémon de unos juegos a otros (y además es un servicio de pago). Además, seguirá siendo posible usar StreetPass, ya que usa comunicación local entre consolas Nintendo 3DS, pero no SpotPass, que requiere de conexión a Internet. De la misma forma, “seguirá siendo posible descargar datos de actualización y descargar de nuevo programas adquiridos con anterioridad y contenido descargable desde Nintendo eShop”, concluyen desde Nintendo.

Más información | Nintendo

Imagen | Pexels

En Xataka | La historia oculta de cómo Microsoft intentó comprar Nintendo (y se topó con un obstáculo ineludible)