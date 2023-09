GTA V, edición Mislata: los "modders" españoles que están llevando sus barrios y ciudades al juego

En unas semanas se cumplirán diez años desde la salida de GTA V. Diez añazos como diez soles para compensar la carencia de vitamina D que nos supuso aquel lanzamiento. El caso es que Rockstar no parece tener prisa por anunciar su sucesor: a diferencia de ediciones anteriores, aquí hay un Online con el que han seguido ordeñando a la burra muchas más lunas de lo que era habitual.

En esta espera infinita, conocemos desde hace tiempo los mods gráficos de GTA V que a falta de perro nuevo le cambian el collar: desde mejoras en el postprocesado o los gráficos hiperrealistas hasta unos reflejos más convincentes o unos coches de la marca auténtica, no de su sucedáneo.

Tenemos hasta ejemplos locales, con la policía de Los Santos uniformada como el CNP español; o la madre de todos los localismos: el Marbella Vice que inauguró Ibai para jugar con otros 150 youtubers y futbolistas en 2021.

Pero hay una pequeña comunidad de modders que siguen llevando más allá elementos extremadamente locales, actualizándolos continuamente.

Ese puente de luces no es el de ese coche de policía

Iván, valenciano, de 28 años, se preguntó al ver este tipo de mods por qué no replicar esos cambios llevando elementos locales al GTA, simplemente por la ambición de jugar en un entorno que se pareciera lo máximo posible a su barrio y su ciudad.

"Es todo hecho de forma autodidacta, yo vengo del mundo de las emergencias, del voluntariado en Protección Civil, y en parte de ahí viene esto, para meter coches de cuerpos de seguridad, de bomberos... Por ejemplo, el coche de la Policía Nacional ya estaba hecho en una web de mods, así que yo me puse a hacer el de la Policía Local de Valencia, el de la Policía Autonómica, el de las ambulancias valencianas...", explica Iván.

"Para hacer modificaciones partes de la misma base de Los Santos, la ciudad del juego ambientada en Los Angeles. Ir añadiendo vehículos o carteles de publicidad es lo más fácil, solo estás aplicando cambios cosméticos", cuenta. "Para meter edificios realistas en lugar de los que tiene el juego ya es mucho más complicado: hay que modelar los edificios".

Los Angeles, una ciudad cuyo downtown está poblado por rascacielos, difiere de una ciudad como Valencia, donde hay muy pocos y apenas superan el centenar de metros. ¿Es posible cambiar ese componente para evitar una diferencia visual tan grande entre ambas ciudades? "Se pueden cambiar esos rascacielos por edificios genéricos que descargues de alguna web de mods, pero si lo que quieres es incluir edificios realistas de una ciudad concreta, es mucho más difícil, tienes que modelarlos desde cero y eso lleva tiempo".

Por ejemplo, en un principio simplemente adornó el estadio integrado de serie en el GTA con imágenes del Valencia C.F. Ahora trabaja en llevar el Mestalla, su estadio, con todos los detalles, totalmente modelado. "Y el Micalet —una torre característica de la ciudad—, las Torres de Serranos y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aunque esta última es la más complicada, son muchas capas que añadir".

Algo que está incorporado pero en proceso de mejora es la red de metro. Están incorporadas la cartelería, los mapas... Pero Iván planea escanear vagones con cámaras 3D para poder llevarlos de forma fiel al juego. "Usar la marca FGV es algo que no puedo hacer a la ligera si no quiero buscarme posibles problemas para el futuro, porque es una marca registrada, tengo pendiente hablar con ellos para que me den permiso, ya que no es algo que vaya a comercializar, no voy a sacar dinero con esto".

Lo que ya permite su personalización es no solo ver policías o bomberos con el aspecto adaptado, sino también jugar usando sus personajes. Otro de los planes futuros es incorporar las fallas. Literalmente, introducir fallas y calles cortadas durante las fechas reales en que así es como pinta la ciudad.

Mikel, bilbaíno de 19 años, lleva desde los 14 en este mundillo. Trabaja como informático mientras estudia la Ingeniería, y aunque desde que se ha reducido su tiempo libre ha bajado su implicación, continúa incorporando elementos al juego.

"Llevar vehículos es algo bastante lineal, se te puede complicar más una rotulación compleja, pero sin más. Lo más difícil son edificios y uniformes. Con los uniformes tienes que tener en cuenta las colisiones, los esqueletos de los personajes... Y luego los edificios o los estadios también. Hay gente que los ha hecho desde cero, pero es lo más complicado a nivel 3D", comenta el vasco.

"Puedes modificar todo: mobiliario urbano, señales, edificios... La limitación principal está en el trazado urbano. Puedes modificar el asfalto de la carretera para que se parezca más al de otra región, pero no cambiar el mapa, porque ya cambia cómo está programado el juego, los caminos que recorre la CPU...", explica definiendo los límites del modding.

Algunas modificaciones tienen su impacto en la vida real. Algunos cuerpos de seguridad, especialmente fuera de las grandes ciudades, se han sorprendido e ilusionado al ver que sus coches y uniformes han sido llevados al juego. Como el de la Policía Local de Sevilla en un gesto que llegó a la prensa local.

El campus de la UPV - EHU. Imagen: Mmods GTA V.

La persona que trabajó en aquella importación fue Alejandro, técnico de emergencias sanitarias extremeño que lleva tiempo viviendo en Madrid. A sus 24 años, lleva casi diez en el modding de GTA y creó junto a Mikel la web Mmods GTA V, referencia española en el sector. También tiene un canal de YouTube con una gran comunidad en torno a los mods.

En la web van publicando mods y haciendo de punto de encuentro de la comunidad. Una larga lista de mods gratuitos dejan entrever la enorme cantidad de vehículos muy específicos, así como otros elementos urbanos, edificios y objetos han sacado adelante.

"Mi objetivo era meter todas las policías locales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Llevo entre veinte y treinta. Con algunos cuerpos ha sido muy difícil porque apenas hay imágenes online como para recrear su uniforme. He tenido que llamarles o escribirles para hacerles la petición, se suelen sorprender", cuenta.

Vehículos de la Policía Local o la Protección Civil de Galapagar (Madrid). Imagen: Alejandro Pereira.

USECIC de la Guardia Civil. Imagen: Alejandro Pereira.

Control de la Policía Local de Toledo. Imagen: Alejandro Pereira.

Coche y comisaría de los Mossos d'Esquadra. Imagen: Alejandro Pereira.

Una imagen que sirve para entender el nivel de detalle y precisión que requieren es el de los puentes de luces concretos para cada vehículo.

Todas estas modificaciones pueden usarse para jugar al juego original con simples modificaciones estéticas, pero un plugin que se ha hecho extremadamente popular permite hacer role play, una modalidad que permite usar el juego desde perspectivas diferentes: policía, bombero, conductor de ambulancia... Hay quien se lo toma tan en serio que se estudia largos PDFs antes de jugar sobre cómo debe ser su protocolo de actuación en el juego.

Iván, el modder valenciano, tiene un servidor específico para que otras personas puedan jugar con sus modificaciones. Planea aumentar sus participantes más adelante, cuando haya más elementos finalizados. "Esto me cuesta dinero, mientras no sea mucho no me importa ponerlo, y quien quiera donar, podrá. Lo reinvertiré todo en el propio servidor", explica.

No obstante, Rockstar, desarrolladora del juego, ha puesto algunos impedimentos a estos servidores con modificaciones, quizás porque jugar en ellos en lugar de al GTA Online tradicional no les sirve para monetizar mediante compras in-game. Eso sí: recientemente compró Cfx.re, el equipo detrás de estos servidores personalizados, así que habrá que ver qué planean en este sentido de cara al anhelado GTA 6.

"La IA del juego a veces no entiende ciertas modificaciones que consigues", cuenta Alejandro. "Por ejemplo, cuando he intentado hacer controles de carretera en una autovía de tres carriles, filtrando con conos para limitar a un solo carril, eso la IA no lo entiende y no puedes hacerlo en condiciones".

Si algo ha avanzado enormemente en los diez años que han pasado desde la llegada de GTA V es la IA. ¿Habrá un cambio de tercio que aproveche la compra de Cfx.re para oficializar estos servidores modificados? Veremos. Aunque ya estamos a punto de cumplir diez años sin nuevo título que llevarnos al zurrón.

