Las mejores ofertas de Steam de la semana del Black Friday 2020

Aunque Steam no las llama rebajas del Black Friday, sino rebajas de otoño, la coincidencia en el tiempo no es casual. Todos los comercios aprovechan el Black Friday para sus correspondientes rebajas, y una tienda famosa precisamente por sus descuentos no iba a ser menos. Es una oportunidad prácticamente única para acceder a descuentos en videojuegos de ordenador que no se repetirán... bueno, hasta las próximas rebajas, que en el caso de Steam llegarán a finales de año.

Aquí te vamos a recomendar algunas de las ofertas más jugosas de Steam, pero como siempre, tienes unas cuantas herramientas que te van a ofrecer una visión más exhaustiva y adaptada a tus necesidades. La sección de ofertas de Steamdb es la más completa: actualmente lista nada menos que más de 36.000 juegos de oferta en este periodo que va del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Allí puedes hacer búsquedas por precios, sistemas operativos, tags y muchos otros.

Algunas de las mejores ofertas de las Rebajas de Otoño de Steam

7 Days to Die

'7 Days to Die' : Un sorprendente juego de acción zombi post-apocalíptica que mezcla aventura, rol, tiroteos y hasta tower defense en un mundo inmenso y compartido. Por 7,81 euros.

'Death Stranding' : Lo último de Kojima dejó patidifusos a jugadores de medio mundo con sus excentricidades marca de la casa y su tono optimista pero desolador. Uno de los juegos indiscutibles de los últimos tiempos, por 29,99 euros.

'Star Wars Jedi: Fallen Order' : Uno de los últimos juegos basados en Star Wars es esta aventura para un solo jugador ambientada después de 'La venganza de los Sith', así que a reconstruir la Orden tocan. Por 19,99 euros.

'Hell Let Loose' : La II Guerra Mundial enmarca este shooter que admite hasta cien combatientes y cuyas mecánicas están inspiradas en los RTS, por 22,49 euros.

'F1 2020': 22 circuitos y realismo extremo para una saga que ofrece en esta entrega la posibilidad de que crees tu propio equipo, con marcas y pilotos de fama mundial, por 27,49 euros.

'Sniper Elite Complete Pack' : Bundle con los cuatro juegos de la saga, desde los toscos pero aún disfrutables tiempos de la primera entrega a la última, que sumó elementos de aventura y acción balística por 25,33 euros.

' Tropico Bundle ', bundle con los seis juegos y todos los DLC: Te puede resultar un precio excesivo, pero esta avalancha de juegos y DLCs, si te gusta la estrategia bananera, te garantiza meses de diversión dictatorial por 97,79 euros.

' Resident Evil 3 ': El último remake hasta la fecha de la mítica saga de survival horrors de Capcom incluye, cómo no, al legendario Némesis, que te perseguirá sin descanso por las calles de Raccoon City. Por 19,79 euros.

' Dark Souls III ': Ahora que el remake de 'Demon's Souls' ha revitalizado un subgénero que está aquí, definitivamente, para quedarse, no viene mal recuperar la tercera entrega de la serie madre por 14,99 euros.

' Bundle South Park ': Incluye los dos juegos de Obsidian que recuperaron el tono, el sentido del humor y la estética de la veterana serie original. No para todos los públicos, y eso es lo bueno. Por 20,23 euros.

'Half-Life: Alyx': El nuevo Half-Life es solo para quienes tengan el equipo de realidad virtual de Valve, pero vale la pena: HL sigue fiel a su tradición de revolucionar los videojuegos con cada entrega, y Alyx lo hace con la VR por 37,49 euros.

' Warhammer: Vermintide 2 ': Otra franquicia de éxito, que levantó encendidos elogios por su visión del combate cuerpo a cuerpo en primera persona más salvaje. Uno de los mejores cooperativos para cuatro jugadores por 6,99 euros.

' Hellpoint ': Estética macabra y espacial inquietante y única para un juego de rol en el que tendrás que explorar una estación abandonada plagada por terribles criaturas. Por 20,99 euros.

' Star Wars Squadrons ': Más Star Wars, pero con uno de los géneros más queridos por los jugadores veteranos: los simuladores de vuelo, con misiones individuales y en equipo inspiradas en las películas por 23,99 euros.

' FIFA 21 ': No podía faltar el simulador de fútbol por excelencia. Poco se puede decir nuevo de una franquicia que arrastra a millones de jugadores y que ha implementado perfectamente el juego online, por 34,79 euros.

' Hearts of Iron IV ': Estrategia pura y dura en la II Guerra Mundial, en una de las sagas más trabajadas y meticulosas con la ambientación, por 9,99 euros.

'Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition': Los creadores de Baldur's Gate 3 dieron el do de pecho con este RPG que incluye un sistema de combate profundo y que podrás exprimir durante meses, por 16,79 euros.