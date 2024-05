La maldición de PC Fútbol: el videojuego que ha hundido a quien ha intentado resucitarlo desde 1999

PC Fútbol está a punto de regresar, o al menos lleva un tiempo cerca de hacerlo pero sufriendo varios retrasos, otras tantas polémicas y acusaciones de estafa. El 17 de mayo es la nueva fecha fijada para el retorno del simulador futbolístico que brilló durante cinco años y lleva veintinco de penitencia en penitencia.

Una saga que nos invade de nostalgia pero que parece maldita desde 1999, cuando su excelente inercia comercial dio paso a unos nubarrones que todavía no se han marchado.

El origen de una leyenda. Dinamic Software, que luego lanzó Dinamic Multimedia, parió un juego de fútbol descomunal desde una casa en Boadilla del Monte (Madrid). Eso fue en 1992, simplificando la experiencia más parecida que había entonces. Luego se trasladó hasta unas oficinas en la Torre de Madrid para consolidar su revolución del desarrollo de videojuegos en España.

Desde allí lanzaron varios títulos de PC Fútbol que alcanzaron su cima en su séptima generación. A partir de ahí, los cambios en el equipo fueron moldeando la historia de una saga que nunca volvió a ser lo que fue, aunque el proceso fue lento. El PC Fútbol 7 queda para la historia como la edición más vendida de la saga.

El declive. PC Fútbol 2000 trajo varias mejoras respecto a sus predecesores, pero no funcionó tan bien como ellos. No es que fuera un mal juego, pero coincidió con que era el primer título que lanzó Dinamic sin los creadores originales de la saga.Ya con PC Fútbol 7 se produjeron movimientos en la plantilla y el nuevo siglo trajo una empresa con un aspecto diferente. Además, los requisitos mínimos para ejecutar el juego subieron más de lo habitual de una generación a otra, y mucha gente no podía jugarlo sin renovar su ordenador.

Uno de los motivos de este declive, relacionado con el salto en requisitos mínimos, fue el exceso de ambición a la hora de plantear un motor 3D para el simulador de partidos. Hablamos de finales de los noventa, con un contexto muy distinto al actual: menos recursos, menos conocimiento acumulado, menos información disponible.

Dinamic siempre sorteó este tipo de limitaciones acumulando horas de trabajo, pero el motor 3D fue una cuesta demasiado empinada y el resultado de aquel simulador no tuvo el brillo que tuvo su modo mánager. Por si fuera poco, asomaba una amenaza creciente: la de simuladores mucho más potentes y centrados en la jugabilidad, además de consolas cada vez más comunes en los hogares.

FIFA (aunque no solo FIFA) empezó a ganar popularidad. FIFA 98 fue un punto de inflexión por sus gráficos y profundidad, por usar a Raúl como reclamo comercial en su portada y por coincidir con el año de un Mundial, el de Francia. Juegos que venían de empresas con muchos más recursos y alcance global que Dinamic.

Las PlayStation y Nintendo 64 estaban desplazando al ordenador como lugar desde el que jugar, algo que tampoco jugaba en favor de sagas como PC Fútbol, tan dedicadas al ordenador que hasta lo llevaban en su nombre.

Así y todo, PC Fútbol iba trascendiendo al entorno esperable para un juego de ordenador en los noventa. Julio Maldonado 'Maldini', por su conocimiento de fútbol internacional en una época sin apenas en Internet, era uno de los encargados de puntuar los atributos de jugadores extranjeros. Y fue el puente para conseguir que un tiburón como Michael Robinson prestase su voz y su imagen al juego, reposicionando su presencia.

El duro inicio del siglo XXI

El PC Fútbol 2001 llegó con la novedad de una gran cantidad de jugadores juveniles que poder gestionar, algo importante para un mánager en el que muchos de sus jugadores pasaban decenas de temporadas haciendo envejecer a sus jugadores y buscando opciones asequibles que acabaran con medias muy altas.

Sin embargo, en ese título ya se venía con la inercia que marcó el despido de Pablo Ruiz en 1999, quien había fundado la empresa quince años antes (y de la que hoy es CEO tras recomprarla). Ese movimiento vino seguido de una gran cantidad de contrataciones que hicieron crecer mucho a la cifra de empleados en nómina, pero no tanto a la empresa, como explica un extensísimo reportaje sobre Dinamic publicado en SimCityCoon.

Aunque la idea era crear tanto más títulos de la saga PC Fútbol como otro tipo de videojuegos, muchas de las nuevas contrataciones iban dirigidas a posicionarse en el creciente negocio online. La burbuja de las puntocom estaba hinchándose y todavía quedaban un par de años para que estallase. Aquello se llevó por delante a muchas empresas que se habían hipotecado confiando en que un gran negocio estaría por llegar. Lo estaba, pero mucho más tarde y en otra escala. El pinchazo acabó matando a la empresa.

En septiembre de 2001 anunció un ERE para la totalidad su plantilla, que ya se había reducido a poco más de medio centenar de personas. Quedaba por tanto la liquidación de sus activos para poder pagar a sus acreedores.

Intentos de resurrección

Pese al cierre de Dinamic en 2001, hubo un PC Fútbol 2002. De él se encargó Enigma Software Productions, que ya había participado en entregas anteriores de forma externa. Reaprovechó el trabajo que se había quedado sin completar tras la negativa de Ubisoft a darle continuidad.

Fue un título a medias tanto en la jugabilidad como en la distribución. Solo incluía el modo mánager. Hubo más títulos que intentaron aprovechar el trabajo hecho en Dinamic. Ninguno funcionó.

Gaelco, una empresa de máquinas recreativas, buscaba la forma de sobrevivir a un nuevo siglo en el que consolas y ordenadores se habían comido su negocio. En 2003 creó una división dedicada al software con Marcos Jourón, uno de los programadores de Dinamic, al frente. En 2004 dio una entrevista al respecto.

Su idea fue una adelantada a su tiempo: crear un juego gratuito y online monetizado con microtransacciones. Esto define a miles de juegos exitosos de hoy en día, pero en ese momento quizás era demasiado temprano. También planteó otro giro: no poder controlar a los jugadores, sino al entrenador, gritando instrucciones desde la banda.

Un año más tarde, Planeta DeAgostini entra en Gaelco para llevar la distribución de juegos y compra a los acreedores de Dinamic los derechos de PC Fútbol y de otros títulos similares sobre otros deportes. De esa unión nace On Games para devolver PC Fútbol y compañía a la vida.

Esa novedad supuso un cambio de ritmo para el desarrollo del juego que hizo imposible un resultado satisfactorio. Aunque el lanzamiento se fue demorando, la presión por sacarlo adelante antes de que realmente estuviese listo derivó en un juego decepcionante por sus muchos fallos y pobreza en jugabilidad.

El anuncio, en noviembre de 2004, se hizo con rueda de prensa y Robinson volvió a prestar su imagen a la saga, con un grafismo renovado y mucho más profesionalizado que el de años anteriores. Había más distancia que nunca entre la calidad del juego y la imagen que proyectaba en sus comunicaciones. Incluso teniendo en cuenta que llegó a un precio apto para competir: 19,95 euros de la época.

Una entrevista de Jourón en Meristation un mes después del lanzamiento sirvió para entender, sobre todo, lo que no decía de forma explícita: creía en el proyecto a largo plazo aunque no quisiese admitir que la experiencia era mala. Jourón no fue el culpable de aquello, pero quiso preservar el honor de la empresa.

PC Fútbol 2006, lanzado un año después del 2005, fue un producto mucho más depurado y que recuperaba funciones que se habían perdido, incluyendo el viejo sueño de Jourón: jugar ligas online entre amigos. Pero vendió menos que el anterior.

Y PC Fútbol 2007, que llegó en noviembre de 2006, seguía algo alejado de la esencia de los originales, pero también seguía corrigiendo carencias para ser un título mucho más sólido que los anteriores.

Y ahí llegó el siguiente varapalo. On Games decidió poner punto y final a la saga, al menos bajo su tutela. Gaelco Multimedia desapareció apelando a varios motivos para explicar la decisión: el alto coste de las licencias, el también alto coste del desarrollo, la bajada progresiva de las ventas y la marcha de algunos responsables, siendo Marcos Jourán la baja más sensible. Se veía venir: el acuerdo con Planeta DeAgostini le obligaba a lanzar tres títulos y los dos siguientes eran opcionales. El tercero se hizo por obligación.

Sin llamarse PC Fútbol pero con ese mismo espíritu llegó FX Fútbol, un juego de 2013. De los cuatro empleados que abandonaron Dinamic en 1999 nació FX Interactive, que trató de recuperar su posición con un simulador que recordaba mucho a las ediciones noventeras de PC Fútbol, aunque sin los derechos para usar nombres de equipos y jugadores reales. Y centrándose más en el simulador que en las estadísticas.

Vuelve PC Fútbol... a su manera

Cuando Planeta DeAgostini compró los derechos de la marca PC Fútbol para lanzar junto a Gaelco nuevas versiones, la persona responsable de este movimiento fue Sergio Rincón. Cuando se marchó de DeAgostini en 2009, parte del acuerdo fue llevarse también los derechos de la marca para su propia empresa de desarrollo, Korner Entertainment.

En un primer momento solo los usó para un juego muy simple tipo trivial sobre fútbol, pero en 2017 se estaba gestando el que iba a ser el regreso del PC Fútbol con todas las letras. El PC Fútbol 2018.

Llegó de la mano de Korner junto a IDC Games, esta vez como un juego para móviles que en una segunda fase también llegaría a ordenadores vía Steam. Su diseño era muy similar al clásico, pero eso era un atrevimiento: la compleja y recargada interfaz de PC Fútbol era apropiada para una pantalla de ordenador y un ratón, no tanto para una pantalla de móvil y dedos tapando parte del contenido al pulsar en ella.

PC Fútbol 2018. Su recargada interfaz no ayudaba en un juego para móviles, con pantalla táctil. Imagen: Korner, IDC.

Tras varios meses de retrasos, PC Fútbol 2018 llegó a Android, bajo la promesa de que más adelante llegaría a iPhone (no ocurrió) y a ordenadores (tampoco sucedió).

El juego, además de venir sin licencias, y por tanto con jugadores y equipos ficticios, llegó con bastantes errores, algunos de ellos incomprensibles en un juego de fútbol, como no poder sustituir jugadores lesionados, además de que veíamos una narración del partido, sin simulación visual alguna. Las críticas fueron terribles. No duró ni un año y desapareció.

Con la decepción del intento de resurrección de Korner e IDC Games todavía reciente, llegó algo que parecía un escarnio más que un homenaje. PC Fútbol Stars era un juego de chapas que confirmaba que la idea de la posesión de estos derechos era vivir del pasado, no reforzar la marca PC Fútbol.

Luego llegó PC Fútbol Legends, un juego que aunque va de fútbol está más cerca del Clash of Clans que de los antiguos PC Fútbol. No es un simulador, sino un arcade donde la esencia futbolística está tan lejos como un Mario Kart de los simuladores de Formula 1.

Cuando parecía que ya habíamos visto demasiados intentos de devolver a la vida la saga PC Fútbol, y los últimos ya habían sido directamente minijuegos que buscaban vivir de una marca en lugar de reforzarla, llegó el último intento.

El clavo ardiendo

En marzo de 2023, un estudio recién creado, 'Una Partida Más', anunció que lanzaría PC Fútbol 2024 poniéndolo en preventa en PcComponentes. Lo hizo de forma algo pobre, sin dar nada más que una promesa. Ni vídeos, ni capturas de pantalla in-game, ni detalles exactos sobre qué podíamos esperar del juego. Ni siquiera una web oficial del juego.

Carátula del que iba a ser el PC Fútbol 2024 antes de ser pospuesto y renombrado. Imagen: PcComponentes, Freepik.

La idea original era lanzar el título durante la campaña navideña 23/24, pero las acusaciones de estafa que proliferaron en redes y foros terminaron con la paralización de la preventa y el reembolso del dinero recaudado hasta entonces.

Había demasiados elementos que infundaban temores en quienes confiaban su dinero a un estudio recién formado: el logo lo había hecho un aficionado, el estudio no tenía experiencia y la forma de comunicar en redes era propia de un grupo de irascibles, no de un equipo profesional que desarrollase videojuegos.

Además de ir recortando algunas promesas que sonaban excesivas para un estudio así, como ofrecer juego online y traducirlo a cuatro idiomas, también anunciaron una nueva fecha de publicación y un cambio de nombre: PC Fútbol 8 es ahora el título oficial del proyecto.

¿Por qué 8? Según sus creadores, porque buscan retomar la línea clásica de las versiones de los noventa, que llegaron hasta el 7, y huir de la mala suerte que tuvieron los títulos 2000 y siguientes.

Una de las pocas capturas de pantalla publicadas sobre el nuevo PC Fútbol 8. Imagen: Una Partida Más.

La penúltima fecha prometida fijaba el juego para abril, pero el último retraso la movió hasta el 17 de mayo para depurar los últimos errores detectados. La web a día de hoy existe, pero está lejos de lo que cualquiera puede esperar de un juego a punto de lanzarse. Hace unos días declinaron hacer declaraciones a Xataka sobre esta semana pre-lanzamiento.

Quien sí nos ha hablado de ello ha sido Pablo Ruiz, fundador y CEO actual de Dinamic Software:

"Ojalá lo hagan bien. Yo no veo una maldición en PC Fútbol, veo una bendición poder contar con una marca así, con tantos usuarios que lo siguen y lo quieren. Pero para que salga bien hay que trabajar un desarrollo, un planteamiento... Solo PC Fútbol 5.0 nos costó 30.000 horas acumuladas, más todos los juegos que ya habíamos sacado antes. Hacer un PC Fútbol desde cero en un año... Ni siquiera yo que tengo el código fuente podría hacerlo. Es un mortal hacia adelante, es muy complicado, ojalá lo hagan bien".

Y en esas estamos. Confiando en que este nuevo intento, el primero desde que nos dejó Michael Robinson, pueda salir bien, o al menos, devolver la dignidad a una marca icónica que ha ido siendo vapuleada, o bien por la realidad comercial de la era del FIFA y las consolas, o bien por las prisas o bien directamente por el descaro de quienes han intentado sacar partido de ella de cualquier forma.

PC Fútbol 8 llegará, si no hay imprevistos, el 17 de mayo, y a partir de ahí podremos sacar las conclusiones. Ojalá rompa la maldición, porque como dice Pablo, es en realidad una bendición contar con una marca tan icónica y potente como PC Fútbol.

Mientras tanto, miles de fans de la saga mantienen vivo su recuerdo y sus horas de juego en PCFútbolManía, una comunidad con más de veinte años de vida que sigue custodiando la memoria de una leyenda.

