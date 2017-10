PC Fútbol 18: regresa la leyenda, y lo hace tanto en PC como en móviles

Es uno de los videojuegos desarrollados en España que han brillado con más intensidad en la historia, y tras unos años desaparecido vuelve el que fue referente de toda una generación de juegos de fútbol de estrategia: 'PC Fútbol 18' está a punto de salir al mercado, tal y como desvelaban en El Confidencial.

La nueva versión de este título legendario dispondrá de dos versiones: una móvil para smartphones y tabletas Android e iOS que aparecerá en noviembre, y unos meses después otra para PCs y portátiles. El reto de PC Fútbol 18 es desde luego ambicioso, sobre todo porque a los viejos competidores se le suman otros que están arrasando sobre todo entre los usuarios de móviles.

Vuelve la leyenda

Como señalan en El Confidencial, una de las claras distinciones con respecto a las antiguas ediciones de PC Fútbol es que no tendrá simulador 3D, algo que planteaba un reto aún más complejo al existir juegos puros de fútbol como FIFA o PES con los que era casi imposible competir en este apartado.

Lo que no cambia es la cara visible del videojuego: Michael Robinson será el rostro de "PC Fútbol 18", repitiendo así participación tras prestar su imagen tanto en las ediciones desarrolladas por Dinamic Multimedia como las de Gaelco.

El juego, que estará desarrollado por IDC/Games y Korner Entertainment, contará con nueve ligas: España, Brasil, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, México, EE.UU., y Argentina, y en el caso de España además de la Primera División contaremos con Segunda y Segunda B.

Eso sí: no habrá nombres reales de jugadores, ya que no se han negociado licencias con las ligas nacionales de cada país. Aunque no tendremos por tanto los nombres reales de los jugadores, los usuarios podrán cambiar esos nombres y compartirlos gracias a las bases de datos que siguen activas entre la comunidad de usuarios de las antiguas ediciones.

Rivales cada vez más fuertes

PC Fútbol 18 se enfrenta desde luego a un reto especialmente ambicioso, dado que el fútbol es uno de los deportes que más videojuegos ha generado. La llegada de los smartphones también ha impulsado todo un segmento de juegos de simulación y estrategia que ahora se ha visto animado por otra generación de videojuegos de estrategia "comunitarios" que llevan esa competitividad online a otro nivel.

Así, a los videojuegos como los que nuestros compañeros de Xataka Android analizaban hace algún tiempo se suman tanto los juegos puros de estrategia para móviles o los títulos para PC (FIFA, PES y Football Manager se reparten el pastel en ambos ámbitos).

Como decíamos, a estas alternativas se les suman desde hace tiempo tres managers de fútbol para crear ligas públicas y privadas que están "rompiendo" el mercado. A 'Comunio', el más conocido, se le sumaron hace tiempo tanto 'LaLiga Fantasy Marca' como 'AS Biwenger', y todos ellos tienen grandes bazas a su favor, como comentaban nuestros compañeros de Xataka Móvil.

PC Fútbol seguía vivo a pesar de todo

El legendario PC Fútbol ha tenido una historia de éxitos y fracasos, pero los últimos tiempos desde luego no fueron buenos. Gaelco trató de recuperar el desarrollo con tres ediciones en 2005, 2006 y 2007, pero como señala Jaume Esteve —autor de 'Pro Manager', un libro dedicado a la historia de este videojuego —en El Confidencial, aquellos títulos nunca estuvieron a la altura de las circunstancias.

Eso hizo que no aparecieran nuevas ediciones del videojuego, pero pareció dar igual, porque la comunidad que rodea a PC Fútbol siguió manteniendo la llama viva.

El foro de usuarios PCFutbolMania es prueba evidente de ello, y en él se puede comprobar como la actividad en torno al videojuego sigue siendo enorme. El subforo para PC Fútbol 2001, la edición "legendaria" de este videojuego, cuenta con casi 20.000 mensajes, y entre ellos está la sección de Descargas en la que podemos encontrar actualizaciones con bases de datos actualizadas para las distintas temporadas de diversas ligas en las que se incluyen tanto jugadores como sus características de juego.

Eso ha permitido que este videojuego histórico nunca muera del todo, y ahora tratará de revivir éxitos pasados con una edición que de hecho se basará en aquel 'PC Fútbol 2001' y que como decimos tendrá enfrente a duros rivales. Veremos si esa adaptación a los nuevos tiempos tiene o no éxito.

