Los mejores 11 juegos para PlayStation 3 de la historia según ventas y valoración de usuarios

Como dijeron ayer nuestros compañeros de Vida Extra nada es eterno (y menos en tecnología) y, como hace unos meses Nintendo hizo con la Wii U, Sony ha puesto fin a los envíos de Play Station 3 (PS3). La que ha sido la tercera consola de sobremesa de los japoneses fue la que propició el nacimiento de juegos míticos para Play Station, así que no está de más recordar cuáles fueron los mejores juegos para PS3.

La PS3 fue consola con un ciclo particularmente largo, con más de 10 años de mercado lanzándose al mercado en noviembre de 2006. Tras dejar de distribuir la de 500 GB en 2015, al parecer la PS3 se dejará de fabricar este mes, pero incluso tras tanto tiempo en distribución había cierta regularidad en el lanzamiento de títulos, de hecho aún hay alguno inédito. Repasamos los más exitosos según puntuación y ventas.

Para gustos colores y está claro que cada uno tenemos nuestro criterio de cuál ha sido el mejor y cuál nos ha gustado más, pero partiendo de los datos de ventas que en algunos casos se publicaron y de la web Metacritic (y sus valoraciones propias y por parte de usuarios), hemos tratado de hacer una lista con los títulos más importantes que se han lanzado para esta consola de sobremesa. ¿Encuentras los tuyos aquí? Hemos seleccionado los once que mejor valoración y ventas tuvieron.

1. 'The Last of Us': Joel y Ellie consiguen enamorar más que nadie

Este juego de Naughty Dog no ha sido el más vendido, ahí se queda con el bronce con más de 7 millones de copias vendidas, pero la lucha por la supervivencia de Joel, Ellie y otros personajes ha logrado cautivar tanto a los usuarios (una nota media de 9,1) como a la propia crítica de Metacritic (95/100) y nuestros compañeros de Vida Extra le ponían un 9,5. Probablemente una de las claves del juego haya sido la interesante mezcla de componentes, es decir, tanto la historia, el diseño como la fusión entre juego shooter y de sigilo.

2. 'Grand Theft Auto V': lo más ilegal gana de la manera más legal

Para los usuarios de Metacritic fue de notable (8,2) y para los críticos propios de sobresaliente (97/100), pero lo que fue para Rockstar es una grata compensación siendo el más vendido de PS3 tras llegar a ser el segundo juego más caro de la historia. Esta entrega y y la anterior, 'Grand Theft Auto IV', ocupan los primeros puestos de juegos para PS3 mejor puntuados por la crítica y a nuestros compañeros de Vida Extra también les gustó.

Esta saga, bastante longeva teniendo en cuenta los inicios en 2D en 1997. Ambientada en ciudades ficticias basadas en otras existentes, como San Andreas (San Francisco) o Liberty City (Nueva York), la historia gira entorno a bandas criminales, drogas, autoridades corruptas y ajustes de cuentas desde un principio variando de protagonistas y escenarios en cada entrega.

3. 'Metal Gear Solid HD Collection': a Snake le salió bien salir del retiro

Esta vez no se trata de un sólo juego, sino de la compilación que Konami lanzó con las entregas ‘Metal Gear Solid 2’, ‘Metal Gear Solid 3’ y ‘Metal Gear Solid: Peace Walker’. El original fue lanzado en 1998, iniciando una saga que parte de 'Metal Gear' y 'Metal Gear 2: Solid Snake' y con Solid Snake como protagonista, al cual le toca poner fin a su retiro para neutralizar la amenaza terrorista nuclear contra el gobierno de los Estados Unidos.

Esta compilación no está entre los juegos más vendidos, pero sí su cuarta entrega 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' con más de 6 millones de títulos vendidos. Muy bien puntuado por los usuarios de Metacritic con un 9 y por los propios miembros con un 89/100, y también gustó mucho en Vida Extra.

4. 'Red Dead Redemption': el Salvaje Oeste nunca pasa de moda

Las andanzas del ex-forajido John Marston para ponerse del lado de la ley también gustaron a los críticos y usuarios de Metacritic, con un 8,9 y un 95/100 respectivamente. No está en el top 10 de los más vendidos (está en torno al puesto 30 que no está nada mal para el total de juegos que hay), con unos 1,35 millones de copias vendidas, pero la supervivencia del antihéroe entre oficiales corruptos y criminales, los desplazamientos en caballo y el sistema de moralidad (que nos sitúa en el lado del bien o del mal en función de lo que hagamos) resultó salirle bien a Rockstar.

5. 'Batman: Arkham asylum': pese al Joker, al final el que ríe el último es Batman

Diferencia de criterio en este caso con 'Batman Arkham city' (posterior) en Metacritic, ya que los críticos puntúan mejor ésta segunda que 'Arkham Asylum' pero pasa lo contrario con los usuarios, quedando nada mal con un 91/100 y un 8,9. El juego no está entre los más vendidos para PS3, pero como vemos Rocksteady Studios logró buenas calificaciones con un Joker que ras escapar de dicho asilo con la ayuda de Harley Quinn y un Batman que se enfrenta a multitud de enemigos e incluso a toxinas.

6. 'Demon's Souls': millones de jugadores recuperando almas

Este título se considera el sucesor espiritual de de la saga ‘King’s Field’ y es el que iniciaría la saga 'Dark Souls'. Este RPG de acción de From Software hace que críticos y usuarios de Metacritic coincidan dándole un 8,9 y un 89/100 (casi la misma que a 'Dark Souls II', aunque en este caso los usuarios le dan un 8,7), vendiéndose según Forbes unos 1,7 millones de copias (aquí gana 'Dark Souls', con 1,9 millones vendidos).

La historia de este juego nos sitúa en el reino ficticio de Boletaria, sumido en la niebla tras un oscuro ritual de su rey, donde el jugador es uno de los guerreros que va matando demonios y recuperando las almas que éstos entregarían a "El Anciano", un demonio con gran poder.

7. 'Ratchet & Clank Future: Tools of destruction': unir a un lince y a un robot dio buen resultado

En Metacritic gustó bastante la propuesta de Insomniac games, dándole un 8,8 y un 89/100. También dentro de las más vendidas (1,25 millones de copias), ésta fue la primera entrega de las aventuras de Ratchet y el robot Clank, con dos continuaciones de las cuales la tercera, 'Ratchet & Clank: Armados hasta los Dientes', también gustó en Metacritic (con un 8,9 y un 87/100).

8. 'Uncharted 2: El reino de los ladrones': para Naughty Dog Nate fue el tesoro

A los jugadores de PS3 que se pasaron por Metacritic les gustó que Nathan Drake siguiese los viajes de Marco polo y los misterios que el mítico marino dejó sin resolver durante los mismos, aunque más a críticos que a usuarios poniéndole un 96/100 y un 8,8 respectivamente. No obstante, gana en ventas 'Uncharted 3: La traición de Drake' aunque "por poco", con 6,6 millones de juegos vendidos frente a los 6,5 de 'Uncharted 2'. Junto a 'The Last of Us' es otra de las sagas más icónicas que nació con la PS3.

9. 'BioShock Infinite': terceras partes a veces sí son mejores

La tercera parte de 'BioShock' recibe mejor puntuación que ésta en Metacritic, con un 8,5 por parte de los usuarios y un 94/100 de la web. Este FPS de Irrational Games no figura en el top 30 de juegos más vendidos para PS3, pero el rescate de la misteriosa Elisabeth por parte de Booker DeWitt en la ciudad aérea de Columbia gustó también en [Vida Extra](Irrational Games).

10. 'Gran Turismo 5': las carreras que más millones de pilotos han tenido

De la saga de juegos de carreras tanto ésta es el segundo juego más vendido para PS3 con 11,94 millones, batiendo récords y siendo el que más había vendido de PS3 de la historia en febrero de 2011. El 'Gran Turismo 5 Prologue' (previo) y el 'Gran Turismo 6' (posterior) también están entre los juegos más vendidos, con 5,35 y 5,06 millones de copias respectivamente. 'GT 5' además no está nada mal valorada en Metacritic con un 7,5 y un 84/100.

En 'Gran Turismo 5' se amplían los coches disponibles con respecto a 'Prologue' a 1.031 y es el primer juego de la saga (para PS3) que incluye coches Ferrari, así como los karts, los coches NASCAR y un editor de circuitos. Además, se incluyó un sistema dinámico meteorológico y transición entre día y noche.

11. 'Call of Duty: Modern Warfare 2': las batallas fueron a mejor y se notó en ventas

La que es la sexta entrega de esta saga de Infinity Ward está dentro de los juegos más vendidos con unos 4,5 millones de copias aproximadamente (3,5 millones en EE.UU, 1 millón en Reino Unido y unas 245.000 en Japón, aunque entre los 30 juegos más vendidos encontramos también 'Call of Duty: Black Ops', 'Call of Duty 4: Modern Warfare' y 'Call of Duty: World at War'. 'Modern Warfare 2' sigue la trama cinco años después de 'Call of Duty: Modern Warfare' y con Joseph Allen, James Ramírez y el sargenteo Gary Roach como protagonistas.

En Metacritic hay división de opiniones entre críticos y usuarios, con un 94/100 y un 6,3 respectivamente (hay más acuerdo con 'Call of Duty 4', que tiene la misma nota según la crítica y un 8,4 para los usuarios), y a los chicos de Vida Extra en su momento les gustó bastante.

En Xataka | PlayStation Experience 2016: un nuevo ‘Uncharted’, otro capítulo de ‘The Last of Us’ y la vuelta de grandes clásicos