Lenovo Legion Go, el híbrido entre Steam Deck y Nintendo Switch que apuesta por la máxima potencia

Desde el lanzamiento de Nintendo Switch, diferentes fabricantes han intentado explotar ese concepto de consola híbrida para intentar replicar el éxito de Nintendo. En febrero de 2022, y tras meses de espera, se puso a la venta una Steam Deck que revolucionó el mercado de los PC consolizados gracias a su concepto, su software y a la ayuda de AMD.

Tras la máquina de Valve hemos visto más propuestas, como la potentísima Asus ROG Ally, pero ahora llega una Lenovo que se atreve a mezclar la potencia extrema con un concepto al más puro estilo Nintendo Switch. A continuación, vamos con todos los detalles de la Lenovo Legion Go.

Ficha técnica de la Lenovo Legion Go



Lenovo legion go PESO 852 gramos PANTALLA Panel IPS táctil de 8,8 pulgadas Resolución QHD+ de 2.560 x 1.600 píxeles Refresco de 144 Hz Relación 16:10 Brillo de 500 nits Espectro DCI-P3 del 97% PROCESADOR AMD Ryzen Z1 Extreme / Z1 GPU AMD RDNA RAM 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO SSD PCIe 4ª generación de 512 GB o 1 TB Ampliable mediante microSD de hasta 2 TB CONTROLES y botones Mandos separables Dos sticks Dos bumpers Dos gatillos Cruceta D-Pad Botonera A, B, X, Y Pad táctil en el mando derecho Cuatro botones traseros (dos por mando) AUDIO Dos altavoces de 2 W ALIMENTACIÓN Y BATERÍA TGP de 20 W Capacidad de batería de 49,2 Whr Conectividad inalámbrica WiFi 6E Bluetooth 5.2 CONECTIVIDAD física Jack de auriculares USB-C compatible con DisplayPort 1.4 SOFTWARE Windows 11

Una pantalla nada convencional en estos PC consolizados

El diseño es algo que llama la atención desde un primer vistazo, ya que nos recuerda a la Steam Deck tanto por colores como por el acabado y, sobre todo, por el pad digital que encontramos en el mando derecho. El concepto general no cambia: una pantalla grande en el centro con los mandos a los laterales, pero la funcionalidad es radicalmente distinta.

Y es que, podemos jugar como si fuera una consola portátil, pero también separar los mandos, apoyar la pantalla en una superficie gracias a la patilla que tiene en la trasera y jugar emulando el modo sobremesa de Switch.

En el mando derecho tenemos lo típico: D-Pad, stick analógico en la parte superior (son asimétricos, como en el mando de Xbox) y diferentes botones de menús y acciones especiales. En su parte trasera encontramos dos botones programables.

En el mando izquierdo está el otro stick, el touchpad, la botonera A, B, X, Y convencional y, en este caso, tres botones programables en la zona trasera. Además, cada uno de los mandos tiene su gatillo y su bumper.

Algo curiosísimo es que podemos apoyar el mando derecho en una superficie para usarlo como si fuera un joystick de los antiguos con el que poder apuntar en los juegos. En el tráiler de presentación salen probando esta función en 'Halo Infinite' y es algo que puede dar mucho juego. La base para apoyarlo está incluida en el paquete.

Uno de los puntos fuertes va a ser la pantalla no sólo por la resolución, ya que tiene una diagonal de 8,8 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.600 debido a su relación de aspecto de 16:10, sino por el refresco. Y es que, sube hasta los 144 Hz. Hay que esperar al análisis de la Lenovo Legion Go, pero los 120 Hz de la ROG Ally eran una gozada cuando conseguíamos alcanzarlos.

Y de intentar llegar a esa cifra se encargará el procesador. En el interior encontramos dos versiones del AMD Ryzen Z1. Por un lado, la versión estándar de 6 núcleos y 12 hilos y con una frecuencia de 3,2 GHz y un boost de hasta 4,9 GHz con 4 núcleos de GPU. Por otro lado, el Z1 Extreme que ya vimos en la ROG Ally con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia base de 3,3 GHz, hasta 5,1 GHz de boost y una GPU con 12 núcleos.

La arquitectura de la GPU es RDNA 3 y el procesador está acompañado por 16 GB de memoria LPDDR5X a una frecuencia de 7.500 MHz. El almacenamiento es de 512 o 1 TB SSD PCIe de cuarta generación y se va a poder ampliar mediante tarjetas microSD hasta los 2 TB.

A nivel de hardware, lleva lo último disponible y es algo que tendrá que soportar una batería de 49,2 Whr. Sobre el software, en su interior tenemos Windows 11 y, al comprar la máquina, tendremos un código de tres meses de Xbox Game Pass.

Versiones y precio de la Lenovo Legion Go

Vistas las características, es el momento de conocer algo tan importante como el precio y, aquí, Lenovo no ha dado demasiada información. En la web española no se indica ni fecha ni precio, pero en Tom's Guide podemos ver que llegará a 699 dólares, 799 euros si nos fijamos en My Smart Price.

Lo que sí sabemos es que esta Lenovo Legion Go llegará en algún momento de septiembre y podremos elegir tanto versión de procesador como almacenamiento. Está claro que esta generación de chips en 4 nanómetros de AMD está dando alas a los PC consolizados.

Imágenes | Lenovo

En Xataka | Qualcomm presenta sus nuevos chips Snapdragon G Series. Su objetivo: dominar las alternativas a la Steam Deck