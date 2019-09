Los juegos de Super Nintendo empiezan a llegar mañana a Nintendo Switch Online

El servicio de Nintendo Switch Online sube de nivel. Si hasta ahora Nintendo ya estaba ofreciendo un amplio abanico de clásicos de su mítica NES en su servicio bajo suscripción, anoche Nintendo anunció en su Nintendo Direct que a partir de ahora también vas a empezar a poder jugar a clásicos de la Super Nintendo, y los primeros veinte títulos están disponibles hoy mismo.

Una de las principales novedades de la empresa nipona para su nueva consola fue el lanzamiento de un servicio de pago con el que poder jugar online con la Nintendo Switch, algo que puede recordar a los PlayStation Plus y Xbox Live Gold de Sony y Microsoft. Pero tiene algunas características que lo hacen diferentes, y entre ellas está el poder acceder a un catálogo de clásicos que hasta ahora se centraba únicamente en juegos de la NES.

Sin embargo, tal y como anunciaron esta madrugada, a partir del próximo viernes 6 de septiembre también se podrá acceder a los primeros 20 juegos de la SNES, una lista que irá creciendo mes a mes con nuevas incorporaciones como lo ha ido haciendo la de títulos de la NES. Y ojo, porque entre los primeros 20 juegos hay auténticas joyas como 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', 'Super Mario World', 'Super Mario Kart' o 'Breath of Fire'.

Además, hay que tener en cuenta que en esta estrategia Nintendo no se está limitando a poner los clásicos para que puedas jugarlos, ya que también los ha mejorado con funciones añadidas como la posibilidad de rebobinar acciones, o la de poder jugar online con tus amigos a algunos de ellos en modalidad cooperativa.

Los juegos de SNES que llegan a Switch Online

A continuación, aquí te dejamos la lista con los primeros 20 juegos de Super Nintendo que llegan a Nintendo Switch Online a partir del próximo 6 de septiembre. Ten en cuenta que esta es sólo la lista inicial, y que si repite la estrategia de los juegos de la NES, Nintendo irá añadiendo nuevos títulos cada mes.

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

F-Zero

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Star Fox

Stunt Race FX

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Nintendo empieza a sacar partido de sus clásicos

Enfrentarse a lanzar un sistema de pago a cambio de jugar online cuando es algo que nunca lo has hecho es complicado, sobre todo si como Nintendo sabes que en músculo no puedes competir con otras consolas, y que los juegos AAA que te van a llegar estarán un peldaño por debajo. Aun así, la gran N tenía un as bajo la manga, y es precisamente su propia historia y sus grandes clásicos.

Nintendo ya nos tenía acostumbrados a ofrecernos una máquina virtual en consolas anteriores con la que poder comprar algunos de sus juegos clásicos, por lo que incluirlos dentro de la suscripción por poder jugar online parecía un movimiento inteligente. Y así, de paso también compiten de forma constructiva contra los emuladores a los que lleva algunos años declarándoles la guerra con medidas legales que provocaron el cierre de clásicos como EmuParadise.

El único pero que se le puede poner a esta estrategia es el de la amplitud del catálogo. 20 títulos pueden parecer poco en un primer vistazo, aunque como hemos visto que han hecho con la NES lo normal es que lo vayan ampliando poco a poco. Por lo tanto, habrá que estar atentos a cómo evoluciona esta estrategia durante los próximos meses, y sobre todo, si una vez fulminado el catálogo de SNES Nintendo da un paso más el año que viene con la Nintendo 64.