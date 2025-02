El juego al que más ganas le tengo este año es una adaptación oficial de 'Terminator 2' y es pura estética Mega Drive

'Terminator 2', la legendaria película de James Cameron de 1992 que puso patas arriba el concepto de blockbuster y los entonces nacientes efectos digitales, tuvo sus correspondientes adaptaciones a los videojuegos. Entre ellos, un arcade de pistolas que causó furor en su día en las salas de recreativas, un título de acción y aventura para casi todos los microordenadores de la época, y adaptaciones de muy variado pelaje para todo el parque consolero del momento, de 8 y 16 bits e incluso Game Boy. Pero ninguno lucía como el recién anunciado 'Terminator 2: No Fate'.

Se trata de un juego anunciado por sorpresa y que posee toda la estética y la atmósfera de los juegos de acción de plataformas de 16 bits tipo Mega Drive y Super Nintendo. Gráficos pixelados pero coloridos, animaciones limitadas pero cuidadísimas y réplicas digitalizadas de los actores y robots de la película para las cutscenes. Un auténtico espectáculo visual que replica varias escenas de la película, de la huida de la cárcel de Sarah Connor a la persecución con el T-800 a lomos de la moto con John Connor, pasando por la visita inicial de Schwarzenegger al bar de moteros buscando algo que ponerse por encima.

No solo eso, sino que 'Terminator 2: No Fate' añade niveles y amplía la narrativa de la película con escenas de su cosecha ambientados, sobre todo, en el futuro. Allí, un John Connor ya adulto se enfrenta a las máquinas en niveles de masacre 2D que en alguna virguería gráfica nos han recordado a los jefes finales de clásicos como 'Contra'. En el juego se podrá controlar, según la fase, a Sarah Connor, a John Connor o al T-800, aunque no se han dado detalles sobre las posibles mecánicas que los diferencian más allá de los obvios.

Experiencia en Terminators

El juego viene firmado por Bitmap Bureau, que tienen intención de editar versiones para Playstation, Xbox y Nintendo Switch el próximo 5 de septiembre de 2025. El estudio es experto en títulos de sabor retro, como han demostrado en el juego de acción lateral '88 heroes', en el brawler 'Final Vendetta', que recupera la estética y mecánicas de 'Final Fight', y en el arena shooter cenital y cooperativo 'Xeno Crisis'. Tres credenciales que garantizan que van a hacer un excelente trabajo con 'Terminator 2: No Fate'.

A esto se suma que el juego viene editado por Reef Entertainment, publisher que ya ha entrado dos veces en la franquicia 'Terminator', con dos juegos desarrollados por Teyon y excelentes resultados. 'Terminator: Resistance' y su DLC 'Annihilation Line' son FPS que nos mandan al futuro, a la lucha de la humanidad contra las máquinas. Allí tendremos que enfrentarnos a muchos de los robots que hemos visto en las películas. Por otro lado, en un modo especial, los juegos incluso permiten ponerse en la piel de un T-800 para aniquilar a los humanos. Otro curriculum de excepción que solo añade puntos a este estimulante 'Terminator 2: No Fate'

Cabecera | Bitmap Bureau

