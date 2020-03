En Japón han ideado el espacio gammer definitivo: una cama gaming rodeada de todo lo necesario para no tener que abandonarla

Por muchas bebidas azucaradas, cafés y snacks que un gammer ingiera, al final también tiene que dormir. Para evitar la tediosa tarea de moverse del escritorio a la cama y viceversa, en Japón han ideado todos los muebles necesarios para rodearla del ordenador, los accesorios, la comida y demás completos con tal de poder empezar a jugar nada más despertarse y dormirse jugando. Nada que envidiar a los mejores setups y battlestations que circulan por la Red.

Configurar el battlestation correcto no es sencillo, ya que hay que lidiar tanto con diseñoc omo con funcionalidades. Bauhutte es una empresa japonesa de muebles que busca ayudar a eso ofreciendo una serie de muebles para gammers en su catálogo. Dispone de escritorios personalizables, estantes configurables por módulos y por supuesto, sillas gaming. Pero ahora han decidido ir un paso más allá y proponen un combo de muebles que aportan todo lo necesario para convertir la cama en el setup ideal para jugar.

Del escritorio elevable a la almohada gamming pasando por la estantería llena de bebidas energéticas

Por unos 1.000 euros al cambio (113.250 yenes) Bauhutte vende todos los accesorios necesarios (snacks y bebidas energéticas aparte) para hacer realidad este sueño, barato si pensamos que hay sillas gammer por 14.0000 dólares. Si nos fijamos en la foto vemos que incorpora:

Escritorio elevable que se ajusta al ancho de la cama y se coloca en la parte de los pies. Dispone de un soporte para colocar hasta dos monitores y ajustarlos a la altura deseada. En el lateral hay estantes para dejar auriculares, mandos de consola y todo tipo de accesorios.

Mesita para el teclado deslizable que se puede desplazar de un lugar a otro gracias a que va con ruedas.

Estante para snacks con posavasos. Bueno, puedes usarlo para dejar libros y vasos de agua también, pero el de Bauhutte está repleto de bolsas de snacks, ramen instantáneo, Monster y Coca-Cola.

Estantería para la cabeza de la cama donde dejar un despertador analógico (¿?), cremas, gafas y (una vez más) muchos snacks.

Un puff, una manta y una almohada en colores oscuros y llamativos propios de un espacio gaming.

Un brazo robótico para sujetar el móvil o la tablet en la cama mientras estamos tumbados.

Una estantería para llenarla todas las variedades habidas y por haber de Monster. De nuevo, sugerencia de Bauhutte.

Lo cierto es que ninguna de las propuestas de Bauhutte es algo que no hayamos visto antes, pero sí que parece ser la primera vez que se crea una línea completa de muebles y accesorios con un mismo estilo y especialmente diseñados para ese utópico espacio gaming en la cama. Compite directamente con esas camas multiservicio repletas de estantes, enchufes, altavoces y compartimentos que también invitan a no salir de la cama durante todo el día.

El concepto podría mejorar con un estante para el teclado y el ratón que cruce la cama y se desplace de la cabeza a los pies, estando en el lateral no tiene utilidad alguna. Luego está el hecho de que todo ese ramen requiere de un microondas y las bebidas energéticas de una nevera.

Reconozco que el brazo robótico para sujetar el smartphone me tienta. Que es cierto que alguna vez también he visto películas en el ordenador del escritorio desde la cama. Todo lo demás, me supera. Y ese pijama con orificios para que circule el aire me genera inquietudes. Destacar que no parece haber configuración para camas de matrimonio y el tema del baño sigue sin solucionarse.

