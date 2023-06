He jugado a 'Prince of Persia: The Lost Crown': un metroidvania con toda la esencia de la saga

Yo tampoco me esperaba la vuelta de 'Prince of Persia' de esta manera. Está claro que todos esperábamos algo más cercano a la trilogía de Playstation 2 que tanto gustó en su momento. Pero tras jugar a este nuevo 'Prince of Persia The Lost Crown' se han disipado las dudas: este juego tiene todo el derecho a llevar ese nombre.

'The Lost Crown' tiene todos los elementos que hicieron famosa a la saga: retroceder en el tiempo, correr por las paredes (aunque funciona algo diferente), trampas y plataformeo. Trasladado a lo que podría decirse una vuelta a los orígenes: un entorno en 2D y con género metroidvania por bandera.

El nivel que he podido probar ocurre poco después del propio tutorial del juego y casi desde el principio podemos perdernos en él a explorar y ver todo tipo de pasadizos cerrados que no se abrirán hasta que consigamos x habilidad o lleguemos a ciertos sitios para activar algún mecanismo. Vaya, el metroidvania de toda la vida. Pero es que a 'Prince of Persia' esto le sienta como un guante y da gusto ir de un lado a otro sorteando trampas y utilizando la nueva habilidad de correr por la pared donde sea.

Me explico. Al ser en 2D es posible que se hiciera confuso saber por qué pared puedes correr, así que Ubisoft ha decidido que esta mecánica ahora sea una habilidad de la que disponemos cuando queramos. De esta forma saltando y pulsando el gatillo derecho nuestro personaje correrá brevemente por un muro ilusorio. Y es una mecánica que funciona a las mil maravillas y con la que este 'Prince of Persia' juega muchísimo a la hora de plantear el plataformeo.

Juega con el tiempo

El retroceso en el tiempo, al menos en lo que he podido jugar, se limita a una imagen etérea de nuestro personaje que se mantendrá en el sitio durante un breve periodo de tiempo durante el cuál podremos volver a ella. En la demo solo servía para esquivar ataques de los enemigos y darle un toque extra al combate, pero según uno de sus desarrolladores en niveles posteriores también le daremos uso para resolver puzzles.

El combate me ha sorprendido bastante por todas las posibilidades y animaciones diferentes que ejecuta nuestro personaje. Podremos atacar con las espadas duales de varias formas: desde el clásico combo pulsando el mismo botón hasta acometidas desde el aire, pasando por devastadores ataques especiales. Pero adicionalmente dispondremos de un arco y un chakram. El primero se activa pulsando el botón una vez y el segundo dejándolo pulsado. Con este último tenemos bastante juego porque puede rebotar por las superficies y cuando lo cargamos una línea nos muestra la trayectoria que seguirá.

Pero hay un elemento del combate que para mi destaca sobre todo: el parry. Me gusta especialmente porque no es simplemente una opción más, el juego te incita constantemente a dominar esta habilidad para poder avanzar en el juego y te lo recompensa con creces. Hay enemigos que directamente caen de un parry bien ejecutado y en el jefe que concluye la demo, si no utilizamos el parry nos lo va a poner casi imposible. Os lo digo por experiencia.

Los gráficos se alejan de ese semi realismo que teníamos en la saga de las Arenas del Tiempo y apuesta por un toque más cartoon que quizás no sea del agrado de todo el mundo. Para mi gusto le ha faltado un punto más en la parte gráfica en cuanto a detalles en los modelos, pero artísticamente el juego luce de escándalo.

Inmortales Calling

Poco se sabe de la historia más allá de que el personaje se llama Sargon y es el miembro más joven de “los inmortales” un grupo de élite cuya misión es rescatar al príncipe. Pero aunque no se sabe mucho más, desde Ubisoft aseguran que la carga narrativa estará presente y es algo que he podido ver ya en la demo con varias cinemáticas.

Como os he comentado la versión que he probado es la de PC pero estará disponible para todas las plataformas: PS4 y PS5, Xbox Series S/X y Xbox One, Switch y hasta Luna, el servicio en streaming de videojuegos de Amazon que aún no está disponible. La cosa es que tras terminar la demo en PC tuve un tiempo para probar el juego en Switch y es todo un caramelito para esta consola. Además, el juego corre a 60 fps en todas las plataformas.

Lo que tengo claro tras esta primera toma de contacto es que un 'Prince of Persia' no necesita las 3D para ser un buen juego, y 'The Lost Crown' ha venido a demostrarlo.

