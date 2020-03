Hay gente creando sus propios motores de juegos pese a tener Unity y Unreal al alcance de un click. Y no, no están locos

Kojima abandonó Konami para fundar Kojima Productions apenas un año después de la presentación en sociedad del FOX Engine. El motor que había ayudado a crear tenía la intención de reducir los tiempos de desarrollo de la franquicia 'Metal Gear', así como permitir que el estudio pudiese gozar del que, aseguraban, sería el mejor motor de videojuegos del mundo.

Uno podría llegar a pensar que, con esa experiencia a sus espaldas, Kojima Productions no tardaría en volver a repetir la hazaña. Sin embargo poco después Kojima iniciaba un tour mundial para decidir qué motor utilizaría para su próximo juego de entre los disponibles en el ecosistema PlayStation. Si un titán de esa talla y con todos los recursos necesarios tomó esa decisión, ¿qué empuja a los desarrolladores a crear sus propios motores?

Hay una enorme diferencia entre crear un videojuego y hacerlo con tu propio motor. El primero es un proyecto muy duro. El segundo dos quebraderos de cabeza que irán de la mano durante todo un desarrollo que puede alargarse eternamente. Con la llegada del 3D, las físicas y el incremento del número de plataformas compatibles, gran parte de la escena independiente ha optado por ahorrarse ese trabajo para caer en los brazos de motores de terceros como Unity o Unreal Engine.

Hace unos días Mario García Lázaro, Lead Gameplay Programmer en MercurySteam, compartía en su twitter una recopilación destinada a mostrar hasta qué punto motores de videojuegos como Unity le estaban comiendo terreno al desarrollo propietario.

Con una pequeña muestra que recogía los mejores juegos de los últimos tres años, el porcentaje de juegos con motor propio se había visto reducido de un 73% a un 49% en el caso de los triples A. En el de los desarrollos independientes la cifra pasaba de un 32% a apenas un 6%.

Here is a little study I've done about engines used to create the "best games" over the last three years.

Propietary technologies seem to be receding, specially in the indie scene. But still the prefered method for the big games.https://t.co/CPZ0NMDHN2 pic.twitter.com/yvh78yaZtM