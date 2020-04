Google regala dos meses de Stadia Pro a todos los usuarios y no cobrará a los ya suscriptores las dos próximas mensualidades

Para hacer más llevadera la cuarentena, Google ha anunciado que desde hoy cualquier persona podrá acceder gratis a Google Stadia durante dos meses. La promoción empieza hoy y llegará a los 14 países en los que Google Stadia está disponible a lo largo de las próximas 48 horas. El único requisito para poder acceder es tener una cuenta de Google, ergo de Gmail.

Hay que tener en cuenta que no se podrá jugar desde la televisión, ya que para ello es necesario tener un Chromecast Ultra y el mando de Stadia. Dicho de otra forma, solo será posible jugar desde el ordenador/portátil (con teclado y ratón o mando de PS4/Xbox) o desde los móviles Android compatibles (con mando de PS4/Xbox vía cable o vía Bluetooth).

Los usuarios que entren en Google Stadia a través de esta promoción podrán jugar a nueve títulos de forma totalmente gratuita, que son los mismos que Google ha regalado ya a los usuarios de Stadia Pro. La lista es la siguiente:

De la misma forma, si algún usuario encuentra un juego que le guste puede comprarlo y podrá seguir accediendo a él incluso cuando la promoción acabe e incluso si decide no seguir suscrito. Google no se olvida de los ya usuarios de Stadia Pro, a los que no les cobrará las dos próximas mensualidades

Una reducción temporal en la resolución por defecto

Siguiendo a las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, Google Stadia también va a tomar cartas en el asunto para reducir el consumo de ancho de banda. Según explica la empresa de Mountain View:

"En Stadia, siempre hemos ajustado el uso del ancho de banda en función de diferentes factores que pueden afectar al internet local. Para reducir la carga en el uso de Internet, estamos trabajando en una función temporal que modificaría la resolución de la pantalla predeterminada de 4K a 1080p".

Y es que los usuarios de Stadia Pro pueden acceder a resolución 4K en los dispositivos compatibles (teles y monitores 4K). La resolución depende de la conexión, pero con la nueva función temporal, por defecto será FullHD. Esto no debería suponer mayor problema en los monitores domésticos y portátiles, puesto que suelen ser FullHD, pero sí podría notarse en televisores 4K.

Aún así, desde Google confirman que los jugadores "podrán elegir entre las diferentes opciones de uso de datos de la aplicación de Stadia", lo que da a entender que aunque la resolución por defecto vaya a ser FullHD, el usuario podrá decidir elevarla hasta 4K. Con todo, la resolución máxima y la tasa de FPS dependen de cada juego en particular.

