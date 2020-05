'Fortnite', tres años después: el Battle Royale de Epic Games sigue en forma con 350 millones de jugadores registrados

Corría el 25 de junio de 2017 cuando Epic Games, la compañía de Tim Sweeney, lanzó 'Fortnite' en acceso anticipado. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, 1.017 días, para ser exactos, casi tres años, y desde entonces el juego ha cambiado bastante. Hay nuevos modos de juego, más elementos cosméticos, una escena competitiva muy potente y, aún así, su esencia sigue siendo la misma. La pregunta que cabe hacerse es ¿cuál es su estado actual? ¿Sigue vivo el título de Epic Games o está preparado para empezar a considerarse historia de los videojuegos? Vamos verlo.

Un poquito de historia

Aunque 'Fortnite' sea el Battle Royale por excelencia, lo cierto es que no fue el primero. El género viene de una novela japonesa de 1999 llamada 'Battle Royale' y, por su nombre, se puede intuir perfectamente de qué va. Ya había mods de Minecraft con un modo de juego similar (seguramente resulte familiar el de 'Los juegos del hambre') y 'PUBG' puso el género en la mirilla cuando se lanzó a finales de 2017. La diferencia está en que 'PUBG' era (y es) de pago, mientras que Epic Games prefirió optar por un modelo free to play basado en microtransacciones y un pase de batalla.

¿He dicho que 'Fortnite' es un Battle Royale? Bueno, lo cierto es que no siempre fue así. 'Fortnite' no llegó al mercado con el modo Battle Royale ya disponible, sino que llegó el 26 de septiembre de 2017. De hecho, Donald Mustard, Director Creativo de Epic Games, dijo que "sí, hemos hecho un modo PVP para 'Fortnite'", como si fuera algo extraño. Cualquiera diría que este modo acabaría por convertirse en la insignia del juego.

La llegada de este modo no estuvo exenta de polémica. Epic Games estaba colaborando con Bluehole en el desarrollo de 'PUBG', ya que 'PUBG' usa el motor Unity Engine 4, que es de Epic, y a Bluehole no le sentó demasiado bien. En palabras de Chang Han Kim, VP de Bluehole, "después de escuchar los comentarios de nuestra comunidad y revisar el juego por nosotros mismos, nos preocupa que 'Fortnite' pueda estar replicando la experiencia por la que se conoce a 'PUBG'". Dejando de lado las semejanzas, Epic Games ya reconocía en el comunicado del 26 de septiembre que "nos encantan los juegos de Battle Royale como 'PUBG' y pensamos que 'Fortnite' sería una gran base para nuestra propia versión".

Las conclusiones quedan en manos de cada uno, pero lo cierto es que para 2018 'Fortnite' ya era un éxito rotundo. El videojuego saltó de los medios especializados a los mainstream y, ya por marzo de 2018, algunos generalistas hablaban del "videojuego de moda". Y no es para menos.

Una máquina de hacer dinero

El crecimiento de 'Fortnite' ha sido, en pocas palabras, espectacular. Si el título se lanzó en junio de 2017, en agosto ya acumulaba un millón de jugadores. Dos semanas después, 10 millones de jugadores se reunían en él para jugar al modo "Salvar el mundo". En diciembre, con el Battle Royale ya lanzado, 30 millones, y en enero de 2018, 45 millones. Todo esto poco más de medio año, que se dice pronto.

2018 fue el año dorado del juego. Empezó a hacerse muy popular y algunas celebridades como Drake, Travis Scott o Joe Jonas empezaron a reconocer que jugaban al título. Pero su público tenía otro referente, una persona que, a día de hoy, es de los streamers más seguidos: Richard Tyler Blevins, más conocido como Ninja, que empezó jugando a 'H1Z1', luego se pasó a 'PUBG' y el resto es historia, como se suele decir.

El punto de inflexión tuvo lugar en marzo, cuando Ninja jugó con Drake y retransmitió la partida por Twitch. Fue todo un hito en la historia de Twitch, ya que Ninja rompió el récord de audiencia de la plataforma con 628.000 usuarios simultáneos. El anterior era de 388.000 viewers. Este éxito se vería replicado en 2019 con un concierto de Marhsmello a través del juego y, más recientemente, a finales de abril con un concierto de Travis Scott. Mención merecen también la World Cup, con 1,3 millones de espectadores, y el evento del agujero negro, con 1,7 millones de usuarios.

La World Cup de 'Fortnite' dejó 30 millones de dólares en premios.

Pero volviendo a los usuarios, en junio de 2018 'Fortnite' contaba con 125 millones, que sumaron 75 millones más en noviembre del mismo año. ¿Y esto en qué se tradujo? En que Epic Games cerró 2018 con 2.400 millones de dólares de beneficio y 200 millones de jugadores en su Battle Royale.

El interés por 'Fortnite' no dejó de crecer al año siguiente y, ya en marzo de 2019, el juego tenía 250 millones de jugadores en su cartera. Hubo varios eventos importantes, un cambio de capítulo que generó mucha tracción y muchas compras de elementos cosméticos dentro del juego. Tal es así que 'Fortnite' cerró 2019 con 1.800 millones de dólares de beneficio, bastante menos que el año pasado, pero suficiente para seguir en el podio de los juegos free to play más rentables. 'League of Legends', por ejemplo, generó 1.500 millones de dólares.

Y es que de acuerdo a Business of Apps, el 70% de los jugadores de 'Fortnite' han hecho alguna compra dentro del juego con un gasto medio de 85 dólares por cabeza. 85 dólares es un precio más alto que el promedio de un título triple A, nada mal si recordamos que 'Fortnite' es un juego free to play. Ayudan, por supuesto, la constante actualización de la tienda, la aparición de skins de eventos y los crossovers con franquicias (como 'Star Wars' o 'Vengadores').

Y llegamos a 2020

Y así, sin comerlo ni beberlo, llegamos a 2020, un año en el que algunas voces dicen que 'Fortnite' está muerto. ¿Por qué? Por lo pronto, porque le ha salido una fuerte competencia en Twitch, véase 'Warzone' (Activision) y, más recientemente, 'Valorant' (Riot Games). También ha habido algunas quejas relacionadas con el matchmaking basado en skills en partidas públicas y algunos también esgrimen que le falta frescura al juego y que la temporada actual se haya alargado no ayuda a calmar los ánimos.

Sin embargo, los datos dicen que este muerto está muy vivo. Epic Games anunció justo esta semana que 'Fortnite' había alcanzado los 350 millones de jugadores registrados, es decir, 100 millones más que en marzo del año pasado, y que solo en abril los jugadores habían pasado 3.200 millones de horas jugando al título. Para celebrarlo, harán una "Fiesta magistral" con Dillon Francis, Steve Aoki y deadmau5 dentro del juego, así que podemos esperar un pico importante el 9 de mayo.

Es cierto que durante los últimos meses de 2019 la audiencia media de 'Fortnite' en Twitch había caído ligeramente, pero desde principios de año el título ha vuelto a resurgir y en abril hubo una media de 10.282 canales emitiendo 'Fortnite' con una audiencia media de 135.000 espectadores. En lo que llevamos de mayo, la media es de 13.549 canales y 161.636 espectadores, según TwitchTracker.

No está mal para un juego que en pleno mayo de 2020 sigue estando en acceso anticipado.