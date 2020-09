Esto es lo que ocuparán la PS5 y la Xbox Series X en tu salón cuando las coloques al lado de tu tele

Las consolas de nueva generación están a la vuelta de la esquina. El periodo de reserva de las PS5 de Sony ya ha comenzado y el de las nuevas Xbox Series X y Series S empezará mañana, así que solo falta esperar a mediados de noviembre para que las primeras unidades lleguen a los hogares de los jugadores, y una de las preguntas que cabe hacerse es cuánto espacio ocuparán en el salón.

Aunque conocemos las dimensiones oficiales de cada consola desde hace tiempo, ponerlas en perspectiva y ver cuánto ocuparán no es sencillo. Sin embargo, el diseñador japonés Kei Sawada ha creado una serie de ilustraciones que hacen precisamente esto: poner las nuevas consolas en perspectiva para que nos podamos hacer una idea de su tamaño.

Las nuevas consolas, en perspectiva

El diseñador japonés ha tenido una muy buena idea; poner las consolas en contexto usando dispositivos que ya conocemos, como una tele de 30, 42 y 50 pulgadas, una Nintendo Switch y la PS4. Como podemos comprobar, la PlayStation 5 es bastante más grande que todas las consolas lanzadas por Sony hasta la fecha, significativamente más alta que la Xbox Series X y algo menos ancha.

En cuanto a las nuevas Xbox, el diseñador no las ha comparado con las Xbox anteriores, pero podemos ver que la Xbox Series X es algo más bajita que la PS4. Es llamativo también la diferencia de grosor entre la Xbox Series X y Series S, ya que esta última es más o menos la mitad que su hermana más potente.

En su perfil de Twitter, el diseñador ha compartido otro buen lote de imágenes con la PS5 en horizontal y queda claro que la nueva consola de Sony es bastante grande, mucho más que el resto de consolas lanzadas hasta la fecha por parte de Sony y Microsoft. En pocas palabras, la PS5 no parece que vaya a pasar desapercibida en el salón.

Si quieres poner todas las consolas en perspectiva y hacerte una idea de sus tamaños, en Xataka hemos hecho unos bocetos interactivos para comparar las dimensiones de la next-gen, de todas las consolas de Sony y de las principales cosas de Microsoft. Los podéis encontrar más abajo. Se pueden girar, rotar, acercar o alejar para verlos desde diferentes perspectivas.

De izquierda a derecha: Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 Digital Edition y PS5. Si no puedes ver correctamente la imagen pulsa en este enlace.

De izquierda a derecha: PS1, PS2, PS3, PS4 y PS5. Si no puedes ver correctamente la imagen pulsa en este enlace.

De izquierda a derecha: Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X. Si no puedes ver correctamente la imagen pulsa en este enlace.

Finalmente, en Windows Central han hecho unos renders fotorrealistas con los modelos de las consolas que también ayudan a poner las consolas en perspectiva y a tener una mejor idea de su grosor. Estos refuerzan la idea de que la consola de Sony es, sin lugar a dudas, bastante grande, aunque no tan gruesa como su rival más directa, la Xbox Series X.