'Eriksholm' es un juego con un 93% de críticas positivas en Steam y unos gráficos de locos. Y aún así se ha estrellado

Hacer videojuegos no es fácil. No solo es un desarrollo complejo que no termina cuando el juego llega a Steam, sino que tener un videojuego operativo y funcional es solo parte de la película. De nada sirve tener una buena idea, unos buenos valores de producción y muchas ganas si el título no llega a quien tiene que llegar: los jugadores. Y si no, que se lo digan a 'Eriksholm: The Stolen Dream'.

Eriksholm. Se trata del primer título del estudio sueco River End Games (aunque su director creativo viene de DICE). Grosso modo, es un videojuego narrativo con perspectiva isométrica y el sigilo como principal protagonista. No hay árboles de habilidades, subidas de nivel ni ese tipo de cosas a los que los juegos actuales nos tienen acostumbrados. Controlamos a un personaje y tenemos que recorrer la ciudad de Eriksholm sin que nos vean. ¿Podría decirse que es un juego de puzles que se resuelve con sigilo? Podría decirse.

Eriksholm: The Stolen Dream | Valve

Unos valores de producción altísimos. El estudio sueco puede presumir de haber hecho un trabajo sensacional en lo que a gráficos se refiere. 'Eriksholm' tiene algunas de las cinemáticas y capturas faciales más espectaculares que hemos visto desde hace tiempo, una calidad visual sobresaliente y unas animaciones asombrosas. Esto, que es una delicia para los ojos, seguramente juegue en contra del título por un sencillo motivo: la inversión.

La norma general es que tener unos gráficos tan potentes es sinónimo de haber hecho una fuerte inversión. Inversión que en juegos triple A con grandes estudios detrás puede rentabilizarse al tiempo, pero 'Erikslhom' no es, precisamente, eso. Es el primer juego de un estudio nuevo y, además, es muy de nicho: tiene una perspectiva isométrica tipo RTS, se basa en el sigilo, es corto (como 12 horas, más o menos), apenas es rejugable y cuesta 40 euros en Steam.

Eriksholm: The Stolen Dream | Valve

Pero ha encantado. Ese es el peor trago. A pesar de su desastroso lanzamiento en cuanto a cifras, el juego ha cosechado excelentes críticas. En Steam tiene 363 reseñas, la mayoría muy positivas, y la prensa especializada lo ha puesto por las nubes. Eso es algo que no pueden decir muchos indies. Las críticas negativas, por su parte, coinciden en que la narrativa cae a partir del segundo tramo del juego, que puede ser repetitivo y que, sobre todo, tarda mucho en arrancar.

Sea como fuere, a pesar de la acogida de la prensa y de la mayoría de usuarios, 'Eriksholm' no ha conseguido superar los 500 jugadores simultáneos el día de su lanzamiento. En el momento en que se escriben estas líneas hay 106 personas jugando en Steam, a los que habría que sumar los jugadores de consolas y de Epic Games.

Eriksholm: The Stolen Dream | Valve

De fondo. El caso de Erikslhom pone sobre la mesa una realidad muy cruda: el mundo de los videojuegos es voraz. Los videojuegos cada vez son más caros de producir y su precio, por lo tanto, también es más elevado. El presupuesto para comprarlos, sin embargo, no ha crecido al mismo ritmo y la cantidad que se puede dedicar a experimentar y probar cosas nuevas es muy limitada.

¿Y eso en qué se traduce? En que el jugador va a lo seguro, apostando por las grandes franquicias que conoce y que, generalmente, proponen juegos que son un pozo de horas ('Call of Duty', 'EA Sports FC', etc.). A pesar del apabullante ritmo de lanzamientos de videojuegos, la realidad es que el jugador medio de Steam solo juega a cuatro videojuegos diferentes al año.

Imagen de portada | Eriksholm: The Stolen Dream en Steam

En Xataka | El ingenio de un programador convirtió un error fatídico de este videojuego clásico en un mensaje de felicitación