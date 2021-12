Epic ofrece gratis la trilogía de 'Tomb Raider' para PC: así puedes descargarlos

Epic Games Store quiere cerrar su promoción de navideña a lo grande. Tras regalar un título diferente cada día desde el 16 de diciembre, siendo los últimos 'Moving Out' y 'Salt and Sanctuary', la tienda está tirando la casa por la ventana al ofrecer no uno, sino tres juegos que se podrán descargar sin pagar hasta después de Año Nuevo.

Se trata de la trilogía de Tomb Raider compuesta por la edición Juego del Año (GOTY) de 'Tomb Raider', la edición definitiva de 'Shadow of the Tomb Raider', y la edición 20 aniversario de 'Rise of the Tomb Raider'. Además, el regalo de Epic Games Store incluye el contenido descargable (DLC) de cada juego.

El precio regular de cada uno de los títulos varía entre los 19,99 dólares y los 39,99 dólares. Así que ya sea que quieras ahorrarte ese dinero o simplemente añadir nuevos juegos a tu catálogo, puedes reclamar cada título individuamente desde hoy 30 de diciembre y hasta el 6 de enero sin pasar por caja.

Cómo descargar la trilogía de Tomb Raider gratis

Ingresa en la página web de Epic Games Store.

Inicia sesión con tu cuenta o créate una.

Haz clic en la sección "Juegos gratuitos".

Elige el juego de Tomb Raider que deseas.

Haz clic en Obtener.

Elige si deseas compartir o no tu correo electrónico con el desarrollador y haz clic en Realizar Pedido.

Repite el proceso las veces que sea necesario.

¡Listo! Los juegos que hayas reclamado pasarán a formar parte de tu biblioteca de Epic Games Store. Incluso puedes conservarlos en tu cuenta cuando ya no estén disponibles para nuevos clientes de forma gratuita. Eso sí, recuerda que para poder jugar necesitas tener instalado el iniciador de Epic Games en tu ordenador. Si aún no lo tienes, puedes descargarlo desde este enlace.

