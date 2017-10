El tamaño importa: del mando de la PS4 para manos pequeñas a uno para Xbox One para manos gigantes

Tanto Microsoft como Sony quieren seguir sacando el máximo partido de sus consolas, y aunque tenemos a la vista el lanzamiento definitivo de la Xbox One X los fabricantes de ambos modelos quieren atraer a sus usuarios con un reclamo curioso: los nuevos mandos para esas consolas.

Sony ha concedido una licencia al fabricante de periféricos japonés Hori para que lance al mercado un mando de la PS4 llamado "Mini Wired Gamepad", destinado a manos pequeñas como las de los niños. Microsoft, por su parte, ha hecho el movimiento contrario y traerá de vuelta "The Duke", aquel monstruoso (en tamaño) mando que apareció con las primeras Xbox. ¿Serán las únicas variantes de los mandos originales?

Mandos para todos

El movimiento es singular por ambas partes, y puede que marque el inicio de una tendencia para habilitar un nivel más de personalización a estas consolas, que de este modo parecen un poco más adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario.

El movimiento de Sony va de la mano de los mandos compactos, algo de lo que hablaban nuestros compañeros de VidaExtra hace unos días, indicando que en noviembre tendremos con nosotros no solo esos mandos ultracompactos de Hori —que recuerdan inevitablemente a los Joy-Con de las Switch de Nintendo—, sino también los compactos de @Play y de Nacon, otros dos fabricantes que han adaptado los mandos originales de Sony para hacerlos algo más reducidos en tamaño pero manteniendo el formato de los DualShock 4.

Ambas propuestas compactas tienen una particularidad: no son inalámbricos, así que para usarlos tendremos que conectarlos a la consola por cable, como sucedía habitualmente con las versiones anteriores de las distintas consolas.

Algo parecido ha sucedido con Microsoft, que también ha concedido una licencia al fabricante de periféricos Hyperkin para que desarrolle un mando que será todo un homenaje al mando de las Xbox originales, aquel que acabó siendo bautizado cariñosamente como "The Duke" por su tamaño. Al contrario de lo que sucede con Sony, que quiere satisfacer a los usuarios con manos más pequeñas, en Microsoft quieren atraer a los usuarios con manos especialmente grandes.

La personalización como argumento de venta

Hace tiempo que tanto Sony como Microsoft esgrimen algunas opciones de personalización, que sobre todo se centraban en ediciones especiales de consolas con carcasas de diseño que las diferenciaban de los tradicionales colores negro y blanco que han dominado esos aspectos "neutros" de los modelos oficiales.

Un mando muy xatakero, ¿no creéis?

En Microsoft fueron algo más allá con su Xbox Design Lab, un servicio que permite personalizar el diseño de los mandos oficiales de las Xbox One y cambiar los colores de todos los componentes externos del mando, desde las carcasas a los botones o los joysticks analógicos y digitales. Esos mandos tienen un precio de partida de 79,99 euros, y aunque iniciaron su andadura en Estados Unidos actualmente se envían a más de 20 países.

Ese no ha sido el único movimiento de Microsoft, que hace tiempo que fabrica mandos con diseños predefinidos y muy variados, a los que se suman por ejemplo ese impresionante mando inalámbrico Xbox Elite dirigido a aquellos que quieren controlar con mucho más detalle su experiencia de juego

En el caso de Sony las propuestas oficiales también han existido, desde luego, y en el pasado ya ofrecieron una licencia a Nacon para desarrollar sus Revolution Pro Controller y otra a Razer, que desarrolló los llamativos Raiju Gaming Controler

Existen además fabricantes externos dedicados a personalizar aún más el diseño de los mandos tanto de la Xbox One como de la PS4, y tenemos un buen ejemplo en The Controller Shop, con diseños de lo más originales que sin duda permiten a los jugadores acceder a un nivel de personalización aún mayor. Por mandos, desde luego, que no sea.

