EA Play sube sus precios y se suma al largo listado de servicios en la nube más caros: jugar se está poniendo carísimo

Todo está subiendo de precio y los videojuegos no son una excepción. Y es que hoy le toca el turno a EA Play, la suscripción de Electronic Arts que permite acceder a algunos de sus juegos y ciertas ventajas, que ha subido de precio en todas las modalidades sin previo aviso. Una subida que, por cierto, no ha sido menor y que comenzará a aplicarse a partir del 10 de mayo, si bien ya ha quedado reflejada en la web.

EA Play. Esta es la primera modalidad de la suscripción, la más básica y la más asequible. Incluye acceso a una selección de títulos nuevos días antes de su lanzamiento durante 10 horas, recompensas para miembros y acceso ilimitado a una colección de juegos populares. Los nuevos precios quedan así:

Pago mensual: pasa de 3,99 euros a 5,99 euros (sube un 50%).

Pago anual: pasa de 24,99 euros a 39,99 euros (sube un 60%).

EA Play Pro. Esta es la segunda opción, más cara pero también más completa. EA Play Pro solo está disponible en la EA App e incluye las ediciones premium de los juegos antes de lanzamiento, recompensas para miembros y acceso ilimitado a la biblioteca de ediciones premium de juegos y sagas populares de EA. Los nuevos precios quedan así:

Pago mensual: pasa de 14,99 euros a 16,99 euros (sube un 13%).

Pago anual: pasa de 99,99 euros a 119,99 euros (sube un 20%).

Subida de hasta el 60%. Como podemos comprobar, Electronic Arts ha subido el precio de las suscripciones hasta un 60%. ¿El motivo? No se ha desvelado, pero lo más probable es que sea un ajuste debido a la inflación. No obstante, es una subida cuantiosa que se suma a la de otros servicios, como PlayStation Plus, Disney+ y otros tantas plataformas de streaming. También se espera que Spotify suba de precio, siendo así la segunda vez en su historia que lo haría.

¿Y qué pasa con Game Pass? No se sabe exactamente. Game Pass Ultimate y Game Pass para PC incluyen EA Play y se desconoce si la subida de EA Play afectará al precio de la suscripción. De momento no hay novedades al respecto. Game Pass, por cierto, también subió de precio el año pasado.

Imagen | EA editada por Xataka

