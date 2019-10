El desastre de 'Fallout 1st': cómo Bethesda sigue generando mala prensa para 'Fallout 76' con su sistema de suscripción

Hay algo que debería preocupar a Bethesda, según nos cuenta Javi Sánchez, periodista y experto en videojuegos: "en todo el ciclo de vida de 'Fallout 76', absolutamente todas las noticias que ha generado el juego han sido negativas". Es cierto: desde su lanzamiento a finales de 2018, esta precuela de la influyente saga de rol y acción post-apocalíptica solo se ha topado con malas críticas y unas ventas decepcionantes.

Desde un sistema de juego discutible a innumerables bugs que no solo afectan a la mecánica sino que ha permitido a los jugadores hacer trampas con el inventario y convertirse en invulnerables, pasando por diversas polémicas con los objetos que incluían las ediciones especiales y la filtración de información privada a través del servicio de ayuda por el anterior problema, todo han sido malas vibraciones. Y lo peor, nos cuenta Paula García, periodista y redactora de Eurogamer, "llevamos seis meses en los que Bethesda no ha hecho nada por arreglar los problemas del juego".

Después del anuncio del retraso de la mayor actualización gratuita del juego, 'Wastelanders', que iba a traer la llegada de los ansiados personajes no jugadores, las cosas podían empeorar. Y ha sido con 'Fallout 1st', un sistema de suscripción que iba a dar a los escasos devotos que quedan ya del juego la posibilidad de jugar en mundos privados y con hasta siete amigos invitados. En estos mundos habría espacio ilimitado para almacenar inventario, múltiples opciones de personalización, 1650 Atoms (la moneda del juego) para gastar en descuentos exclusivos y mucho más.

¿El problema? Su precio: 14,99 euros al mes o 119,99 euros al año. "Una suscripción de ese precio es la peor idea del mundo: el Gamepass de Xbox, Netflix, HBO, casi cualquier servicio de entretenimiento por suscripción es más barato que 'Fallout 1st'", nos dice Javi Sánchez. Y no es lo único: "lo han lanzado como servicio de pago de golpe, sin beta, y no ofrece lo que prometían", continúa Sánchez. Eso ha llevado a que el servicio cuente con errores severos: los mundos que ofrece son reciclados y hay bugs graves que hacen perder el inventario de forma definitiva a muchos jugadores.

'Fallout 1st': El Páramo según Bethesda

¿Cómo se ha llegado a este punto? Independientemente de los problemas, ¿por qué toma esta decisión tan impopular Bethesda, en un juego que no estaba yendo especialmente bien de salida? Javi Sánchez opina que "tenemos un juego que Bethesda no sabe cómo monetizar y que ha sido un fracaso bajo todas las expectativas. Se calcula que ha costado más de 100 millones de dólaressi se le suman gastos de marketing y ha vendido en el plazo "normal" 2,6 millones. Siete veces menos que 'Fallout 4'. O ha conseguido los mismos jugadores que ha ganado un juego de 2014 como 'The Elder Scrolls Online' en lo que llevamos de año. Y Bethesda no cree que vaya a atraer a más gente".

Es decir, el juego está estancado, tal y como dice Sánchez: "Aunque la comunidad está bastante contenta con algunas novedades, el resto huye como de la peste. Además, 'Fallout 76' está basado en un motor que se ha quedado viejo, el de juegos antiguos de Bethesda. Bethesda salvó el 'Elder Scrolls Online' cambiando cosas, con el tiempo, portándose bien con la comunidad, pero cada paso que dan con este es un desastre".

Conclusión: "No vas a atraer nuevos jugadores a estas alturas, así que tienes que sacar pasta a los que ya tienes". Paula García opina prácticamente en los mismos términos: "No tengo claro si Bethesda quiere arreglar el juego de alguna manera, pero que su actitud no se puede leer de otra manera que no sea que están intentando sacar el dinero de los pocos jugadores que se mantienen ahí a pesar de todo antes de cerrar el chiringuito".

La idea del sistema de suscripción no es absolutamente inédita, por extravagante que pueda sonar. Nos cuenta Paula García que "juegos que sobreviven hoy día con suscripción hay dos: por un lado 'World of Warcraft', con un sistema heredado de sus días de gloria y que a día de hoy es responsable directo del declive de jugadores del título". Y por otra parte, continúa, otra franquicia clásica, 'Final Fantasy XIV', "que es algo tan diferente a cualquier otra cosa que haya en el mercado, tanto a nivel de historia como en su relación con los jugadores, que no tiene sentido analizarlo bajo ese prisma".

La cuestión es que el sistema de suscripción por el que ha optado Bethesda, de nuevo en teoría y sin contar con los problemas que está dando '1st', está caduco: "es un sistema que va a abolirse a corto plazo porque en un mercado lleno de juegos gratis no tiene sentido intentar que la gente no solo pague el juego, sino que pague mensualmente". La reciente tendencia de los Battle Pass en juegos como 'Fortnite', 'Apex Legends' o 'Red Dead Online' demuestra que la gente está dispuesta a pagar pequeñas cantidades por contenido extra, pero como dice Paula García, solo uno de esos tres ejemplos es de pago (e incluye una soberbia campaña para un jugador).

Paula García cree que "el juego ha vendido fatal y en cuestión de marca ha sido devastador", y eso que la periodista es defensora de la evolución que ha seguido el título después de un arranque desastroso hace ahora casi un año: "no niego que ha habido mejoras, el juego está mucho mejor ahora en cuanto a contenido que cuando salió" y entiende que "el sistema de suscripción podría ayudar a mejorar el juego", aunque las perspectivas no son muy halagüeñas. ¿Hay espacio de mejora para 'Fallout 76'? El legado de unos juegos legendarios no merece menos.