Cuidado con lo que compras: la Xbox Series X ya está en reserva, pero es la Xbox One X la que sube un 750% en la lista de ventas

Si has comprado una Xbox One X en las últimas horas pensando que habías comprado una Xbox Series X, no estás solo: la "antigua" consola de Microsoft han subido un 747% en la lista de los más vendidos de la tienda en EE.UU de Amazon, y lo han hecho probablemente debido a una confusión con los nombres.

El lanzamiento ayer de las reservas de la Xbox Series X y Series S ha provocado una demanda enorme para comprar la consola, y eso ha provocado una subida espectacular de las ventas de su predecesora más directa, la Xbox One X. Los nombres se parecen demasiado, y es probable que muchos usuarios que no están tan al tanto de este segmento hayan encargado una de las antiguas por error. Igual Microsoft debería haber llamado a estas consolas "Xbox 5" sin más.

¿Eligió mal Microsoft el nombre de su nueva generación de consolas?

Eso parece, al menos si hacemos caso a la confusión que aparentemente ha generado el lanzamiento de esas reservas de la Xbox Series X y la Xbox Series S. Un usuario de Twitter avisaba de un curioso fenómeno hace unas horas:

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

En la tienda estadounidense de Amazon este usuario detectaba cómo en la lista de las más vendidas, la Xbox One X (recordemos, esta es una consola que se anunció en 2017) había subido un 747% en cuanto a posiciones (no ventas), pasando del puesto 2.804 al 331.

here's Microsoft getting confused by Xbox One X and Xbox Series X pic.twitter.com/kGsdoSqlgG — Tom Warren (@tomwarren) September 22, 2020

La confusión es casi inevitable hasta para la propia Microsoft, que como indicaba Tom Warren en Twitter se equivocaba con el nombre de su consola en el material promocional de 'Destiny 2', y eso ha hecho que se reactive el debate sobre el nombre de las nuevas consolas de Microsoft, que quizás no han sido los más acertados.

Are the Xbox Series X and Series S names confusing? — Sean Endicott (@SeanMichaelUK) September 9, 2020

La evolución de los nombres de las Xbox (Xbox, Xbox 360, Xbox One/S/X, Xbox Series S/X) no hace demasiado directo poder diferenciarlas sobre todo en el caso de los profanos, y Sony aquí ha recurrido a la simplicidad y ha seguido una simple evolución numérica (PS, PS2, PS3, PS4, PS5) que evita confusiones y plantea una forma sencilla y directa de aludir a sus diferentes consolas.

La cosa es aún más problemática con las nuevas consolas de Microsoft, cuyo nombre no es tan diferente entre una y otra cuando pronunciamos esos nombres en inglés.

En español "ese" y "equis" marca una clara diferencia, pero en inglés la pronunciación ("ess" y "ecks", más o menos) no facilita las cosas, y personalmente lo noté en la entrevista reciente con Jason Ronald en la que a menudo tuve que recapacitar sobre cómo pronunciar lo más claramente posible el nombre de la consola sin liarme (y liarle a él).

Será interesante ver cómo lidia Microsoft con este problema, que se une a otro más: el limitado stock de estas consolas ha hecho que de nuevo muchas tiendas ya no tengan disponibilidad sobre todo de la Xbox Series X, que por ejemplo ya no está disponible en Amazon España.

La empresa se ha visto sacudida por esa alta demanda como ya ocurrió con la PS5 hace unos días, y a pesar de las promesas y los intentos de controlar ese problema, lo cierto es que parece que muchos usuarios tendrán que esperar la llegada de nuevas consolas y podrían no tenerla en sus manos el próximo 10 de noviembre como hubieran querido.

One X was discontinued by Microsoft recently. With One S, Series S and Series X now becoming the main options.



The increase in One X sales today could be incorrectly configured bots.



If it's not bots, the actual sales increase in minimal overall as stock is extremely low. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 22, 2020

Analistas como Daniel Ahmad apuntan a que el fenómeno puede haberse debido a una mala configuración en los bots que compran estas consolas automáticamente, y que aún así el incremento en ventas no puede haber sido significativo debido al "extremadamente bajo" inventario que hay de las Xbox One X. Microsoft suspendió las ventas de esta consola hace semanas, lo que sin duda reducirá potenciales confusiones en toda esta etapa de lanzamiento.