Crear videojuegos 2D es cuestión de unas pocas horas con ChatGPT. Y sin conocimientos técnicos

ChatGPT está siendo aire fresco para los programadores. Ya no es necesario que tengamos profundos conocimientos técnicos, ahora la IA puede devolvernos código con solo describirle lo que queremos. Y esto está siendo utilizado, entre muchos otros usos, para crear videojuegos de manera rápida.

No solo videojuegos basados en texto, también en 2D. Para ello habrá que combinar ChatGPT con una herramienta como Scenario. Su creador, Emmanuel de Maistre, cuenta cómo funciona.

Algo increíble de ChatGPT es que puede ofrecernos lo que buscamos, en función de cada situación. Si por ejemplo estamos creando un videojuego y queremos que nos ofrezca diálogos, ChatGPT puede generar varias personalidades. También es una fuente enorme de ideas para personajes, escenarios, misiones y todo tipo de detalles que pueden aparecer en un juego. Simplemente hay que pedirle que por ejemplo nos diga un par de ideas de un villano para un videojuego de ciencia ficción o por ejemplo nos genere un diálogo de bienvenida del rey de la ciudad.

La mayoría de videojuegos 2D se basan en un escenario estático, donde el personaje suele ir avanzando por el terreno enfrentándose a los enemigos. La herramienta de Scenario nos permite crear estos terrenos simplemente describiéndolos.

Para crear la herramienta, el primer paso del creador fue comprar un pack de 30 escenarios de batalle en Unity. Utilizando estos mapas pudo entrenar a la IA para que fuera aprendiendo los distintos colores y temáticas. El segundo paso fue aprovecharse de ChatGPT para obtener nuevas ideas de mapas. El potencial es que estas ideas están muy detalladas. A medida que más descripciones de mapas se van añadiendo a la IA que han creado, la herramienta puede producir resultados mejores.

