Corea ya no es ese monstruo imbatible de los esports contra el que aterraba tener que jugar

Miles de personas abarrotando un hangar se disponen a dejarse las gargantas coreando los nombres de dos estrellas; una llegaría descendiendo desde un enorme montacargas, y otra bajando las escaleras de todo un avión. Así de serias son las competiciones de deportes electrónicos en Corea del Sur, la meca de los esports y un lugar fundacional para entender lo que son hoy en día.

Ese momento que relataba sucedió en 2010, en el marco de la Korean Air de OSL en la que se competía por ver quién de entre Kim "EffOrt" Jung Woo y Lee "Flash" Young Ho era el mejor jugando a 'Starcraft', el juego de estrategia fetiche de esa cuna de los esports. Desde la salida del título original realizado por Blizzard en 1998, este país asiático ha convertido a los mejores jugadores de videojuegos competitivos en ídolos de masas capaces de protagonizar patrocinios que en España corresponderían a los deportistas del más alto nivel.

El culto a los jugadores coreanos se resume en un pronombre y un sillón. "Bonjwa" o 본좌 usando su alfabeto, era originalmente un pronombre usado para distinguirse a uno mismo del resto, exactamente por encima. Ese título honorífico viene representado por un sillón o un trono y se otorga a esos cracks que han dominado una era en un juego y que además han hecho que el juego evolucione, entrando en una nueva dimensión de estilos de juego.

Desde principios de siglo, los jugadores coreanos han ejercido un dominio férreo en las competiciones preferidas del país; con épocas en 'Starcraft' en las que la práctica totalidad de los competidores en citas internacionales eran provenientes de Corea del Sur. Una concentración demográfica tan grande en torno a núcleos de población muy densos y el carácter tan tecnológico del país desde comienzos de siglo, propició su acceso a buenas conexiones mucho antes que el resto del planeta; un factor clave en el desarrollo de estas competiciones y de los populares PC Bangs, similares a nuestros cibers pero con un carácter mucho más competitivo

Sin embargo, la época de predominancia del juego de estrategia en tiempo real de Blizzard se acabó y las competiciones empezaron a poner sus ojos en otros títulos como 'League of Legends' u 'Overwatch'. Y de igual manera que sucedió con 'Starcraft', Corea impuso su dominio sobre el resto del planeta. En el MOBA de Riot Games, de un total de ocho mundiales en los que han participado equipos de dicho país, cinco trofeos de campeón se fueron a las vitrinas de sus equipos; en 'Overwatch' de un total de cuatro mundiales por selecciones, se han llevado tres.

Pero la mayoría de esas derrotas, han llegado estos últimos años. Corea ya no es ese monstruo imbatible con el que no quieres cruzarte cuando llegan las fases eliminatorias. Son muchos los factores que han hecho que Corea del Sur pierda su trono en los esports mundiales, vayamos juego a juego.

Just on #Huya alone, there are 60 MILLION concurrent viewers watching @lolesports @FPX_Esports vs @G2esports #FPXWin #G2Win #Worlds2019 🎮🇨🇳🔥📈 pic.twitter.com/UK8tJqX0uS

'League of Legends' es el esport más grande del planeta. Los cerca de cuatro millones de espectadores para las fases finales del mundial de este año ya serían un dato que ganaría a casi cualquier deporte electrónico; pero habría que especificar que a ese número aún hay que sumarle los millones de espectadores desde China. Para hacernos a la idea, la edición del 2018 congregó a 44 millones de concurrentes durante sus finales.

Corea del Sur había ganado los mundiales de 2013 a 2017 de manera ininterrumpida, llegando incluso a contar con los dos finalistas de dicha cita; pero la edición del pasado año y de este, tuvieron a un equipo chino y a un europeo en la final. Ese apagón por parte de los clubes coreanos se ha fundamentado en primera instancia a un cambio en el denominado metajuego, es decir, la rentabilidad de ciertas estrategias. Al tratarse de un juego que cambia con la llegada de los diversos parches que Riot Games aplica, el estilo de juego cambia.

Los equipos coreanos son conocidos por su dominio de la información y su estilo basado en no conceder errores, mientras que a la vez son capaces de castigar los del oponente. Los cambios introducidos por los desarrolladores durante estos últimos años han promovido el que los estilos agresivos donde las peleas se sucedan en la partida, sean los más "rentables".

Pero además de esas razones puramente deportivas, tenemos otras a nivel organizativo y económico. China es quien ha recogido el testigo (y los trofeos) tras el bajón coreano, algo muy fácil de explicar para David "Champi_14" Pérez, experto en la escena china de League of Legends: *"Siempre ha habido equipos grandes en China, con una infraestructura y un presupuesto enorme, pero no eran suficiente para destronar a Corea. Ahora que Corea no es tan fuerte por culpa de esos cambios al meta, a China sí que le ha bastado para ganar a Europa, su rival en las finales de estos últimos años"*.

La mano de hierro coreana ha dominado Overwatch desde prácticamente su salida. 2016, 2017 y 2018, los tres primeros Campeonatos Mundiales, vieron como los representantes de este país se llevaban la gloria en el torneo por selecciones. Eran intocables; al menos hasta este año. La competición, que se celebra cada año en la BlizzCon, ha presenciado cómo Corea del Sur cayó en semifinales contra los a la postre campeones: Estados Unidos.

Aquí hay una suma de factores importante. Por un lado, parece que no ha sido el mundial más "serio" por parte de la selección coreana. Aunque los siete jugadores del equipo disputan la Overwatch League, la mayor competición por franquicias del juego, sólo dos de ellos habían vestido la camiseta de su selección con anterioridad. A esto hay que sumar que llegaron a Anaheim muy tarde y ni siquiera pudieron realizar entrenamientos contra otros equipos.

Pero hay una razón obvia para que Overwatch tenga a Estados Unidos como campeón en 2019. La Overwatch League lleva dos años celebrándose en ese país, a la espera de implementar el prometido modelo por ciudades en todo el globo, por lo que los jugadores estadounidenses son quienes más se benefician de esta localización, generando mayor comunidad que en otros lugares que han de resignarse a ver la competición a través de Internet.

Humbled to be amongst the elite athletes, first one to represent Pakistan in the global @redbullgamimg roster. Alhamdulillah! Thank you @redbull for giving me wings and of course, my community for supporting! 🙏🏻#redbullathlete #redbullpk #givesyouwings pic.twitter.com/8FfT1qwAko