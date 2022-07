Cómo probar gratis PlayStation Plus Extra o Premium (y jugar a 'Stray' y otros juegos)

El nuevo PlayStation Plus llegó a España hace aproximadamente un mes con tres niveles de suscripción, cada uno con diferentes ventajas. Así, para sumergirnos por primera vez en el "Game Pass de Sony" teníamos que pasar por caja, siendo 8,99 euros el pago mínimo individual para acceder al servicio por un mes.

Ahora, Sony ha habilitado una característica ideal para todas aquellas personas que deseen probar el servicio sin gastar dinero. La compañía permite probar de manera gratuita y durante siete días PlayStation Plus Extra o Premium. Veamos cómo aprovechar al máximo esta oportunidad y qué ventajas ofrece.

PlayStation Plus gratis por siete días

Antes de empezar debes asegurarte de que eres nuevo en el servicio. Si anteriormente te habías suscrito al nuevo PlayStation Plus, esta opción no estará disponible para ti. El primer paso es ingresar a la página de suscripciones de PlayStation y escoger entre los niveles Extra o Premium (Essential no está incluido en esta promoción).

Después deberás elegir si deseas suscribirte por un mes, tres meses o un año, hacer clic en Añadir al carrito, iniciar sesión con tu cuenta de PlayStation, si todavía no lo has hecho, y continuar el proceso con tu medio de pago preferido. Una vez finalizado el proceso ya podrás disfrutar del servicio en el nivel de suscripción elegido.

Pero esto no acaba ahí. Si no quieres pagar por el servicio deberás estar muy atento y cancelar la suscripción antes de que finalice el período de prueba. Si no lo haces, Sony efectuará el pago. Evidentemente, si PlayStation Plus te ha gustado y quieres mantener la suscripción deberás omitir este último paso.

En cualquier caso, tendrás acceso a todos los juegos y ventajas disponibles en la membresía seleccionada. Entre ellos puedes encontrar 'Stray', un simpático juego independiente desarrollado por BlueTwelve Studio y publicado por Annapurna Interactive, y 'Final Fantasy VII Remake Intergrade', la versión mejorada del clásico.

