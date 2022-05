Playstation Plus tiene un plan para que ahorres. Un plan que te va a obligar a gastar más dinero

Actualización: Sony ha informado desde su cuenta de Twitter de soporte que estas peticiones de pago han sido un error, y procede a reembolsar lo cobrado a los usuarios. Lo hará a través de un "crédito", es decir, no es un reembolso, sino dinero virtual de Playstation para adquirir otros productos. Queda aún por solventar la duda de qué pasa con los usuarios que tienen una suscripción activa de varios meses o años y no pueden saltar de nivel en su suscripción mes a mes ni probar el nuevo servicio sin abonar la cantidad que les queda por pagar.

Playstation Plus está desembarcando en varios países asiáticos, y sus usuarios se están encontrando con el primer tropiezo, y además uno especialmente inesperado: si quieren cambiar de plan y o bien es más caro que el que tienen o se han beneficiado de descuentos, tienen que abonar la diferencia de ese descuento. En muchos casos, eso puede suponer un tremendo desembolso.

Como sabemos, el nuevo Playstation Plus cuenta con tres planes: Essential, Extra y Premium, cada uno con precios y características distintas. Los tres precios son 8,99, 13,99 y 16,99 euros al mes respectivamente, o 59,99, 99,99 y 119,99 euros al año. El problema: algunos de los usuarios que han pasado su plan Essential a Extra o Premium están recibiendo peticiones de pago por parte de Sony del dinero que se han ahorrado en lo que ya han pagado. Es decir, no se calcula en base al descuento anual, sino a través del cómputo de los meses.

Especialmente perjudicados quedan los que acumularon años enteros cuando se anunciaron los nuevos planes e intentaron aprovechar alguna tarjeta de descuento que Sony, por cierto, avisó que iban a ser bloqueadas a partir de determinada fecha. De momento son los usuarios asiáticos quienes están recibiendo estos avisos, como han desvelado algunos usuarios de Reddit, y también numerosos tuiteros.

Un ejemplo para aclarar este galimatías: un usuario tiene 12 meses de suscripción a PS Plus ya adquiridos y en activo y quiere ampliar al plan Extra. Aparte de los 39,99 euros que le correspondería pagar, tendrá que sumar 59,99 euros, los 4,99 euros multiplicados por los 12 meses de ese año. Si además esa renovación se había producido a través de una promoción que le había dejado el precio por debajo del oficial, debería abonar el importe que se ahorró.

El caso de Playstation Now

Además, hay una problemática extra con Playstation Now, el servicio de juego en la nube que ahora desaparece y se integra en la opción más cara de Playstation Plus, la Premium. Las suscripciones a Now que sigan activas en junio de 2022 se migrarán sin gasto adicional a Premium hasta que finalice el tiempo contratado en Now, y los días que resten en la misma se podrán canjear por días en Premium (o Essential): 18 días por mes o 183 días por año.

¿Qué pasa entonces? Como hemos mencionado más arriba: si alguien ha comprado varios años de Now aprovechando una oferta (una jugada de riesgo, todo sea dicho), tendrá que pagar para mejorar su plan. En el citado hilo de Reddit se hace el correspondiente cálculo: alguien que tiene Now contratado hasta 2031 tiene que pagar 430 dólares para hacerse Premium.

¿Qué opción proponen muchos usuarios de Reddit y en Twitter? Abrirse una nueva cuenta y empezar de cero. Pero claro, eso supone no solo perder los beneficios adquiridos y el dinero que se haya invertido comprando futuras suscripciones de la cuenta, sino también los logros y trofeos que se hayan conseguido a través de ella. Una solución injusta con los jugadores que Sony aún está a tiempo de corregir antes de que el servicio llegue a España.