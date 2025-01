Canarias ya era famosa por el gofio y los plátanos. Ahora empieza a despuntar en otro segmento: el de los videojuegos

Acaba de fraguarse una alianza singular en el mundo de los videojuegos: la del estudio canario Quantum Box con la compañía japonesa Route24. Ambas trabajarán en un proyecto conjunto del que se conocen ya algunos detalles. Es una fantástica noticia para el crecimiento del sector en nuestro país y para apoyar el talento existente en este ámbito en las Islas Canarias y en el resto de España.

De un lado, Canarias. El estudio de desarrollo de videojuegos Quantum Box Games lleva en activo desde finales de 2022 y está ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un pequeño estudio cuya CEO es Amina Abdien, que ya ha participado en The Waylanders (Gato Studio, 2022) y Bullshot (Gato Studio, 2016).

Del otro, Japón. Route24 es un estudio japonés de desarrollo de videojuegos creado en 2006 por el conocido diseñador Kenichi Nishi, que trabajó en Square Enix y también durante un tiempo en Nintendo.

Un primer contacto en Tokio. Ambas compañías se conocieron en septiembre de 2024 durante la celebración del Tokyo Game Show. Quantum Box pudo acudir a la feria gracias al apoyo de Proexca, una agencia "al servicio del tejido empresarial canario".

Un proyecto que bebe de Final Fantasy. El proyecto, titulado "Kiriko the Mistic", planteará un juego del tipo JRPG (Japanese Role-Playing Game), que ha tenido un verdadero resurgimiento con ambiciosos títulos como 'Kingdom Hearts III', 'Sekiro: Shadows Die Twice' o 'Fire Emblem: Three Houses'. Este proyecto se centrará la historia en Kiriko, una especie de hada que protege la naturaleza.

Otros beneficios. Como explican en El País, Canarias ofrece un incentivo fiscal de tributación al 4% y devolución de hasta el 45% de la inversión en videojuegos e infraestructuras a través de la Zona Especial Canaria (ZEC). Como explicaba Nishi, "los incentivos tributarios son interesantes, pero también queríamos trabajar con una empresa española para aportar el factor innovador en el juego".

Ronda de financiación a la vista. Como indican en Sol del Sur Tenerife, Abdien ha señalado que Quantum Box Games iniciará próximamente una ronda de financiación con la que poder plantear una joha de ruta a largo plazo en las Islas Canarias.

Canarias comienza a brillar más y más en el sector. El acuerdo está valorado en 1,9 millones de euros y tendrá una duración de dos años y medio. Alfonso Cabello, presidente de Proexca, indicaba que el sector de los videojuegos ya supone el 3% del PIB en las islas, y el objetivo es duplicar esa cifra en pocos años. Canarias ya supone el 2,6% de este segmento en nuestro país, siendo la séptima comunidad autónoma en un ránking que lideran Madrid y Barcelona, que tienen una cuota del 25,4% del mercado y son las dos grandes referentes.

Imagen | Xataka con Freepik Pikaso

