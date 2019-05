La beta de 'Mario Kart Tour' ya está aquí y esto es todo lo que sabemos del nuevo juego para smartphones de Nintendo

Tal y como lo prometió Nintendo, 'Mario Kart Tour' ya está disponible como parte de una beta privada para usuarios de Android en Japón y Estados Unidos que terminará el 4 de junio. Al tratarse de una beta, Nintendo busca pulir algunos aspectos del juego antes de su lanzamiento oficial, por lo que nada garantiza que lo que tenemos actualmente se mantenga para la versión final del juego, por lo que podrían aparecer nuevas características y funciones que ahora mismo no están disponibles.

Como parte de esta beta de 'Mario Kart Tour', internet se está llenando de fotos y vídeos que muestran el gameplay y las opciones que ofrece el nuevo juego para smartphones de Nintendo. Por ello, hemos decidido recolectar toda la información disponible para hacernos una día de cómo es este nuevo 'Mario Kart' para móviles.

Al hacer una búsqueda rápida en Twitter, nos encontraremos con diversos usuarios que explican detalles de este 'Mario Kart Tour', donde uno de los aspectos que más llama la atención son los micropagos o compras in-app, las cuales ofrecerán una ventaja en cada carrera.

Hay que recordar que 'Mario Kart Tour' será un juego gratuito para smartphones con compras in-app, tal y como pasó con 'Super Mario Run', 'Animal Crossing: Pocket Camp'' y 'Fire Emblem Heroes'. De éste último, se estima que Nintendo recaudó más de 500 millones de dólares de compras dentro de la aplicación.

Por esta razón, 'Mario Kart Tour' mantendrá este modelo de negocio de juego gratuito donde será posible adquirir objetos o personajes para incrementar nuestras posibilidades de ganar en cada carrera. Según explican en Kotaku, la moneda del juego para hacer transacciones será la gema verde, que servirá para participar en una máquina 'gacha', que son las que se usan en Japón para acceder a varios tipos de premios.

Al participar en esta máquina desbloquearemos personajes, vehículos, objetos y alguna que otra sorpresa. Cada una de estas participaciones nos costará cinco gemas verdes. En esta beta el sistema de compra de gemas verdes no está habilitado, por lo que no se sabe cuánto representará en dinero.

Para obtener gemas verdes sin tener que desembolsar dinero tendremos que recolectar monedas durante las carreras, las cuales nos servirán para comprar objetos en la tienda del juego, principalmente estéticos y donde se incluyen las gemas. También tenemos estrellas, las cuales sirven para desbloquear nuevas pistas y retos. De hecho, en Kotaku mencionan que algunas estrellas desbloquean regalos, incluidos paquetes de gemas.

Tal y como ocurrió en los anteriores juegos de Nintendo para smartphones, los micropagos no son obligatorios, pero sí ayudan a tener una ventaja y acceder a nuevas pistas y personajes.

Looks like Mario Kart Tour beta is pretty hardcore with regards to monetization.



Multi-level gacha for drivers, karts and gliders.



Rare drivers have advantages during races.



Stamina system limits races available on an hourly basis.



(Subject to change, this is a beta.)