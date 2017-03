¿Alguien se lee los manuales de los juegos? Ni Nintendo los incluye ya en los de su Switch

Hay dos tipos de personas en el mundo: los que se leen los manuales en general y los que no. Pero si sueles comprar videojuegos mejor si eres del segundo montón, porque parece que esta costumbre se está perdiendo cada vez más y ya no sólo en formato físico. Ahora es Nintendo quien no incluye manual en los juegos de la Nintendo Switch.

La compañía, que hasta la fecha sí lo proporcionaba al menos de manera digital (en juegos para Nintendo 3DS o Wii U), de momento ha optado por no incluir ningún manual en ningún formato en su nueva consola. Así, en el caso de la Nintendo Switch y sus juegos físicos se entrega una caja de considerables dimensiones teniendo en cuenta las de la tarjeta, pero que como mucho sólo incluye una pequeña guía del contenido.

La caja de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y el cartucho. La caja es de un tamaño considerable teniendo en cuenta el del cartucho (y no incluye nada más).

Nada de papel

Uno de los primeros juegos disponibles para la nueva consola de Nintendo es un recopilatorio de mini-juegos, 1-2-Switch. En este caso el reverso de la caja muestra la mínima expresión de guía de dichos mini-juegos, como muestran en Kotaku.

En el caso del que parece que es el juego estrella de momento, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', no hay mucho que indicar, de hecho sólo hay una ilustración de Link (el protagonista). El que sí muestra alguna indicación es 'Super Bomberman R', pero de nuevo se trata del reverso de la caja, nada de un manual de papel o digital.

Interior de la caja del 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' para Nintendo Switch.

Eso sí, en el caso de la edición especial del 'Breath of the Wild', además de los extras (un CD y una figura), sí se incluía un papel, pero nada relacionado con un manual. Se trata de una advertencia en cuanto al juego por parte de los niños (en francés), hablando de los efectos en la conciliación del sueño e incluso de epilepsia.

En el caso de esta edición especial, la caja (al incluir los extras) aún es mayor.

Tampoco parece que los juegos de desarrolladores terceros vayan a incluirlos, viendo ejemplos como 'Shovel Knight: Specter of Torrent' de Yatch Club Game. Éstos explicaron a Kotaku que puede que en un futuro lo añadan, pero que se centraron en el desarrollo del juego para sacarlo lo antes posible dado que poner un manual implica algo más de trabajo.

¿Se acabaron las ayudas?

La tendencia no es nueva ni mucho menos, pero llama la atención tratándose de este fabricante por lo que comentábamos al inicio (los había mantenido hasta ahora). En 2010 Ubisoft dejó de incluir manuales en papel y posteriormente los juegos para PS4 o Xbox One tampoco los incluían, como mucho proporcionando panfletos de otros juegos o promociones.

Así, puede que el ocaso de los manuales de juego en todos sus formatos esté algo más cerca ahora que Nintendo parece no priorizar su inclusión ni siquiera de manera digital. Como podemos ver en The Artifice, los manuales de papel antiguos podían tener hasta 30 páginas, como las tenía el 'The Legend of Zelda' de 1986.

