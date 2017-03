La Nintendo Switch registra el mejor lanzamiento de una consola en España con casi 45.000 unidades vendidas, según Gfk

Si ayer hablábamos de hype y buena previsión de ventas del nuevo Nokia 3310, hoy toca hablar del buen arranque que está teniendo la también muy esperada Nintendo switch. Ahora que se cumple su primera semana de puesta a la venta, la Nintendo Switch logra el mejor lanzamiento de una consola registrado en España según Gfk.

La consultora y Nintendo Ibérica hacen hoy públicos los primeros datos de ventas en el país desde que se pusiera a la venta el 3 de marzo. Unos datos que nos llegan tras saberse que en Estados Unidos también tenía un muy bien arranque, cumpliéndose de momento aquello de que no se es profeta en tierra propia y no batiendo aquí récords (aunque también se ha registrado un buen número de ventas).

Empezando con muy buen pie si echamos la vista atrás

Yendo al detalle y hablando de números, los datos que proporciona Nintendo Ibérica son de un total de 44.673 unidades en territorio español en el periodo que abarca desde el 27 de febrero al 5 de marzo de 2017. No llegan a ser las más de 300.000 unidades que según Famitsu se vendieron en Japón (313.700 concretamente), pero sí lo suficiente como para que, según Gfk, logre batir récord de ventas en su primera semana en España.

Lo vemos también comparando con los datos que se registraban a finales de 2013 por parte de Iberia, en los cuales se mostraban las ventas logradas en los lanzamientos de las Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, PlayStation 3 y PlayStation 4. Si juntamos los datos de Gfk con los de Iberia de la primera semana de ventas se ve que la Switch sí las habría superado:

Nintendo Switch (feb-mar 2017) Xbox 360 (dic 2005) Xbox One (nov 2014) Wii (dic 2006) Wii U (nov 2012) PlayStation 3 (mar 2007) PlayStation 4 (nov 2014) 44.673 14.900 15.200 15.000 9.000 35.000 38.500

Las "culpas" también a Zelda

Pero además de la expectación por este nuevo concepto de consola portátil y fija al mismo tiempo de los japoneses, parte del tirón de ventas viene gracias al lanzamiento de la última entrega de la serie 'The Legend of Zelda'. Los números aquí según Nintendo Ibérica para 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' son de 39.566 unidades vendidas en su primer fin de semana en las tiendas (incluyendo las ventas de la edición normal y de la edición especial).

Aquí GFK también habla de mejor lanzamiento en lo que se refiere a videojuegos en formato físico en primera semana de venta en lo que llevamos de 2017. Juego que como ya dijimos al hablar de las ventas de la Switch en EE.UU y Japón también había vencido a Super Mario 64 en su salida al mercado.

A priori sí parece haber tenido un buen arranque según los números que nos van llegando de un sitio y de otro, y de hecho entre nuestros editores ya han caído varias. Recordando datos de otras consolas al mes de ventas, la PS4 vendió según Sony unas 134.000 en menos de un mes (desde el 29 de noviembre de 2013 -fecha de lanzamiento- hasta el día 22 de diciembre), veremos si la Switch sigue batiendo récords de ventas en España también tras un mes.

