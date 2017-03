El nuevo Nokia 3310 lo vuelve a hacer: las reservas superan lo esperado tras haber sido el protagonista del MWC 2017

Si habéis asistido al MWC 2017 lo sabréis, y a los que no os lo mostramos en un vídeo (minuto 13:00 aproximadamente) de un paseo por la feria: el stand de Nokia era un completo hormiguero constante gracias a recuperar un terminal de hace 16 años. De lo que no estábamos seguros, ni nosotros ni al parecer los distribuidores, es que eso iba a ser el precedente de que el número de reservas del nuevo 3310 superase las expectativas.

Al menos así lo han confirmado desde el distribuidor británico de teléfonos Carphone Warehouse a The Telegraph, hablando de un nivel de demanda "extraordinario" y de que la expectación con el mismo no sólo quedó en un hype pasajero. Un móvil muy particular con un precio que también se diferencia de la tónica habitual, ya que hablamos de 59 euros.

Un mercado que puede ser mayor de lo previsto

Cuando Nokia decide recuperar este terminal y lanzar una versión actualizada no es algo casual y basado en un recuerdo entrañable: la compañía vendió más de 125 unidades en todo el mundo del original (hace 16 años). Tras rumores y pistas, al final la idea se materializó en un nuevo 3310 que no llega a ser un smartphone pero que tampoco se queda tal cual en el teléfono que era inicialmente.

Lo que han comunicado desde Carphone Warehouse, concretamente el director de compras Andrew Wilson, es que el nivel de demanda por dicho teléfono, un feature phone, supera lo previsto sólo una semana después de su presentación en el MWC. Eso sí, no nos dicen números ni cuáles eran esas expectativas, lo cual aportaría una mejor visión de este aparente éxito.

Esto nos recuerda un poco a esas ventas de récord de Xiaomi en cuestión de segundos, aunque en aquellas ocasiones sí determinaban un número de unidades (hablando de 200.000 teléfonos en el caso del M2S, por ejemplo). Veremos si Nokia afronta bien la demanda en cuanto a stock y si finalmente tenemos cifras de ese exceso de reservas, de momento lo que sabemos es que también ha sido muy buscado en internet.

A parte de la nostalgia, el que probablemente sea el reclamo principal, un teléfono así supone un buen terminal de "por si a caso", que además promete tener una muy buena autonomía (algo en lo que no se prodigan demasiado muchos de los terminales actuales). De hecho, pudimos entrevistar a Luis Peixe, Country Manager de HMD Global en España y Portugal, y preguntarle directamente por este lanzamiento, y habló de que sí consideran que hay un mercado para este nuevo 3310, pero más como segundo terminal (y nos dejó con la duda de si habría más "reciclajes" de terminales míticos).

Vía | Engadget

En Xataka | Nokia 3310: el móvil "indestructible" resucita con un mes de autonomía en espera (y cuesta 50 euros)