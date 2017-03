"Hay mercado para el Nokia 3310, pero en realidad es un proyecto que viene de nuestro corazón", Luis Peixe (Nokia)

Luis Peixe se sienta frente a nosotros y coloca sobre la mesa los cuatro nuevos terminales que Nokia (la "nueva Nokia", que pertenece a HMD Global) ha anunciado durante el MWC. Nuestros ojos se posan directamente sobre el Nokia 3310, la reedición de un clásico para algunos y simple movimiento de marketing para otros, y no podemos evitar cogerlo y empezar nuestra entrevista preguntándole sobre él.

Peixe es todo un "clásico" dentro de Nokia. En el pasado estuvo varios años en Nokia Portugal, llegando a alcanzar el puesto de Country Manager. Después dio el salto a Microsoft, donde estuvo casi dos años antes de desembarcar en el nuevo proyecto HMD Global, la "startup finlandesa" (así es como la define él) formada por antiguos empleados que ha comprado la licencia de Nokia para usar su marca.

Luis Peixe es ahora Country Manager de HMD Global en España y Portugal. Durante el pasado Mobile World Congress tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar con él sobre los nuevos lanzamientos de la marca, sobre el pasado y también sobre el futuro de la misma. Os dejamos a continuación nuestra entrevista.

Nokia 3310, el más popular de la clase

¿De verdad hay mercado en 2017 para un teléfono como el 3310?

Sí, por supuesto que sí. Creemos que hay mercado para el 3310, pero en realidad es un proyecto que viene de nuestro corazón. Es algo muy emocional y está asociado a un dispositivo que fue una de las bases del éxito de Nokia en el pasado. Es un dispositivo que tiene características que son muy distintivas de la marca Nokia: la fiabilidad, la durabilidad, la calidad de los materiales, el diseño del dispositivo, la simplicidad de uso...

La realidad es que estamos empezando con este proyecto, con una reacción fenomenal, pero [el Nokia 3310] tiene sentido: es un dispositivo que tiene una batería que dura un mes, algo que ya no existe. Puedes estar hablando de forma continua durante 22 horas. Este producto puede ser el compañero de tu smartphone. Y hay gente que todavía no quiere un smartphone. Para ellos es un teléfono muy simple que se usa muy bien, muy sencillo en términos de actualización. Creo que es un producto muy útil.

¿No os planteáis de alguna forma meter WhatsApp?

No puedo hablar del futuro, pero yo creo que éste puede ser un teléfono para desconectar [risas]. Es verdad. Cuando estás trabajando todo el día con smartphones, te están llegando mensajes todo el día, todos los emails con todo... Hay un momento en que quieres sólo estar disponible para la gente que es importante. Aquí es donde puede ser útil.

Es decir, ¿lo estáis posicionando como segundo teléfono para la gente que ya tiene un smartphone?

Sí, yo creo que el mercado nos va a enseñar cuál es la posición correcta al final. Pero todos estos usos son posibles, y ése es uno de ellos.

Después del 3310, ¿va a haber algún otro teléfono de Nokia que os vais a animar a revivir?

Pues no sé, tendréis que estar atentos a nuestra información [risas].

¿Pero no descartáis que sea el único?

No voy a comentar nada sobre eso.

HMD como marca y nuevos teléfonos Android

Nos gustaría que nos hablases un poco de la nueva Nokia, la Nokia con HMD. ¿Cuánto de Nokia hay en la nueva Nokia?

HDM es una startup finlandesa que ha llegado a un acuerdo con Nokia para lanzar la marca en smartphones, featurephones y tabletas. En términos de cuál es la relación, nuestro manegement es gente que viene de Nokia y hay mucha gente en la organización que viene de Nokia y tiene una conexión emocional con la marca. Pero aquí creo que lo más importante es mirar la relevancia que la marca sigue teniendo en el mercado. Es una marca que tiene un reconocimiento del 95%. Son números globales y es impresionante.

Tiene estas características que comentaba antes (durabilidad, calidad de los productos...), pero también tiene otra característica muy importante: la humanidad de la marca. Es una marca muy positiva, que está conectada de forma emocional a mucha gente. Y esto es lo que estamos llevando hacia delante y por ello que hemos lanzado nuestra nueva gama de smartphones con el sistema operativo Android (el Nokia 6, el Nokia 5 y Nokia 3), y son productos que están asociados a esas características de la marca.

Es cierto que la marca tiene un peso nostálgico y genera una empatía muy grande, pero ¿cuál va a ser vuestro posicionamiento en España para vender los productos? ¿Cómo vais a trasmitirle al público ese valor?

Eso lo vamos a hacer con los productos que tenemos para empezar, que son estos tres que te comentaba (Nokia 3, 5 y 6). ¿Qué es distintivo de esos productos? Desde luego la calidad de los materiales. Son productos que están construidos con una única placa de metal, de aluminio, y eso es muy distintivo.

"Hay una característica muy importante: Android puro. Nosotros no vamos a poner capas por encima de Android" (Luis Peixe, Nokia)

Por otro lado, el diseño: muy asociado y muy alineado con la herencia de diseño de Nokia. Y, finalmente, hay una característica muy importante, que es que tienen Android puro. Nosotros no vamos a poner capas por encima de Android. Es Android puro. Y esto significa que todas las actualizaciones de software, todas las actualizaciones de seguridad, nosotros nos hemos comprometido a una actualización mensual de seguridad y eso va a estar disponible directamente en nuestros productos. Es por ahí por donde nos vamos a posicionar.

¿Eso quiere decir que cuando haya una actualización de Android va a ser de los primeros en recibirla?

Eso es.

Vosotros os posicionáis dentro de la gama media con estos dispositivos, gama de entrada y gama media. En esas gamas hay un montón de marcas, tanto marcas occidentales como marcas chinas, que vienen pegando fuerte con especificaciones muy potentes. ¿Qué es lo nuevo que aporta Nokia en esa gama? ¿Cómo creéis que el consumidor final va a recibir vuestros dispositivos?

Es una pregunta muy importante. Hay algunos factores que son distintivos. Es verdad que empezamos en una gama media pero si tú miras un producto como un Nokia 6, es un producto que tiene unas características casi de gama alta, en términos de diseño, en términos de toda la calidad de los materiales, en términos de la experiencia que tienes con la pantalla Gorilla Glass, que te da una experiencia muy buena. Entonces lo que estamos haciendo nosotros un poco es democratizar el acceso a la tecnología, con precios muy muy interesantes.

"Tenemos algo que debemos explotar lo máximo posible: la marca" (Luis Peixe, Nokia)

Ahora, sí, hay otras marcas que lo hacen también, pero nosotros tenemos algo que debemos explotar lo máximo posible: la marca. La marca tiene esta conexión y este reconocimiento que es algo casi único y ahí para nosotros es muy importante trabajarlo y llevarlo al próximo nivel.

¿Os atrevéis a nombrar a vuestros competidores directos? ¿Con quién vosotros creéis que os estáis enfrentando?

Nosotros nos fijamos sobre todo a nuestros "amigos", a la gente que está interesada en conocer mejor la marca y volver a conectar con la marca. Eso es lo más importante para nosotros. Claro que la competencia en esta industria es muy alta, es muy grande, hay un montón de marcas, hay un montón de compañías que tienen estrategias quizá similares... Hay que trabajarlo, pero creo que esta ventaja que tenemos de tener una marca tan poderosa es muy importante y es por ahí por donde vamos a ir.

Pasado, presente y futuro

Hablando un poco sobre ti, tú estuviste en la antigua Nokia y luego estuviste en Microsoft cuando Microsoft compró Nokia. ¿Cuáles son los errores que tú crees que cometió Nokia en el pasado y qué vais a hacer vosotros, la nueva Nokia, para evitarlos?

Yo me enfocaría en el futuro. Es de lo que me gusta hablar. El pasado es el pasado y ya está. Yo creo que con esta estrategia que tenemos, con los socios que tenemos y los partnership que tenemos: la propia Nokia pero también Foxconn con la parte de I&D y producción, Google con el tema de Android (que para nosotros es muy importante) y con los productos que vamos a poner en el mercado, tenemos todas las condiciones de ser un buen sucesor y tenemos que trabajar para eso.

¿La nueva Nokia descarta por completo Windows Phone?

Nosotros sólo estamos anunciando productos Android y tenemos un Series 30+.

Entonces, ¿descartáis Windows Phone?

[Risas] No tenemos nada más que anunciar.

¿Crees que Nokia seguiría siendo líder ahora mismo si en el pasado no hubierais apostado tanto por Windows Phone?

Perdóname pero no te voy a responder a eso. Es pasado y es pasado.

Respecto a distribución, tanto a nivel de España como a nivel mundial, ¿planteáis abrir vuestras propias tiendas?

No, no tenemos planes inmediatos de abrir nuestras propias tiendas, pero estamos trabajando con los partners locales (operadores, distribuidores, con los retailers...)

Esa era justo nuestra siguiente pregunta: ¿qué socios retail vais a tener en España? ¿Estáis hablando con las operadoras?

Sí, estamos hablando con todos. Vamos a empezar a vender en el segundo trimestre del año y estamos trabajando con todos. En su momento anunciaremos qué socios vamos a tener.

¿Deberíamos esperar exclusividades con operadoras?

El objetivo es llevarlo a la más gente posible. Puede haber algún proyecto muy específico, pero el objetivo es llegar a la más gente posible.

HMD compró la marca Nokia para fabricar dispositivos, pero ¿se plantea fabricar dispositivos con la marca HMD?

No, HMD es una startup que tiene una licencia con Nokia para comercializar la marca. No, no vamos a tener una marca propia. La marca es Nokia.

Por un lado tema tablets, por otro tema wearables... ¿Os vais a meter en tema wearables?

Nokia "Nokia" tiene Withings, de la que ha anunciado [productos] aquí también. Nosotros la licencia que tenemos es para smartphones, featurephones y tablets. No tenemos nada más que anunciar, la licencia está ahí.

¿Cómo veis vosotros el mercado español y qué peculiaridades tiene?

Es un mercado muy interesante, tiene una dimensión muy grande y es un mercado sobre todo de smartphones y donde la plataforma Android está muy bien implantada. Con esto tenemos las condiciones para funcionar bien en el mercado. Claro que habéis sufrido aquí casi una revolución con el cambio entre los diversos canales, pero creo que sigue siendo un mercado muy activo y muy dinámico. Y para nosotros es uno de los mercados más importantes en Europa.

¿Y Latinoamérica?

También. En su momento empezaremos en Latinoamérica, ahí tenemos un plan de desarrollo y de implementación porque hay características país a país y hay que trabajarlo caso a caso.