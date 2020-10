Alguien ha instalado 'Crysis 3' en una NVIDIA GeForce RTX 3090: funciona y además en resolución 4K

A principios de septiembre NVIDIA presentó su tarjeta gráfica GeForce RTX 3090, una auténtica bestia con 24 GB DDR6X de memoria gráfica. Una GPU que desde luego es increíble para jugar a videojuegos sin problemas de rendimiento gráfico. Pero, ¿y si directamente se instala el videojuego en la GPU? Se supone que no es así como deben funcionar las cosas, pero nunca hay que subestimar el ingenio de una ingeniera de software.

Según ha indicado @Strife212 en Twitter, la locura de ejecutar 'Crysis 3' en una GPU es viable. La idea de los videojuegos y aplicaciones en general es instalarlos en el disco duro o SSD y usar la GPU para mejorar los gráficos. Además de la RAM para los procesos realizados por la CPU del ordenador. Pero no es una regla universal y 24 GB de memoria que trae integrados la NVIDIA GeForce RTX 3090 dan para mucho.

I installed Crysis 3 on my graphics card!



I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it



At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM