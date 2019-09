37 juegos de PC poco conocidos que tienen muy poco que envidiar a los grandes bombazos indie

Se ha vuelto una tarea titánica intentar descubrir videojuegos que no sean lo habitual que puebla la portada de la gran mayoría de medios. No es falta de ganas, ojo, es no disponer de herramientas útiles de cara a seguir la ingente cantidad de juegos que llegan día tras día a las tiendas digitales.

Si no tienes publicidad, tus dos opciones son la suerte o la absoluta indiferencia, razón por la que hay juegos que probablemente triunfen por tener una flor en el culo y otros que resultan ser joyas que brillan con luz propia se pierden en el cajón de los juguetes rotos. Esta es una lista de 37 juegos de PC poco conocidos que pretende hacer justicia con esos últimos.

'60 Parsecs!'

Secuela de otro juego que debería haber ganado mayor atención pero a la que no se le apareció la Virgen. Pese a ello la idea acabó rascando lo suficiente para teletransportar el mismo formato, jugar con los 60 segundos iniciales para conseguir todo lo que necesitas para sobrevivir el día de mañana. A quién salvas, qué recoges y cómo lidias con ello tras el aviso de una explosión en una estación espacial.

'A Legionary’s Life'

Entiendo hasta qué punto juegos como este pueden ser café para los muy cafeteros, pero que nos sirva de ejemplo para todo lo que vendrá a continuación. Hay ideas que pueden ser geniales e historias que resultan alucinantes, pero por suerte o por desgracia acaban escondidas detrás de un aspecto que, al menos de primeras, no entra por los ojos. No juzguéis el libro por la portada, es un RPG con tintes de escoge tu propia aventura absolutamente delicioso.

'Akane'

Difícil entender cómo esta pequeña joya de lo cyberpunk no se ha ganado más atención. Un arcade bastante pintón de los que invitan a ir a por el mayor combo posible mientras te lías a espadazos y tiros con todo lo que se cruza ante ti. Uno de esos vicios fáciles de empezar y muy difíciles de dejar atrás.

'Aviary Attorney'

Reconozco tener cierta devoción por los bichos antropomórficos, imagino que son secuelas derivadas de toda una vida saltando de una serie de dibujos animados a otra, pero es que mirad qué monería. Pájaros abogados a lo 'Ace Attorney' que a base de chistes y personajes de lo más carismáticos consiguen ganarse toda nuestra atención.

'Blazing Beaks'

He aquí uno de los dignos seguidores de esa maravilla que ha sido desde su lanzamiento 'Nuclear Throne'. Un roguelitede pajarracos armados hasta los dientes que tiene, entre otras muchas bondades, lo único necesario para triunfar en ese género: resultar enfermizamente adictivo.

'Claybook'

Un juego sin grandes pretensiones más allá de resultar un pasatiempo entretenido. Sin embargo se gana un hueco en la lista por ser una de esas experiencias similares a los vídeos de pasteles recubiertos de brillo o cualquiera de los otros ejemplos similares que vemos a menudo en redes sociales. Es tremendamente satisfactorio de ver y manipular.

'Combo Postage'

Un juego pequeñito con un precio muy acorde a lo que ofrece pero que, lamentablemente, no ha gozado del tirón que otras experiencias de este estilo acabaron ganándose a pulso en el pasado. Pensad en ideas simples pero efectivas en la línea de 'Super Crate Box' o el estilo de Nitrome y sabréis lo que se os viene encima con esto.

'Dad Quest'

De esos juegos tan absurdos que son capaces de sacarte una sonrisilla con cada nueva locura que aparece en pantalla. Un plataformas 2D de lo más divertido en el que tu avatar utiliza a su hijo como arma y lo va dotando de habilidades. La única pega es que probablemente te engancharás rápido y lo superarás en un suspiro.

'Dark Devotion'

Ahora que se acerca el lanzamiento de 'Blasphemous' y que el juego español está en boca de todos, toca rememorar una pequeña joya de estilo similar. Un juego que te pide lo máximo en habilidad y precisión mientras te va echando a la cara recuerdos de 'Dark Souls', 'Dead Cells' o el género metroidvania.

'Demon’s Tilt'

Resulta que los juegos de pinball no han desaparecido nunca, sólo no les hemos hecho el caso suficiente. Si eres de los que acudías al mítico pinball de Windows cuando no tenías nada más que echarte a la boca, esta es la oportunidad perfecta para que recuperes uno de los géneros injustamente olvidados del mundo del videojuego.

'Do Not Feed the Monkeys'

Desarrollo español que, por suerte, es de los juegos de la lista que más apoyo y reconocimiento han obtenido. Sin embargo 'Do Not Feed the Monkeys' sigue lejos de ser uno de esos pelotazos indies que sin duda merece. Un simulador de voyeur en el que espiar a través de cámaras a una serie de sujetos para indagar (o no) en sus vidas privadas.

'Double Kick Heroes'

Los juegos musicales no desaparecieron del mapa, sólo quedaron en un triste segundo plano que ha relegado a juegos como este a una posición bastante injusta. Original, divertido y una auténtica delicia a nivel visual y sonoro. Además permite crear tus propios niveles para aumentar aún más su rejugabilidad.

'Eliza'

Una de las propuestas más recientes de la lista y que, precisamente por ello, aún tiene hueco para despuntar. Una visual novel en la que la historia lo es todo y te deja con la comidilla de darle vueltas a lo que te acaban de contar después de haber terminado.

'Fantasy Strike'

Algo en común en casi todos los juegos de lucha es que siempre toca acercarse a las mismas franquicias y que su puerta de entrada puede hacérsele muy cuesta arriba a los novatos. Este es el juego que viene a romper con ambas realidades y, con algo de suerte, convertir a principantes en futuros fans del género.

'Far: Lone Sails'

Precio: 14,99 euros Puede que alguien le achaque el pecar de corto o simplón, pero nadie podrá negarle el ser una de esas experiencias relajantes y entretenidas que tanta falta hacen entre juegos de incontables horas. Buena opción si eres fan de los universos absorventes y buscas un juego corto en el que perderte durante unas horas.

'Floor Kids'

Otro juego musical -¿veis como no estaban muertos?- que nos invita a convertirnos en breakdancers haciendo trucos al ritmo de la música. Algo así como si los juegos de Tony Hawk fuesen sobre raperos bailongos en una calle plagada de espectadores echando monedas a un gorro.

'Foundation'

Podría pasarme días enteros delante de casi cualquier city builder. Es un género que me flipa y que, sin embargo, es relativamente difícil que llegue a sorprender porque casi todo está ya inventado. Por suerte aún hay ideas como esta capaces de sorprendernos, un juego de construcción que se olvida de las limitaciones de una cuadrícula para que la creatividad sea también parte de la experiencia.

'Four Last Things'

Una de esas joyitas que siempre intento colar en cualquier recomendación. Una formidable aventura gráfica que nos transportará por los cuadros más famosos del renacimiento mientras nos sorprende con un estilo y humor que inevitablemente sacarán una lagrimilla a los fans de Monty Python.

'Graveyard Keeper'

A estas alturas de la película es probable que muchos de vosotros conozcáis el insaciable éxito de 'Stardew Valley'. Pues bien, aquí estamos ante una idea que le da cierta vuelta de tuerca a la gestión de granjas cambiándonos el trabajo entre lechugas por el de enterrador. Buena historia y jugabilidad exquisita para un título que también sabe destacar en lo visual.

'Headliner: NoviNews'

Gran parte de la gracia de listas como estas es poder acercarse a rarezas de la talla que tenemos ahora mismo delante. Un juego que nos propone ponernos al frente de la edición de un periódico y ver cómo nuestras noticias influyen en el desarrollo de la ciudad. Algo muy en la línea de 'Papers, Please' tanto por lo accesible de sus mecánicas como el componente activista que hay tras ellas.

'Jumpgrid'

Una sobredosis de epilepsia en formato puzle que, al estilo del también adictivo y machacón 'Super Hexagon', nos pone a luchar contra la música y colores estridentes mientras intentamos sobrevivir. Uno de esos endiablados arcades de los que sacan lo peor que tenemos dentro.

'Lethal League Blaze'

Segunda entrega de un juego no especialmente conocido pero con bastante tirón. En esencia un juego de lucha en el que los ataques se hacen jugando a balón prisionero (matar, dodgeball o como lo llamen en tu ciudad). Un irremediable regustillo a juego de Dreamcast que se potencia aún más cuando lo disfrutas con amigos.

'Maelstrom'

Hace un par de años parecía que la moda de los piratas estaba destinada a convertirse en el próximo gran hit, pero lamentablemente para los que nos criamos rebobinando Los Goonies el tema ha pasado a un segundo plano bastante rápido. Esta locura arcade pretende mezclar los combates entre múltiples jugadores a lo Battle Royale con las batallas navales contra monstruos marinos.

'Maximum Action'

No hay mucho FPS en la lista, pero los que hay merecen muchísimo la pena. Este es el primero de ellos, un cóctel que incluye nombres como John Woo, 'Half-Life' y 'Max Payne' para dar forma a un trago de lo más refrescante. Muy recomendable si casas con cualquiera de los tres ingredientes citados.

'Nantucket'

Un interesantísimo juego de estrategia y supervivencia rogue a lo 'Faster Than Light' que cambia las naves espaciales por las marinas para ponernos en la piel de Ismael durante la caza de Moby Dick. La única pega está en la necesidad de tener un buen nivel de inglés para disfrutarlo como se merece.

'Parkasaurus'

Un juego a lo tycoon que nos propone crear un parque de dinosaurios. Que no te eche para atrás el aspecto infantil de 'Parkasaurus' porque está lejos de ser algo así. Lo simple de sus gráficos choca de lleno con el trabajazo que hay detrás a la hora de crear distintos biomas para los dinos o manejar la economía del parque.

'Rainswept'

Otra muy recomendable aventura con una gran carga narrativa y tintes de aventura gráfica con puzles, muy al estilo de lo visto en juegos como los de Telltale o el siempre recomendable 'Firewatch'. Como este último, el trasfondo del protagonista es gran parte de la gracia.

'Renowned Explorers'

Otra de esas pequeñas joyitas que pese a tener ya un buen puñado de años siempre intento recomendar. Una suerte de juego de mesa con exploradores como protagonistas que, a base de expansiones, múltiples caminos y aleatoriedad, puede tenerte enganchado durante semanas.

'Reventure'

Entramos en terreno escabroso porque el tirón de este juego no ha sido precisamente pequeño, pero pese a ello sigue estando muy por detrás de otros indies y, qué demonios, esta es una ocasión tan buena como cualquier otra para recomendarlo. Que no te eche para atrás su aspecto gráfico, es una auténtica gozada y uno de los indies más recomendables de este año.

'Rico'

Vamos con otro festival de tiros, esta vez con cierto aroma a shooter táctico en plan equipo de asalto. Niveles generados aleatoriamente, patadas a puertas y la siempre recomendable opción de pasear por él en coopeartivo mientras vas pegando tiros a la cabeza.

'Stephen’s Sausage Roll'

La cosa va de poner salchichas en una barbacoa y dorarlas por todos lados para completar cada nivel. Lo que se plantea como una idea tan simplona como su aspecto no tarda en desvelarse como uno de los mejores juegos de puzles de nuestra época. Una genialidad que goza de uno de los diseños más aplaudibles que se recuerdan.

'Super Pixel Racers'

No le hemos hecho demasiado caso al género de la conducción, así que toca arreglar ese problema. Uno de esos juegos que nos transportan hasta nuestra infancia que, además de jugar la baza del factor nostálgico, también saben destacar en diversión.

'Supraball'

A la gente de Supra Games se le ocurrió que podían inetntar converirse en el nuevo 'Rocket League' cambiando los coches por disparos en primera persona. La idea les ha funcionado regular hasta el momento, lo que provoca que encontrar partidas sea complicado, pero si tienes un puñado de amigos con los que jugar, dale una oportunidad.

'The Colonists'

Algo así como un sucesor de 'The Settlers' protagonizado por robots. Un entretenido y carismático juego de gestión que, para alegría de sus usuarios, sigue creciendo poco a poco pese haberse lanzado hace ya unos cuantos meses. Una de esas propuestas relajantes frente a las que facilmente pueden volarte las horas.

'The Stillness of the Wind'

Preciosa propuesta en la que encarnamos a una anciana que ha visto como todo lo que había a su alrededor a echado a volar. Se trata de la formalización de un proyecto que ya contaba con cara y ojos llamado 'Where the Goats Are' que aquí se amplía y mejora. Uno de esos juegos que te dejan con el cuerpo hecho caldo por lo que acabas de vivir.

'Tiny Metal'

'Tiny Metal' es un más que digno heredero de la experiencia 'Advance Wars' que Nintendo ha dejado inexplicablemente atrás. Un juego de estrategia muy recomendable si sigues con ganas de exprimir ese tipo de género, con buena campaña y buenas ideas para intentar evitar ser una copia 1/1 del clásico de guerra.

'Unruly Heroes'

Cerramos la lista de la mejor forma posible, de la mano de un juego tan divertido como bonito que mezcla plataformas con combates. Todo con un envoltorio que parece sacado de una película de animación y con la posibilidad de disfrutarlo a cuatro bandas con su modo cooperativo. Otra de esas joyas recientes que merece mucho más ruido.