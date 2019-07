Los 17 videojuegos que el equipo de Xataka recomienda para retomar y descubrir este verano

Los equipos de Xataka y VidaExtra se reunen una vez más al calor del verano para recomendaros 17 videojuegos perfectos para el verano. Una selección en la que novedades se entrelazan con rarezas y la nostalgia se suma al deseo de ver hacia dónde se encamina la industria de los jueguicos.

Si tu verano tiene más de ventilador y aire acondicionado que de viajes y chapuzones, seguro que a continuación encuentras algo que te llame la atención para combatir con risas, grandes historias e infinita diversión el calor de esta época. Y si no es el caso, te invitamos a sumar tus propias recomendaciones para que entre todos pasemos un verano de vicio.

Cadence of Hyrule

Recomendado por Adriana Izquierdo

A pesar de haber pasado unos cuantos meses enganchada disfrutando con el ‘Horizon Zero Dawn’ y con la exploración de los diferentes caminos de ‘Detroit Become Human’, mi reciente obsesión con ‘Cadence of Hyrule’ lo ha convertido en mi recomendación número uno para el verano.

Esta aventura derivada del ‘Crypt of the Necrodancer’ toma los mejores elementos y mecánicas de aquel juego y se los inyecta, y de forma muy accesible, al universo de 'The Legend of Zelda'. Enemigos, objetos, personajes, lugares, entornos y, por supuesto, músicas de la saga de Link se mezclan con el rítmico mecanismo principal del juego original para darnos una aventura de esencia completamente zeldera pero con un plus de novedad.

Es particularmente buena para el veranito por la portabilidad de la Nintendo Switch y porque el sistema de exploración y guardado del ‘Cadence of Hyrule’ permite la versatilidad de jugar horas pero también ir avanzando a ratitos. Encender y jugar. Link, Zelda y musicote. Qué más se puede pedir.

En Nintendo eShop por 24,99 euros para Switch.

Rock Band

Recomendado por Álex Cánovas

Creo que el verano es el mejor momento para sacar los instrumentos de plástico y pasar un buen rato, a poder ser en compañía, destrozando esos temas que te acompañaron durante tu adolescencia. Si pillas la guitarra y tienes al menos a alguien que te pueda acompañar con la batería, esos temazos de Foo Fighters a todo volumen van a sonar a gloria.

Vale, quizás 'Rock Band' es un tipo de juego algo más sudoroso que otros, sobre todo para quien se encargue de las baquetas, pero sigue siendo tan divertido como siempre. Móntate tu propia setlist, ábrete unos refrescos y da el conciertazo de tu vida desde casa. Tus vecinos te lo agradecerán.

En Amazon por 19,90 euros para PS3.

Return of the Obra Dinn

Recomendado por Antonio Ortiz

Siempre me interesa lo que plantea Lucas Pope y lo empecé, pero por falta de tiempo (creo que es un juego del que no puedes desconectar si quieres permanecer dentro de la trama detectivesca) he reservado 'Return of the Obra Dinn' para jugar este verano.

En Steam por 15,11 euros para PC.

Magic The Gathering Arena

Recomendado por César Muela

'Magic The Gathering Arena' (MTG Arena). Decidí dar el salto de 'Hearthstone' a 'Magic' en cuanto salió la beta para PC y no me arrepiento. En primer lugar porque empecé a jugar a Magic (las cartas físicas) cuando no era ni adolescente y es un universo que me atrae mucho más que el de Blizzard (incluyendo los diseños de las cartas, que me siguen fascinando). En segundo lugar, porque Magic es un juego muchísimo más completo donde prima la estrategia y saber jugar tus cartas. De 'Hearthstone' me cansó lo que le pasa a muchos juegos: una vez que el meta está establecido, juegas contra tres o cuatro tipos de mazos y te acabas aburriendo. Eso en Magic sucede, es decir, hay mazos más populares que otros, pero como es un juego más complejo siempre hay opciones de ganar aunque te toque contra un 'counter', y la variedad de mazos y combinaciones me parece mucho más rica.

Gratis para PC.

Civilization VI

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Pocas cosas hay que me gusten más en la vida que conquistar el mundo. Representas a una civilización y tienes que luchar por la supremacía mundial con tus mejores armas: la investigación y la ciencia, la diplomacia o la guerra... mi favorito. Cada nueva entrega ha ido ganando en efectos, gráficos y estrategias, si bien la esencia es la misma. 'Civilization' es la solución a un montón de horas libres por delante.

En Amazon por 44,94 euros para PC y Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Recomendado por Frankie MB

Nunca es tarde para embarcarse en la última gran obra maestra de Nintendo. O redescubrirla a través de sus dos expansiones, sobre todo de cara a su recién anunciada secuela. Motivos hay de sobra a la Jor de exprimir al máximo uno de los mejores y más exquisitos mundos abiertos jamás creados.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' mantiene y reinventa todos los elementos de la icónica saga que conocimos en NES y reinterpreta con acierto aquello que nos encandiló en los sistemas posteriores: aventuras, desafíos y detalles suficientes como para sumergirnos y perdernos durante estos meses, con la garantía de que este sueño que podremos disfrutar allá donde vayamos en Switch será más un romance de verano, lo tendremos siempre presente como uno de nuestras experiencias inolvidables.

En Amazon por 54,90 euros para Switch.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Recomendado por Gabriela González

Si te gustan los RTS y los mundos postapocalípticos, este jueguito que no hizo ni la mitad del ruido que se merecía, es una verdadera genialidad. Es como una combinación entre 'XCOM' y 'Wasteland 2', con aires de 'Fallout'. Los diferentes personajes que te acompañan en 'Mutant Year Zero: Road to Eden' están bastante bien desarrollados, son carismáticos y vas a querer evitar que se mueran a toda costa.

La historia es interesante sin que te aburran con demasido de lo mismo a lo que suelen tenernos acostumbrados estos universos, o sea, empiezas como un cerdo y un pato gigantes tratando de sobrevivir en tierra de nadie. Los combates son fenomenales y sumamente exigentes, tienes que pensar siempre la mejor estrategia pero sin que deje de ser ultra divertido y satisfactorio cuando logras ganar uno. Y el componente de sigilo y poder atacar siempre por sorpresa le añaden un extra que lo hace engancharte aún más.

Lo mejor, está gratis con Xbox Game Pass hasta en PC. Pero lo puedes jugar en cualquier plataforma y acaba de llegar a Switch.

En Amazon desde 34,90 euros para PS4, Xbox One y Switch.

Anno 1800

Recomendado por Israel Fernández

Una cosa prohibitiva y con ese mismo ingrediente vicioso de un ‘AoE II’ o un ‘Civilization’ en horas bajas. Ya tendremos que hacer malabares con las horas libres durante el resto del año. El ruido blanco del AC, el siseo eléctrico y las horas muertas construyendo ciudades. Para qué más.

El argumentario es simple: 'Anno 1800' es un juego muy bien diseñado, que va escalando su profundidad e inyectándonos ideas sin agobiar, que posee una banda sonora deliciosa y una capacidad muy noble de divertir más allá de entretener. Estrategia ambiciosa con cierto apetito por narrar el nacimiento del capitalismo y accesible guste o no el 4K.

En Amazon por 59,99 euros para PC.

Subnautica

Recomendado por Javier Jiménez

En torno a 1840 un grupo de fieles se reunía todas las madrugadas en el Convento de San Jacinto de Triana para rezar el rosario antes de que amaneciera. Un planazo, vamos. Lamentablemente no todos en la zona eran tan… cómo decirlo, piadosos y, a menudo, se cruzaban con camorristas, borrachos y gentes de mal vivir. Al final, la cosa terminó mal. Muy mal. Malísimamente mal.De ahí viene, de hecho, aquello de “acabar como el rosario de la Aurora”.

Expresión que me resulta fascinante y que fue la que me animó a jugar a ‘Subnautica’ (porque así, ‘Aurora’, es como se llama la nave donde iba nuestro protagonista).Sí, mi criterio a la hora de escoger juegos es así de tonto, sí. Pero qué juego, familia, qué juegazo.’Subnautica’ parece otro survival más, pero una vez que te engancha no te suelta. Bucear por las aguas de del planeta 4546B se convierte en una experiencia pausada, adictiva y sorprendente. Una maravilla que te va a hacer consumir horas como si no hubiera un mañana.

En Amazon por 34,90 euros para PS4 y XBox One, y en Steam por 14,69 euros para PC.

Golden Sun

Recomendado por Javier Lacort

Uno de esos videojuegos que marcan. 'Golden Sun' fue uno de los primeros videojuegos que explotaron todas las posibilidades de la Game Boy Advance. Esto supuso una historia densa y profunda como seguramente no habíamos podido ver hasta la fecha en una portátil de Nintendo, pero también unos gráficos simplemente perfectos para aquella consola y un título así, y una banda sonora absolutamente memorable.

El resultado es un RPG con una experiencia completamente inmersiva. Decenas de horas de juego, misterios que resolver, combates, un alto componente alquímico, y una preciosa historia que sacude nuestros sentimientos. Perfecto para desempolvar nuestra GBA si no lo jugamos en su momento, o para resucitarlo en formatos de juego más actuales en los que pueda ejecutarse esta pequeña obra de arte.

En Nintendo eShop por 6,99 euros para Wii U y 3DS.

Ninja Gaiden Black

Recomendado por Javier Pastor

Me temo que juego poco, no por falta de ganas sino por falta de tiempo, pero el primer videojuego que recomendaría para pasar buenos ratos es uno que tiene casi 15 años. Se trata de 'Ninja Gaiden Black' (Tecmo, 2005), una especie de versión extendida de 'Ninja Gaiden'.

El juego se lanzó en la Xbox original, pero que eso no os engañe: los gráficos podrían pasar en muchos momentos por los de un título actual. Lo importante va más allá, porque se trata de un juego entretenido a más no poder y que además tiene la dosis de dificultad justa para "picarse" sin fin. Se puede encontrar disponible en la tienda de la Xbox One, y resulta sorprendente que este juego siga dando tantas alegrías (al menos, a mí) tantos años después.

En Microsoft Store por 9,99 euros para Xbox One.

The Battle of Polytopia

Recomendado por Miguel López

'The Battle for Polytopia' es uno de esos juegos que parece hecho para el verano. Compatible con móviles y tabletas iOS/Android, la mejor forma de definirlo es “un Civilization simplificado”. Las partidas son casuales, raramente llegan a durar 45 minutos y si tienes una tableta es perfecto para echarte una conquista tumbado en el sofá.Como suele pasar con juegos de este tipo, The Battle for Polytopia se aprende fácil pero es muy difícil de dominar como experto.

Puedes jugar gratuitamente con tres tribus a elegir, pero recomiendo encarecidamente comprar tribus de pago para así poder tener grandes tableros de juego con hasta nueve rivales. Si mezclas esto con las tribus “fantásticas” que tienen dragones y señores del hielo, tienes vicio para todo el verano y más allá.

Gratis en iTunes y Google Play.

Wargroove

Recomendado por Óscar Bouzo

En verano, por lo general, con tanto calor no apetece jugar mucho rato. Pero si lo hacemos con una consola portátil, la cosa cambia ya que nos podemos ir a un sitio más fresquito sin depender del ventilador o el aire acondicionado. Por eso 'Wargroove', una de las primeras joyitas que nos ha dejado el inicio de 2019, me parece una de las opciones más recomendables al renovar a la perfección la fórmula de los 'Advance Wars' de Nintendo. ¿Y lo mejor? Que aparte de su editor de niveles (incluso creando nuestra propia historia), tiene juego cruzado entre PC, Nintendo Switch y Xbox One. Tremendo.

En Steam por 11,38 euros por PC, en Microsoft Store por 13,59 euros para Xbox One y en Nintendo eShop por 16,99 euros para Switch.

Jarlac

Recomendado por Pedro Aznar

El verano es una época para disfrutar y para descubrir: para conseguir ambas cosas os propongo alejarnos de los juegos y sistemas convencionales con juegos como Jarlac, de RetroBytes Productions. 'Jarlac' es una colorista aventura en 2D con toque ochentero pero con técnica de 2019, un juegazo con movimientos y adicción a raudales que podréis disfrutar en vuestros… Amstrad CPC. Sí, el ordenador de los 80.

Y sí, se siguen haciendo títulos con un nivel increíble como este hoy en día. Podéis descargarlo gratuitamente desde la web de los autores y usarlo con un emulador (como el asombroso RetroVirtualMachine). ¡O también comprarlo en cassette (como hice yo) para disfrutar la experiencia retro completa!

Gratis aquí para emulador.

Baba is You

Recomendado por Rubén Márquez

Me sabe un poco mal devolveros a vuestra infancia con un cuadernillo Santillana, pero os aseguro que merece la pena. 'Baba is You' os va a servir tanto para desoxidar el inglés como para exprimir el cerebro con una selección de puzles que, muy probablemente, es lo mejor que se ha hecho a nivel de diseño de videojuegos en años.

Una pequeña joya ineludible que nos pone como reto jugar con el significado de nombres, verbos y adjetivos para conseguir algo tan simple como llegar del punto A al B. Sin duda uno de esos títulos para empezar en vacaciones e ir completando poco a poco a diario con la calma que la época y el juego merecen.

En Steam por 8,74 euros para PC y en Nintendo eShop por 12,49 euros para Switch.

X-COM 2

Recomendado por Samuel Fernández

Habían pasado tantos años desde que jugué al último 'X-COM' en PC que ni tan siquiera recordaba la franquicia, pero los juegos mensuales de PlayStation Plus tuvieron a bien ponerme delante el 'X-COM 2' y tuve más remedio que hacerme con él y descargarlo. Y aún así, tardé un par de meses en meterle mano. Pero cuando lo hice… mamma mía.

Fue un enganche en cuestión de segundos. No ya por su historia, que entusiasma a poco que te guste la ciencia ficción y las aventuras, sino por el sistema juego. Combates por turnos con todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer en cada momento. Si moverte, si atacar, si ponerte en posición defensiva. Todo ello invadiendo zonas controladas por los alienígenas, defendiendo las propias o con misiones de extracción de personajes importantes para la trama.

A todo esto se le suma que tenemos una base que reconstruir, y que eso se hace a base de información que recopilamos y que podemos canjear por personal o equipamiento, y que disponemos de una serie de soldados que entrenar y que ir ascendiendo. Y la personalización es posiblemente lo mejor que tiene. Aquí, uno que es fan de DC y que se montó el Escuadrón Suicida completo, y por otro lado a Los Vengadores. Y es que puedes hacer prácticamente de todo.

Una maravilla de juego que tiende a pasar desapercibido pero que te enamora una vez lo tocas. Y qué decir de la banda sonora, que es otra pasada. Con decir que la pista que suena durante la selección del equipo para las misiones la tengo metida en mi lista de bandas sonoras de Spotify. En serio, dadle una oportunidad, es glorioso. Y está tirado de precio.

En Amazon por 14,93 euros para PC, PS4 y Xbox One.

Sky

Recomendado por Santi Araújo ‘Journey’ es uno de mis juegos favoritos, y todavía recuerdo cuánto me fascinó la primera vez que lo acabé en la PS3. Este año, sus creadores regresan con ‘Sky: Children of the Light’, un juego que llega primero a iOS.Pienso jugarlo en mi iPad, disfrutando de sus estética, su banda sonora y sumergiéndome una vez más en un juego que parece “pequeño” pero que tiene toda la pinta de dejar un gran poso.

Gratis en iTunes.

Baldur's Gate II

Recomendado por Yúbal Fernández

De 'Neverwinter Nights' a 'Dragon Age', en los últimos años han sido muchos los títulos que han tratado de ser sucesores de la saga 'Baldur's Gate' como referente de los RPG, pero para mi que ninguno lo ha llegado a conseguir del todo.

Por eso, ahora que ha sido anunciada la inesperada tercera parte, es una ocasión perfecta para volver a los dos anteriores. Y entre ellos, al que más cariño le tengo desde la primera vez que lo jugué es al segundo, por lo que no puedo dejar de recomendarlo en todo momento.

En Steam por 3,99 euros para PC.

