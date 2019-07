Los 11 juegos que más han vendido en la historia de PS4

Ayer hacíamos un recorrido por los 11 juegos más vendidos en la historia de Xbox One y ahora es el turno de la consola de Sony. Al igual que la consola de Microsoft, la PlayStation 4 apareció en el mercado en noviembre de 2013, y desde un inicio se supo colocar en el gusto de los consumidores, sobre todo el Japón, donde la Xbox One nunca terminó de despegar.

Si nos basamos en las ventas de consolas, la PlayStation 4 ha sido la líder indiscutible al superar la barrera de las 98 millones de unidades, mientras que la Xbox One se mantiene por encima de las 43 millones de unidades desde su lanzamiento. Por tal razón, veremos como los títulos de PS4 tienen más copias vendidas si los comparamos con la consola de Microsoft.

Así que veamos cuáles han sido los 11 juegos más vendidos en la historia de PS4, de acuerdo a los datos de VGChartz, que es el único sitio que concentra ventas globales tanto en físico como en digital. De igual forma, aquí encontraremos sorpresas como el dominio de franquicias como 'FIFA' y el tremendo caso de 'Call of Duty', que es un éxito rotundo tanto en Xbox One como en PS4.

'FIFA 16'

Es curioso el caso de 'FIFA', ya que mientras en la Xbox One pasa casi completamente desapercibido, en PS4 es un fenómeno que vende millones. En el caso de 'FIFA 16', ha vendido hasta el momento 8,22 millones de copias sólo para la consola de Sony. Entre sus novedades, 'FIFA 16' es conocido por haber dado salto e incorporar por primera vez el fútbol femenil.

'Fallout 4'

Uno de los mejores juegos de mundo abierto es lo que nos entregó Bethesda en 2015 con 'Fallout 4', una autentica joya que nos ofrecía un amplio abanico de posibilidades. 'Fallout 4' ha vendido 8,48 millones de copias para PS4.

'Call of Duty: Infinite Warfare'

Tiroteos frenéticos, un multijugador con opciones suficientes para alargar su vida útil y uno de los mejores modos zombis que se recuerdan. Así fue 'Call of Duty: Infinite Warfare', la entrega de Activision que llegó en 2016 para volarnos la cabeza, lo que provocó que a día de hoy haya vendido 8,48 millones de copias para la consola de Sony.

'Marvel’s Spider-Man'

Aparece el primer exclusivo de PS4 en la lista de los más vendidos. Y sí, es el mejor juego de Spider-Man que se ha hecho en la historia, punto. Lo anterior se debe a sus magníficas gráficas, su sistema de combate y combos, así como su historia y desarrollo que está muy bien logrado. Es de los pocos juegos que con sólo un año de vida ha conseguido colarse entre los más vendido de PS4 gracias a sus 8,76 millones de copias.

'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón'

'Uncharted' ya era una saga importantísima, pero cuando llegó a PS4 mejoró y superó todo lo que habíamos visto. Nadie daba crédito de lo que acababan de vivir tras terminar el juego, y es que la diversión estaba garantizada. Naughty Dog entró con fuerza en PS4 con 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón', por lo que a día de hoy sigue siendo considerado una de las joyas imprescindibles para la consola de Sony y sus 10,33 millones de copias vendidas no mienten.

'FIFA 17'

Otro año, otro 'FIFA' y a seguir vendiendo como churros. 'FIFA 17' ha vendido 10,94 millones de copias sólo para PS4, una locura para el que en su momento fue considerado "el mejor FIFA" debido a sus cambios gráficos y técnicos, mejoras en la jugabilidad, nuevas exclusivas como la Liga Española, renovadas propuestas de juego y un soundtrack destacable.

'FIFA 18'

Llegó 'FIFA 18' y las ventas seguían ahí. EA logró lo que parecía imposible, mejorar lo visto en 'FIFA 17', y es que más que una actualización, 'FIFA 18' se volvió una mejora palpable con detalles que hacían que la experiencia fuera sobresaliente. Además, las novedades en los modos de juego se volvieron parte importante para añadir valor agregado al juego. Por estas razones, 'FIFA 18' ha vendido 11,80 millones de copias para PS4.

'Call of Duty: WWII'

Ese fenómeno llamado 'Call of Duty' sigue adelante con paso firme. 'Call of Duty: WWII' ha vendido en PS4 nada más y nada menos que 13,40 millones de copias, y eso a pesar de las críticas de lanzamiento respecto a los fallos técnicos. Eso sí, esta entrega puede presumir de tener uno de los mejores multijugadores, una campaña de lujo y opciones para no abandonarlo durante meses.

'Red Dead Redemption 2'

La más reciente joya de Rockstar también fue un éxito en PS4, donde ha vendido 13,94 millones de copias. Y es que lo que tenemos aquí es un ejemplo de cómo hacer juegos que se disfruten tanto a nivel técnico, jugabilidad y visual, una verdadera gozada con el sello de calidad de Rockstar Games.

'Call of Duty: Black Ops III'

Y este es un ejemplo de cómo a veces las críticas no afectan las ventas de juego. 'Call of Duty: Black Ops III' ha vendido 15,09 millones de copias para PS4 desde su lanzamiento en 2015, colocándose como el mejor 'COD' de acuerdo a los fans, ya que este éxito se replicó en Xbox One, donde también tiene el segundo puesto como el videojuego más vendido de la consola.

'Grand Theft Auto V'

Y llegamos al fenómeno de los última década, 'GTA V' es una bomba que explotó en la cara de Rockstar y salpicó a todos por sorpresa, un juego que debido a sus actualizaciones sigue en la lista de los más jugado en todo el mundo. Por esta razón, desde su lanzamiento en 2014, para PS4 ha vendido la impresionante cantidad de 19,39 millones de copias, poniéndolo a la cabeza de todo y superando por mucho al resto de la competencia.

