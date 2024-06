FromSoftware ha vuelto a hacerlo: el DLC de Elden Ring está a la altura del juego principal, pero con un mapa algo más reducido

Ya han llegado las primeras impresiones acerca del esperado DLC de 'Elden Ring', 'Shadow of Erdtree', que podremos disfrutar a partir del próximo 21 de junio. Parte de la prensa ha podido catar tres horas de juego, adentrándose en la Tierra Sombría, un lugar que repudia el Árbol Áureo y que está relacionado con la primera venida de la diosa Márika. El título arranca, como 'Elden Ring', con una perspectiva completa del terreno de juego, a modo de mapa. Y ahí empiezan las sorpresas.

La oscuridad del panorama ante nosotros es abrumadora, pues ya no tenemos la mezcla de zonas de luz esperanzadora y amenazas en la sombra de 'Elden Ring', sino pura oscuridad y decadencia: tumbas, ruinas y un árbol quemado. Y los enemigos están a la altura ya que (todos nuevos en lo que esta demo ha mostrado) parecen más peligrosos y agresivos que nunca: enormes pájaros de gran agresividad, hogueras humanas gigantescas, monstruos insectoides e innumerables guerreros, caballeros y soldados con armaduras a las que parece imposible hacer mella.

Entre las novedades que promete FromSoftware para este juego están más de diez jefes, una considerable cantidad de jefes secundarios y alrededor de cien nuevas armas, algunas de ellas en categorías completamente nuevas, como Artes Marciales. Eso sí, hay que haber cumplido un par de misiones obligatorias en el juego principal: derrotar a Radahn y a Mohg. Encontramos también ciertas diferencias en términos de inventario y de los objetos que mejoran el daño y la protección de nuestro SinLuz, como corroboran desde VidaExtra en un artículo de primeras impresiones.

Un 'Elden Ring' mejorado

Muchos de estos afortunados jugadores en primicia al DLC, como nuestros compañeros de 3DJuegos han hablado de una mayor claridad en la conexión de mazmorras grandes y en la facilidad para llegar a los desafíos principales, sin necesidad de deambular durante horas. El mapa está diseñado también para dirigir la atención del jugador hacia las zonas importantes, un aspecto del juego principal que fue criticado en su día. O como dicen en GamesRadar, "es 'Elden Ring' hecho de nuevo".

De momento, es imposible saber cuánto dura este DLC, pero esto es lo que comentan en la citada previa de GamesRadar: "Es manifiestamente más grande que los DLC de 'Dark Souls 3' y 'Bloodborne'. A todos los efectos, es como si fuera un juego pequeño y nuevo de FromSoftware. 'Shadow of the Erdtree' será inevitablemente mucho más corto que 'Elden Ring', seguro, pero posiblemente también más dulce", haciendo referencia a las mejoras en mecánicas, exploración y la gran cantidad de nuevas armas y enemigos que From Software pone a nuestra disposición.

Pero la sensación de estar ante un 'Elden Ring' hecho y derecho la corrobora Hidetaka Miyazaki, presidente de FromSoftware, en una entrevista con PC Gamer: "Al principio había muchas posibilidades, pero una de las cosas que se determinó muy pronto fue el tamaño. Queríamos esa sensación de escala para este mapa, porque queríamos una experiencia para el jugador que fuera igual a la del juego base. Queríamos que volvieran a experimentar esa sensación de descubrimiento, de asombro y de exploración. Necesitábamos un mapa que lo mantuviera y reforzara".

Cabecera | Bandai Namco

