Volkswagen inicia las pruebas de sus vehículos autónomos de nivel 4 en Europa con una versión eléctrica del mítico microbus

Durante la época hippie, el microbus de Volkswagen fue todo un icono. Hace unos meses el fabricante alemán mostró una versión eléctrica y ahora han anunciado que este verano iniciarán las pruebas de sus coches autónomos de nivel 4, con el objetivo de ofrecer para 2025 el primer servicio de viajes compartidos autónomos en Europa.

Tras múltiples retrasos, Volkswagen inicia este verano en Alemania las pruebas que supondrán la base de su servicio de coches autónomos. Para ello, el fabricante alemán se ha aliado con Argo AI, compañía financiada también por Ford, con quien compartirán los avances en este tipo de vehículos.

Volkswagen se asocia con Argo AI y Ford para iniciar su servicio de coches autónomos

Las pruebas suponen el inicio del desarrollo del servicio de coches autónomos en Europa. Un tipo de pruebas donde Waymo (Google) es la compañía referencia desde hace unos años. A través de la alianza con Argo AI, Volkswagen quiere empezar a recortar distancias.

El ID Buzz no estará a la venta hasta 2023, pero es el elegido para llevar a cabo estos tests. El icónico microbus se utilizará en unas instalaciones cercanas al aeropuerto de Múnich, en un centro de pruebas parecido al que Argo tiene en Pittsburgh. Por el momento no se ha especificado que el vehículo recorra las carreteras públicas alemanas, aunque no se descarta que haga viajes puntuales.

Los planes de Volkswagen pasan por lanzar el servicio de coche compartido autónomo en Hamburgo, en 2025 y bajo la marca MOIA. Un desembarco progresivo que acabará llegando a más ciudades si las pruebas salen bien.

El objetivo inicial era tener estos vehículos autónomos de nivel 4 para 2022, pero tanto la pandemia como posiblemente las dificultades técnicas de los coches autónomos han llevado a retrasar el calendario.

Argo AI ha recibido una inversión de 2.600 millones de dólares por parte de Volkswagen y de otros 1.000 millones de dólares por parte de Ford. Una potente inversión para intentar convertir en realidad el desembarco de los coches autónomos.

En Xataka | Año y medio después del primer atropello por un coche autónomo: menos grandilocuencia, más investigación y nuevas preguntas