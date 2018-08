Virgin Hyperloop One tendrá un centro de desarrollo en España: los componentes se crearán en Málaga e irán al resto de Europa

Varias son las ciudades en el mundo que están firmando para ser futuras ubicaciones de Hyperloop, mientras esta tecnología se intenta forjar como medio de transporte del futuro. Ahora es Málaga (España) la que se suma al proyecto, pero no como una estación más de la red, sino como centro de desarrollo.

Se trata de un acuerdo que ha firmado el Ministerio de Fomento a través de Adif con la empresa Virgin, tras la propuesta de dicho ministerio hace unos meses. Una de las que apuesta por este medio y que lograba batir récord de velocidad el pasado mes de diciembre con su Virgin Hyperloop One, que se ha mostrado interesada en que la ciudad española albergue uno de los centros de desarrollo.

Gestando futuros Hyperloop en Andalucía

Del acuerdo en cuestión se hacen eco en El Economista, donde explican que se ha firmado un protocolo para que se establezca el centro de desarrollo del Virgin Hyperloop One en lo que es ahora el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Málaga. El objetivo es que en él se fabriquen los prototipos comerciales del Hyperloop de Virgin, además de que se impulsen en el país europeo las infraestructuras necesarias para este medio de transporte.

El centro servirá para "desarrollar, probar y validar en España los componentes de este sistema", según explica Adif en el comunicado, de modo que posteriormente éste se exportará al resto de Europa. Un recinto que actualmente no se usa y que tiene 19.000 metros cuadrados de superficie, ubicado concretamente en Bobadilla (Málaga).

Según se indica en el acuerdo el proyecto "permitirá generar 250 puestos d trabajos directos y cientos de empleados indirectos". Tendrá un coste de 500 millones de dólares incluyendo los equipos de Virgin Hyperloop One, las plataformas de prueba y las zonas de fabricación, optando a contar con 126 millones de euros de ayudas públicas.

Ha sido Richard Brandson, fundador de Hyperloop One, quien ha firmado el acuerdo con Adif, como también fue el que ha apostado por una empresa de transportes basada en el Hyperloop en Emiratos Árabes. Su objetivo es tener tres Hyperloop activos en 2021, así que si cuentan con este centro de desarrollo para lograrlo tampoco deberían tardar mucho en habilitarlo.

Por el momento lo que parece es que, al menos en cuanto a producción, España figurará en el mapa de este proyecto por parte de Virgin Hyperloop One. No se ha concretado nada sobre la posibilidad de que también sea una de las paradas pensando en una red europea, aunque sí que figuraba en los planes que Hyperloop One publicaba el año pasado.

En Xataka | Hyperloop: el concepto, la evolución y las dudas que aún rodean al futurista transporte de Elon Musk