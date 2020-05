La tragedia de la aviación comercial, con 17.000 aviones aparcados, convierte el aeropuerto de Teruel en un singular oasis aéreo

Dos de cada tres aviones que hasta hace poco surcaban los cielos ya no lo hacen. La flota global en activo se ha visto reducida a mínimos históricos, y de los aproximadamente 24.000 aviones comerciales que se estima que existen, 17.000 están ahora mismo aparcados.

La cifra no parece tan alta si tenemos en cuenta que el coronavirus ha provocado el cierre de fronteras y la prohibición de la mayor parte de vuelos de pasajeros. La situación es preocupante para las aerolíneas, a las que tener inactivos esos aviones no les resulta fácil y tampoco nada barato: no se puede dejar un avión aparcado sin más. Afortunadamente, Teruel existe.

Lo explicaba Craig Barton, responsable de operaciones técnicas en American Airlines: lleva dos meses tratando de encontrarles sitio a sus aviones, alguno de los cuales, como el Boeing 777-300, tienen una longitud de 74 metros y una envergadura de 60. Cuesta aparcar uno: imaginad aparcar "unos cientos de aviones", destacaba. Esta aerolínea tiene 950.

La Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos informaba hace unos días de que el número de vuelos comerciales que operan en Estados Unidos ha descendido un 71% respecto al mismo periodo del año pasado, con muchos de ellos inactivos en tierra.

Según la consultora Cirium ese número, como indicábamos, es de 17.000 aviones, un 64% del total. La cifra total estimada por ella u otras firmas del sector ronda los 24.000 aviones

El problema al que se enfrentan todas esas aerolíneas es el de tener sus aviones aparcados durante largos periodos de tiempo. No solo está la cuestión del espacio que ocupan estos aviones: también su mantenimiento.

