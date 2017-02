Tesla está probando la tracción total y una batería de 70kWh en el Model 3: su producción empezaría el 20 de febrero

Al Model 3 lo conocemos por fuera, y algo por dentro, pero su secreto mejor guardado son las configuraciones posibles, que seguro que mandarán el precio a cifras muy altas si queremos tener todo lo posible a bordo. Ayer supimos que la batería con 100kWh era demasiado para su tamaño, así que ya podemos descartar esa opción.

Todos los medios especializados andan especulando sobre la batería base que va a tener este Model 3, para conseguir esos 346 kilómetros prometidos en autonomía. Lo lógico es pensar que se moverá en torno a los 55kWh, y teniendo en cuenta la tecnología de baterías y gestión que gasta Tesla, posiblemente sea hasta una capacidad menor.

Lo que os traemos hoy es información de una mula del esperado coche. ¿Qué es una mula? Pues un vehículo de prueba, sin terminar, en el que se introducen cosas que van a estar en el coche final. Si le hacemos caso a Electrek, lo que se avecina tiene muy buena pinta: Model 3 con doble motor y batería de 70kWh.

Aquí tenéis una "mula" del Model 3 que no esconde su diseño final, en él se están probando cosas que pueden aparecer o no en el coche final, pero lo que se rumorea suena bastante bien

¿Doble motor eléctrico en un Model 3? Hay prototipos que están jugando con esta posibilidad

Suena muy bien eso de un “Model 3 70D”. Para el que no esté familiarizado con denominaciones Tesla, el primer número nos indica la capacidad de batería, mientras que el segundo es el que nos dice si el coche lleva un motor eléctrico en cada eje.

Se daba por hecho que para el pequeñín de la casa no habría este tipo de configuración, y la cosa quedaría en un motor en el eje trasero, así que solo pensar en la posibilidad ya es una bienvenida sorpresa.

Pero no lancemos campanas al vuelo, lo que nos cuentan es que están probando esas cosas en prototipos, así que no garantiza que lo vayamos a poder configurar así. Con respecto a la batería, nos enseña que hay espacio para unidad bastante considerable como son 70kWh (os recordamos que la de 100kWh, no cabe).

¿Mejoraría eso mucho la autonomía? Pues estamos seguros que con 70kWh se pueden hacer bastantes más kilómetros que los básicos asegurados por Tesla, se podría llegar a cifras cercanas a 500 kilómetros en las mejores condiciones. Model 3 es además un coche más ligero, pequeño y aerodinámico que sus hermanos mayores, esto nos invita a pensar en muy buenas prestaciones.

Lo que no cabe duda es que, al margen de estas informaciones, un Model 3 “tope de gama” puede ser un coche impresionante, y también tendrá un precio acorde, bastante alejado de esos 35.000 dólares que han puesto como base.

¿Empezando a producirlo el 20 de febrero?

Pues ahí apuntan todos los rumores, que seguro que animarán a aquellos que han reservado el Model 3, que son más de 400.000 personas. Se cuenta que el cochecito en su versión más básica empezaría a ser producido el próximo 20 de febrero, que es prácticamente ya.

En los rumores también se habla que esa fecha sería la elegida para crear más prototipos para probar tecnologías y enseñar en eventos, no serían coches finales para clientes. Habrá que tener mucha paciencia con esto.

Teniendo en cuenta el historia de Tesla con este tipo de datos, mejor no hacernos muchas ilusiones, y es que también se rumorea que hay algunos problemas con suministradores que la marca de Elon Musk no puede controlar, lo que retrasaría algo su puesta en producción, y por lo tanto la llegada a los primeros clientes.