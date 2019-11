Tesla Cyberquad: una cuatrimoto eléctrica con diseño futurista que llegará a acompañar y hasta se podrá recargar en la Cybertruck

Anoche, durante la presentación de la Tesla Cybertruck, Elon Musk tuvo oportunidad de sorprender con un "one more thing". Y es que tras terminar el anuncio de su nuevo coche eléctrico, de entre el público apareció una cuatrimoto eléctrica que llegó a posarse sobre la cama de la Cybertruck y hasta se conectó a uno de los enchufes a bordo para cargarse.

Gracias a sitio web de Tesla sabemos que se llamará Cyberquad, y será un ATV (all-terrain vehicle) eléctrico que llegará a inaugurar una nueva gama de productos en la compañía de Elon Musk.

Durante el evento no se dieron detalles de Cyberquad, y se adelantó que se trataba de un prototipo. Es decir, hasta el momento no sabemos sus especificaciones, su posible precio ni su fecha de disponibilidad.

Lo que sí se sabe, es que se tratará de una cuatrimoto eléctrica todo terreno, tendrá capacidad para hasta dos pasajeros, contará con tracción en las cuatro ruedas y se podrá cargar en enchufes tradicionales de 110/220v. Es decir, no necesitará adaptadores especiales o compatibles con estaciones de carga de energía, aunque esto signifique que probablemente no contará con carga rápida.

Al tratarse de un prototipo esto podría cambiar cuando se anuncie de forma oficial y conozcamos sus especificaciones finales, por lo que tendremos que estar atentos.

Debido a su diseño agresivo y sin curvas con ese color negro y línea de faros frontales, resultará ser un complemento ideal a la Cybertuck, ya que se podrá cargar mientras está en la parte trasera de la pickup.

Musk había dicho anteriormente que Tesla nunca fabricaría una motocicleta eléctrica, ya que a los 17 años tuvo una mala experiencia con una, y piensa que estos vehículos son demasiado peligrosos. Estrictamente, este ATV no es una motocicleta, aunque es la primera vez que Tesla se aproxima a esta idea.

Tesla 2 person electric ATV will come at first as an option for Cybertruck